Classifica marcatori Champions League: Nicolò Tresoldi in testa

Nicolò Tresoldi è il nuovo capocannoniere della UEFA Champions League dopo la straordinaria tripletta contro l'Inter alla seconda giornata.

Classifica marcatori della Champions League 2026/27 4 Nicolò Tresoldi (Club Brugge) 3 Ermedin Demirović (Stoccarda)

3 Harry Kane (Bayern Monaco)

3 Ferran Torres (Parigi) 2 Karim Adeyemi (Barcellona)

2 Marc Bartra (Real Betis)

2 Ousmane Dembélé (Parigi)

2 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

2 Erling Haaland (Man City)

2 Lautaro Martínez (Inter)

2 Santiago Mourinho (Villarreal)

2 Michael Oli (Bayern Monaco)

2 Raphinha (Barcellona)

﻿2 Danijel Šturm (Slavia Praga)

2 Luis Suárez (Sporting CP)

Tresoldi aveva già segnato su rigore nella sconfitta alla prima giornata contro l'Aston Villa, ma a San Siro ha realizzato una tripletta nel suo paese natale ed è balzato in testa alla classifica marcatori.

Subito dietro di lui ci sono tre giocatori. Ermedin Demirović ha segnato tre gol in 13 minuti contro il Viking il 9 settembre (prima tripletta della stagione); poche ore dopo è stato emulato da Ferran Torres, al suo debutto in Champions League con il Paris Saint-Germain contro lo Slovan Bratislava.

Anche Harry Kane è a quota tre, avendo segnato un gol contro il Bodø/Glimt alla giornata e due contro il Viking alla seconda: in questo modo è andato a segno nella nona gara consecutiva di Champions League.

Classifica marcatori completa

Classifica di assist in Champions League 2026/27

Lamine Yamal è in testa alla classifica dopo due assist in ciascuna delle due partite disputate finora con il Barcellona (oltre a un gol alla prima giornata). Carlos Forbs è a una sola lunghezza con tre assist.

4 Lamine Yamal (Barcelona)

3 Carlos Forbs (Club Brugge)

2 Ousmane Dembélé (Paris)

2 Nicolás Paz (Como)

2 Pau Torres (Aston Villa)

2 Zlatko Tripić (Viking)

2 Deniz Undav (Stuttgart)

Classifica assist completa

Triplette in Champions League 2026/27

Nella Champions League 2026/27 ci sono state tre triplette finora: dopo quelle di Demirović e Torres alla prima giornata, Tresoldi ne ha firmata una alla seconda. Nella stagione 2024/25 ce ne sono state 12 in totale, mentre nella precedente sono state otto.

Ermedin Demirović (Stuttgart - Viking 3-1, 09/09/2026)

Ferran Torres (Paris - Slovan Bratislava 6-1, 09/09/2026)

Nicolò Tresoldi (Inter - Club Brugge 3-4, 13/10/2026)

Capocannonieri della Champions League per stagione (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Haaland e Kylian Mbappé sono tra i nomi più celebri che hanno vinto la classifica cannonieri di Champions League in più di un'occasione.

Ronaldo ha raggiunto questo traguardo per ben sette volte, contro le sei di Messi. Ruud van Nistelrooy è arrivato primo in classifica tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività dominano Haaland e Mbappé con due vittorie a testa.

2025/26 Kylian Mbappé (Paris) 15

2024/25 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24 Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23 Erling Haaland (Man City) 12

2021/22 Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21 Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20 Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19 Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15 Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12 Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11 Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10 Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09 Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07 Kaká (AC Milan) 10

2005/06 Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04 Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01 Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000 Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99 Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98 Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97 Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96 Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95 George Weah (Paris) 7

1993/94 Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93 Franck Sauzée (Marseille) 5

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