Riepilogo andata spareggi di Champions League: vittorie preziose per Celtic e Bodø/Glimt

Gli spareggi della UEFA Champions League 2026/27 sono proseguiti mercoledì con le importanti vittorie di Celtic e Bodø/Glimt.

Qualificazione: come funziona

Mercoledì 19 agosto

Il Celtic supera il LASK 3-0 al termine di una gara dominata dalla concretezza dei padroni di casa.

Gli ospiti partono meglio, sfiorando il gol con Adeniran e Usor, ma è il Celtic a sbloccare il match con una splendida conclusione di Nygren. Duran raddoppia con un elegante tiro al volo e firma poi la sua doppietta personale per il definitivo 3-0.

Ritorno, 25/08: LASK - Celtic

Il Bodø/Glimt mette una seria ipoteca sulla qualificazione alla Champions League grazie al successo per 3-1 sul campo del N.E.C.

I norvegesi chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio con Sondre Brunstad Fet e Andreas Helmersen, a segno su rigore. Dopo appena cinque minuti della ripresa arriva anche il tris firmato Haitam Aleesami. Nel finale Clement Bischoff accorcia le distanze, tenendo ancora in vita le speranze del N.E.C. in vista della gara di ritorno

Ritorno, 25/08: Bodø/Glimt - N.E.C.

Slovan Bratislava e Celje pareggiano 1-1 al termine di una sfida intensa e combattuta, lasciando tutto in equilibrio in vista del ritorno.

I padroni di casa sbloccano il match con Roman Čerepkai, dopo aver già sfiorato il gol nei primi minuti. Il Celje risponde poco prima dell’intervallo con una splendida conclusione a giro dalla distanza di Milot Avdyli.

Nella ripresa sono gli ospiti ad avere le occasioni migliori, con Benjamin Verbič e Andrej Kotnik protagonisti di alcune ottime combinazioni, ma senza riuscire a trovare il gol della vittoria.﻿

Ritorno, 26/08: Celje - Slovan Bratislava

L’Hapoel Beer-Sheva si presenterà in Azerbaigian con un prezioso vantaggio di 2-1, dopo aver rimontato e battuto il Sabah.

Gli ospiti partono forte e passano in vantaggio dopo appena sei minuti con Veljko Simić. Poco prima dell’intervallo, Javon East ristabilisce la parità da distanza ravvicinata.

La rimonta dell’Hapoel si completa a dieci minuti dal termine: Igor Zlatanović svetta più in alto di tutti e trasforma di testa il perfetto cross dalla bandierina di Eliel Peretz, regalando ai suoi il successo per 2-1.

Ritorno, 25/08: Sabah - Hapoel Beer-Sheva

Martedì 18 agosto

Highlights: Levski Sofia - AEK Athens 0-0

Luka Jović dell’AEK ha sfiorato più volte il gol della vittoria in una sfida equilibrata nella capitale bulgara.

L’attaccante serbo colpisce la parte superiore della traversa con una spettacolare conclusione al volo a metà del primo tempo, sugli sviluppi di un pregevole assist del nuovo acquisto Lovro Majer.

Il portiere ospite Thomas Strakosha deve dare il meglio di sé per neutralizzare le conclusioni di Mehdi Moubarik e Maicon, mantenendo così tutto in equilibrio in vista del ritorno ad Atene del 26 agosto.

Ritorno, 26/08: AEK Athens - Levski Sofia

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Highlights: GNK Dinamo - Viking 2-2

Il Viking ha rimontato due gol di svantaggio contro la GNK Dinamo, conquistando un pareggio da portare in Norvegia in vista del ritorno di mercoledì prossimo.

Una doppietta nel giro di pochi minuti di Dion Beljo e Mateo Lisica permette ai padroni di casa di portarsi subito sul 2-0, ma Peter Christiansen accorcia le distanze per il Viking, insaccando la sfera in rete. Poco prima dell’intervallo, Zlatko Tripić completa la rimonta con una conclusione precisa che, dopo aver colpito il palo, finisce in porta.

Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol della vittoria, lasciando così aperti tutti gli scenari in vista del ritorno di Stavanger.

Ritorno, 26/08: Viking - GNK Dinamo

Highlights: Fenerbahçe - Lyon 1-1

Fenerbahçe e Lyon si presenteranno al ritorno degli spareggi di Champions League sul punteggio di 1-1, dopo una gara di andata molto equilibrata.

Gli ospiti passano in vantaggio al 40’, quando Loïs Openda riceve il cross di Corentin Tolisso e, con un colpo di testa deviato, supera Ederson.

Il Fenerbahçe trova il pareggio appena due minuti dopo l’inizio della ripresa con Mason Greenwood, che si porta il pallone sul sinistro e lascia partire una potente conclusione da posizione defilata.

Ritorno, 26/08: Lyon - Fenerbahçe