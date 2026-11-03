Classifica marcatori Champions League: Tasos Douvakins avanti a Harry Kane e Nicolò Tresoldi

Tasos Douvikas è il nuovo capocannoniere della UEFA Champions League 2026/27, grazie alla tripletta realizzata nella quarta giornata che lo ha portato a quota sei gol. Alle sue spalle, a una sola rete di distanza, inseguono Erling Haaland e Nicolò Tresoldi. Tra i nove giocatori a quota quattro ci sono anche Harry Kane, Raphinha, Kylian Mbappé e Serhou Guirassy.

Classifica marcatori della Champions League 2026/27 6 Tasos Douvikas (Como) 5 Erling Haaland (Man City)

5 Nicolò Tresoldi (Club Brugge) 4 Aleksei Batrakov (Galatasaray)

4 Ermedin Demirović (Stuttgart)

4 Serhou Guirassy (Dortmund)

4 Harry Kane (Bayern München)

4 Donyell Malen (Roma)

4 Kylian Mbappé (Real Madrid)

4 Raphinha (Barcelona)

4 Fabián Ruiz (Paris)

4 Luis Suárez (Sporting CP

Dopo aver segnato una rete in ciascuna delle prime tre giornate, Tasos Douvikas ha realizzato una tripletta nella quarta giornata, trascinando il Como a una travolgente vittoria per 9-1 sul campo del Lens. Un risultato che ha stabilito il nuovo record per la vittoria in trasferta più larga nella storia della Champions League, eguagliando anche il margine più ampio mai registrato in assoluto nella competizione.

Erling Haaland e Nicolò Tresoldi sono entrambi saliti a quota cinque gol nella quarta giornata. Il norvegese ha firmato la rete decisiva del Manchester City contro il Leipzig, raggiungendo così cinque gol in tre presenze in stagione. Tresoldi, protagonista nella seconda giornata con una splendida tripletta sul campo dell'Inter, ha realizzato il primo gol del Club Brugge nella vittoria per 2-1 contro il PSV Eindhoven.

Raphinha, Fabián Ruiz e Aleksei Batrakov hanno realizzato una doppietta nella quarta giornata, raggiungendo quota quattro reti. Tutti e quattro i gol di Raphinha sono arrivati al Camp Nou: gli ultimi due nella vittoria per 3-0 del Barcelona contro l'Aston Villa. Fabián Ruiz ha invece firmato due delle sei reti del Paris Saint-Germain contro il Villarreal, mentre Batrakov ha segnato due gol nei primi 15 minuti nella vittoria del Galatasaray contro lo Stuttgart.

Anche Ermedin Demirović, attaccante dello Stuttgart, ha realizzato una tripletta, in casa contro il Viking nella prima giornata. Serhou Guirassy, capocannoniere a pari merito nell'edizione 2024/25, ha invece segnato due gol sia contro il Villarreal sia contro il Sabah.

Harry Kane è andato a segno in tre partite del Bayern e ha allungato a dieci gare la sua striscia consecutiva in gol in Champions League, seconda soltanto a quella di Cristiano Ronaldo. Anche Luis Suárez ha segnato in tre occasioni, mentre Kylian Mbappé, capocannoniere della scorsa edizione, ha raggiunto quota quattro reti nella vittoria del Real Madrid per 3-2 contro l'AEK Athens.

Classifica marcatori completa

Classifica di assist in Champions League 2026/27

Lamine Yamal è in testa alla classifica dopo due assist in ciascuna nelle prime due partite. La giovane stella del Barcelona ha anche realizzato tre gol.

5 Nico Paz (Como)

4 Lamine Yamal (Barcelona)

3 Maghnes Akliouche (Paris)

3 Brahim Díaz (Real Madrid)

3 Arda Güler (Real Madrid)

3 Ousmane Dembélé (Paris)

3 Yvan Dibango (LASK)

3 Carlos Forbs (Club Brugge)

3 Harry Kane (Bayern)

3 Donyell Malen (Roma)

3 João Neves (Paris)

3 Kostas Tsimikas (Liverpool)

Classifica assist completa

Triplette in Champions League 2026/27

Nella Champions League 2026/27 ci sono state sei triplette finora, l'ultima delle quali è stata di Tasos Douvakis del Como alla quarta giornata. Nella stagione 2024/25 ce ne sono state 12 in totale, mentre nella precedente erano state otto.

Ermedin Demirović (Stuttgart - Viking 3-1, 09/09/2026)

Ferran Torres (Paris - Slovan Bratislava 6-1, 09/09/2026)

Nicolò Tresoldi (Inter - Club Brugge 3-4, 13/10/2026)

Bradley Barcola (LASK - Liverpool 3-6, 14/10/2026)

Phil Foden (Man City - AEK Athens 5-1, 20/10/2026)

Tasos Douvikas (Lens - Como 1-9, 04/11/2026)

Capocannonieri della Champions League per stagione (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Erling Haaland e Kylian Mbappé sono tra i nomi più celebri che hanno vinto la classifica cannonieri di Champions League in più di un'occasione.

Ronaldo ha raggiunto questo traguardo per ben sette volte, contro le sei di Messi. Ruud van Nistelrooy è arrivato primo in classifica tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività dominano Haaland e Mbappé con due vittorie a testa.

2025/26 Kylian Mbappé (Paris) 15

2024/25 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24 Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23 Erling Haaland (Man City) 12

2021/22 Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21 Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20 Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19 Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15 Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12 Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11 Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10 Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09 Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07 Kaká (AC Milan) 10

2005/06 Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04 Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01 Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000 Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99 Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98 Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97 Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96 Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95 George Weah (Paris) 7

1993/94 Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93 Franck Sauzée (Marseille) 5

I migliori marcatori di tutti i tempi della Champions League