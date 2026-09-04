L'Inter nella Champions League 2026/27: calendario e rosa

Finalista l'ultima volta nel 2024/25, i tre volte campioni d'Europa dell'Inter vanno alla ricerca del titolo di UEFA Champions League che manca dal 2010. Scopriamo tutto sulla formazione milanese.

In breve: Inter Ranking UEFA: 5°

Come si è qualificato: primo in Italia

Scorsa stagione: spareggi fase a eliminazione diretta di Champions League Ranking UEFA rilevato al termine della stagione 2025/26.

Calendario e risultati dell'Inter in Champions League

Qui puoi seguire il calendario e i risultati dell'Inter in Champions League.

Classifica fase campionato

Chi fa parte della rosa dell'Inter in Champions League?

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Allenatore: Cristian Chivu



Difensore dell’Inter dal 2007 al 2014 e vincitore della Champions League sotto la guida di José Mourinho nella stagione 2009/10, l’ex difensore della nazionale rumena Chivu ha lavorato nel settore giovanile dell’Inter prima di tornare al club come allenatore della prima squadra nel 2025, dopo una breve esperienza alla guida del Parma. La sua prima stagione alla guida dei nerazzurri si è conclusa con la conquista del 21° Scudetto del club.

Conosciamo le squadre

Giocatore chiave: Lautaro Martínez



Instancabile, dalla grande visione di gioco e letale sotto porta, il capitano Lautaro Martínez è il leader indiscusso della squadra. L’attaccante argentino ha segnato più di 20 gol in ciascuna delle ultime cinque stagioni e ha aiutato l’Inter a raggiungere la finale di Champions League nelle stagioni 2022/23 e 2024/25.

Guarda i 25 gol di Lautaro Martínez in Champions League

L'acquisto del mercato estivo: John Stones



Il trentaduenne difensore centrale, è venuto alla ribalta con l’Everton prima del trasferimento al Manchester City nel 2016. Nei dieci anni successivi, ha vinto innumerevoli trofei sotto la guida di Pep Guardiola, tra cui sei Premier League, tre FA Cup e la Champions League 2022/23. Due volte vicecampione a UEFA EURO, dopo il Mondiale è arrivato a un passo dalle 100 presenze con la maglia dell’Inghilterra.

Dove guardare le partite dell'Inter

L'osservato speciale: Pio Esposito



Dopo due stagioni in prestito allo Spezia in Serie B, il possente attaccante italiano si è affermato la scorsa stagione con l’Inter, nel cui vivaio era entrato nel 2014. In nove presenze in Champions League ha messo a segno due gol e fornito due assist, mentre con gli otto gol in 39 presenze ha dato un contributo decisivo alla vittoria delle due competizioni nazionali dell'Inter. Vincitore degli Europei Under 19 nel 2024, Esposito è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore nel settembre 2025.

I grandi gol dell'Inter in Champions League

Stagione 2025/26



L'eliminazione dell'Inter per mano del Bodø/Glimt negli spareggi per la fase a eliminazione diretta è stata uno shock, ma la squadra si è ripresa conquistando la Coppa Italia e la Serie A nella prima stagione con Chivu alla guida della squadra.

Qual è il miglior piazzamento dell'Inter in Champions League?

Vincitore della competizione nel 1963/64 e 1964/65, l'Inter è tornata sul tetto d'Europa per la terza volta nel 2010, quando ha vinto la Champions League 2009/10.

Lo sapevi? Nel 2010 l’Inter si è laureata campione d’Europa per la terza volta nella sua storia, battendo il Bayern per 2-0 nella finale di Madrid – la prima finale di Champions League giocata nel fine settimana.

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