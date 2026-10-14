Classifica marcatori Champions League: Ermedin Demirović, Erling Haaland e Nicolò Tresoldi in testa

Nicolò Tresoldi è salito in vetta alla classifica marcatori di UEFA Champions League grazie a una tripletta contro l'Inter nella gara di martedì della seconda giornata, ma il giorno dopo è stato raggiunto da Erling Haaland ed Ermedin Demirović.

Classifica marcatori della Champions League 2026/27 4 Ermedin Demirović (Stuttgart)

4 Erling Haaland (Man City)

4 Nicolò Tresoldi (Club Brugge) 3 Bradley Barcola (Liverpool)

3 Ousmane Dembélé (Paris)

3 Harry Kane (Bayern München)

3 Ferran Torres (Paris)

3 Nicolas Jackson (Aston Villa)

Tresoldi aveva già segnato su rigore nella sconfitta alla prima giornata contro l'Aston Villa, ma a San Siro ha realizzato una tripletta ed è balzato in testa alla classifica marcatori.

I suoi quattro gol sono stati eguagliati mercoledì da Erling Haaland, autore di tutte e quattro le reti segnate dal Manchester City finora, ed Ermedin Demirović, che ha impreziosito la vittoria dello Stuttgart contro lo Slovan Bratislava. Demirović era stato uno dei due giocatori a realizzare una tripletta alla prima giornata.

L'altro autore di una tripletta, Ferran Torres, fa parte di un gruppo di inseguitori che comprende anche il compagno Ousmane Dembélé e l'ex PSG Bradley Barcola, che ha firmato tre gol alla seconda giornata con il Liverpool.

Nel gruppo di giocatori a tre gol ci sono anche Nicolas Jackson, autore di una doppietta contro il Fenerbahçe, e Harry Kane. Il capitano dell'Inghilterra Kane ha firmato una rete contro il Bodø/Glimt alla prima giornata e una doppietta contro il Viking alla seconda, andando a segno per la nona partita consecutiva di Champions League.

Classifica marcatori completa

Classifica di assist in Champions League 2026/27

Lamine Yamal è in testa alla classifica dopo due assist in ciascuna delle due partite disputate finora.

4 Lamine Yamal (Barcelona)

3 Carlos Forbs (Club Brugge)

3 Ousmane Dembélé (Paris)

3 Yvan Dibango (LASK)

Classifica assist completa

Triplette in Champions League 2026/27

Nella Champions League 2026/27 ci sono state quattro triplette finora: dopo quelle di Demirović e Torres alla prima giornata, Tresoldi e Bradley Barcola ne hanno firmata una alla seconda. Nella stagione 2024/25 ce ne sono state 12 in totale, mentre nella precedente erano state otto.

Ermedin Demirović (Stuttgart - Viking 3-1, 09/09/2026)

Ferran Torres (Paris - Slovan Bratislava 6-1, 09/09/2026)

Nicolò Tresoldi (Inter - Club Brugge 3-4, 13/10/2026)

Bradley Barcola (LASK - Liverpool 3-6, 14/10/2026)

Capocannonieri della Champions League per stagione (dalla fase a gironi/campionato alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Haaland e Kylian Mbappé sono tra i nomi più celebri che hanno vinto la classifica cannonieri di Champions League in più di un'occasione.

Ronaldo ha raggiunto questo traguardo per ben sette volte, contro le sei di Messi. Ruud van Nistelrooy è arrivato primo in classifica tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività dominano Haaland e Mbappé con due vittorie a testa.

2025/26 Kylian Mbappé (Paris) 15

2024/25 Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24 Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23 Erling Haaland (Man City) 12

2021/22 Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21 Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20 Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19 Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15 Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13 Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12 Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11 Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10 Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09 Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08 Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07 Kaká (AC Milan) 10

2005/06 Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04 Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02 Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01 Raúl González (Real Madrid) 7

1999/2000 Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99 Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98 Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97 Milinko Pantić (Atlético Madrid) 5

1995/96 Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95 George Weah (Paris) 7

1993/94 Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93 Franck Sauzée (Marseille) 5

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