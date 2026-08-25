Riepilogo ritorno spareggi di Champions League: Sabah, LASK e Bodø/Glimt alla fase campionato

Le sfide di ritorno della UEFA Champions League 2025/6 sono iniziate martedì, con Sabah, Bodø/Glimt e LASK che hanno staccato il pass per la fase campionato al termine di una spettacolare serata.

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Le squadre della fase campionato Arsenal (ENG), Aston Villa (ENG), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Bayern München (GER), Bodø/Glimt (NOR), Borussia Dortmund (GER), Club Brugge (BEL), Como (ITA), Feyenoord (NED), Galatasaray (TUR), Inter (ITA), LASK (AUT), Leipzig (GER), Lens (FRA), Lille (FRA), Liverpool (ENG), ﻿Man City (ENG), Man United (ENG), Napoli (ITA), Paris (FRA), Porto (POR), PSV (NED), Real Betis (ESP), Real Madrid (ESP), Roma (ITA), Sabah (AZE), Shakhtar (UKR), Slavia Praha (CZE), Sporting CP (POR), Stuttgart (GER), Villarreal (ESP)

*Altre quattro squadre ancora da confermare

Martedì 25 agosto

Il LASK conquista per la prima volta l’accesso alla fase campionato di Champions League, completando una memorabile rimonta ai danni del Celtic al termine di una sfida rocambolesca in Austria.

La squadra di Martin O’Neill si presenta al ritorno forte del 3-0 dell’andata e allunga ulteriormente con il bel gol di Callum McGregor nel primo tempo.

I padroni di casa, però, reagiscono: Moses Usor è il più lesto ad avventarsi sul pallone e a battere Viljami Sinisalo, accorciando le distanze, prima che Robert Ljubičić, a inizio ripresa, firmi il 2-1 con un rasoterra.

Il LASK continua a spingere e si riporta ulteriormente sotto grazie a Samuel Adeniran, che trova la rete con una conclusione dalla distanza. In pieno recupero, poi, il colpo di testa di Florian Flecker ristabilisce la parità nel doppio confronto e trascina la sfida ai tempi supplementari. A decidere tutto è ancora Adeniran, che al 109’ firma con un rasoterra il gol che completa una rimonta straordinaria.

Statistica chiave: si tratta della prima vittoria del LASK nelle ultime 12 partite disputate nelle competizioni UEFA (4 pareggi, 7 sconfitte).

Orphe Mbina e Joy-Lance Mickels trovano entrambi la via del gol nei tempi supplementari e regalano al Sabah, all’esordio nella competizione, l’accesso alla fase campionato al termine di una sfida straordinaria a Baku.

Sconfitto 2-1 all’andata, il Sabah si ritrova subito a inseguire anche nel ritorno: dopo appena dieci minuti Igor Zlatanović porta avanti l’Hapoel. I padroni di casa reagiscono con Christian Nwachukwu, che al 37’ firma il pareggio, ma al 61’ Guy Mizrahi, con un pallonetto, ristabilisce per gli ospiti il doppio vantaggio nel punteggio complessivo.

A 16 minuti dalla fine Umarali Rakhmonaliev riapre tutto segnando il secondo gol del Sabah, mentre Tellur Mutallimov, a pochi secondi dal termine del recupero della ripresa, trova di testa su calcio d’angolo la rete che ristabilisce la parità nel doppio confronto.

Nei supplementari l’Hapoel resta in dieci per l’espulsione di Djibril Diop, arrivata un minuto prima del colpo di testa con cui Mbina porta avanti il Sabah. Al 115’ Mickels chiude definitivamente i conti, prima che anche Eliel Peretz venga espulso tra le fila degli ospiti.

Statistica chiave: il Sabah supera quattro turni di qualificazione e, insieme al Qarabağ, diventa una delle uniche due squadre azere di sempre a raggiungere la fase finale della competizione.﻿

Il Bodø/Glimt conquista la Champions League per il secondo anno consecutivo grazie a un netto 3-0 sul N.E.C., completando il doppio confronto con un convincente 6-1 complessivo.

La partita si mette subito in salita per gli ospiti, che restano in dieci dopo appena tre minuti per l’espulsione del portiere Gonzalo Crettaz. Il Bodø prende quindi il controllo della gara, costruendo con pazienza e creando numerose occasioni. Ad aprire le marcature è Fredrik André Bjørkan, servito dal passaggio all’indietro di Sondre Auklend.

Poco prima dell’intervallo Auklend firma il raddoppio, mentre nella ripresa un’autorete di Deveron Fonville completa il successo dei padroni di casa.

Statistica chiave: il Bodø/Glimt ha segnato almeno due gol in 11 delle ultime 12 partite disputate nelle competizioni UEFA.

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