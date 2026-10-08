Il Manchester City nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Enzo Maresca ha iniziato una nuova era dopo la conclusione del regno decennale di grande successo di Pep Guardiola. Scopri tutto quello che c'è sa sapere sul Manchester City.

In breve: Man City Ranking UEFA: 6°

Come si è qualificato: secondo in Inghilterra

Scorsa stagione: ottavi di finale Champions League Ranking UEFA rilevato al termine della stagione 2025/26.

Calendario e risultati del Man City in Champions League

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Calendario fase campionato

La rosa del Man City in Champions League

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Allenatore: Enzo Maresca

Ex vice di Pep Guardiola al City, l’ex centrocampista Maresca ha vinto la Championship con il Leicester prima di firmare con il Chelsea nel 2024, dove ha vinto una Conference League e la Coppa del Mondo per club, prima di lasciare Stamford Bridge a gennaio. Maresca è stato scelto come successore di Guardiola a giugno e avrà un fardello pesante da portare al City of Manchester Stadium.

Conosciamo le squadre

Giocatore chiave: Erling Haaland

Nel settembre 2024, il norvegese ha segnato il suo centesimo gol con la maglia dei Citizens alla sua 105ª presenza, eguagliando il record di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid per il minor numero di partite necessarie a raggiungere il traguardo dei 100 gol con una squadra in uno dei principali campionati europei. Ha superato quota 30 gol in tutte le competizioni in tutte e quattro le stagioni trascorse al City e detiene una serie di record di gol in Champions League.

I gol classici del Man City in Champions League

L'acquisto estivo: Elliot Anderson

Arrivato in semifinale di Europa League col Nottingham Forest nella passata stagione, Anderson è ora pronto a fare il suo esordio in Champions League con il Manchester City. Abile, forte e intelligente con la palla, il centrocampista inglese è altrettanto prestante anche in fase di non possesso: nella stagione 2025/26 è stato il primo tra tutti i centrocampisti della Premier League inglese per numero di duelli vinti.

Dove guardare il Man City in Champions League

Osservato speciale: Nico O'Reilly

Il talento straordinario di O'Reilly era già evidente quando ha avuto la sua occasione al Manchester City nella stagione 2024/25, ma lo scorso campionato è stata per lui l'occasione per dimostrare la costanza e la versatilità che lo contraddistinguono. Schierato come terzino sinistro o centrocampista centrale, O'Reilly ha disputato 34 partite di campionato e ha segnato una doppietta nella finale della Coppa di Lega inglese, regalando il primo dei due successi stagionali in coppa al club.

Nico O’Reilly col Manchester City Getty Images

Il Man City nella stagione 2025/26

Nella sua ultima stagione al club, Guardiola ha vinto la Coppa di Lega per la quinta volta – un record – come allenatore del City, e la sua squadra ha conquistato anche la FA Cup; tuttavia, è stata eliminata dal Real Madrid negli ottavi di finale di Champions League e ha chiuso al secondo posto in Premier League, dietro all’Arsenal.

Qual è il miglior piazzamento del Man City in Champions League?

Il Manchester City ha vinto la sua prima (e finora unica) Champions League nel 2023, battendo l'Inter per 1-0 in finale.

Lo sapevi? Il primo grande successo continentale del City risale alla Coppa delle Coppe 1969/70, quando ha battuto per 2-1 i polacchi del Gornik Zabrze nella finale disputata a Vienna – l'ultima finale di una delle principali competizioni UEFA a svolgersi nel mese di aprile.

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