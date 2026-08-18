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Riepilogo andata spareggi di Champions League: Lyon, Viking e AEK Athens pareggiano in trasferta

martedì 18 agosto 2026

Gli spareggi di UEFA Champions League sono iniziati martedì, con tutte e tre le partite che si sono concluse in parità.

Il Viking ha rimontato due gol di svantaggio contro la GNK Dinamo
Il Viking ha rimontato due gol di svantaggio contro la GNK Dinamo AFP via Getty Images

Gli spareggi della UEFA Champions League 2026/27 hanno preso il via martedì, con la qualificazione ancora tutta da decidere: tutte e tre le gare d’andata si sono infatti concluse in parità.

Qualificazione: come funziona

Martedì 18 agosto

Levski Sofia - AEK Athens 0-0

Luka Jović dell’AEK ha sfiorato più volte il gol della vittoria in una sfida equilibrata nella capitale bulgara.

L’attaccante serbo colpisce la parte superiore della traversa con una spettacolare conclusione al volo a metà del primo tempo, sugli sviluppi di un pregevole assist del nuovo acquisto Lovro Majer.

Il portiere ospite Thomas Strakosha deve dare il meglio di sé per neutralizzare le conclusioni di Mehdi Moubarik e Maicon, mantenendo così tutto in equilibrio in vista del ritorno ad Atene del 26 agosto.

Ritorno, 26/08: AEK Athens - Levski Sofia

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GNK Dinamo - Viking 2-2

Il Viking ha rimontato due gol di svantaggio contro la GNK Dinamo, conquistando un pareggio da portare in Norvegia in vista del ritorno di mercoledì prossimo.

Una doppietta nel giro di pochi minuti di Dion Beljo e Mateo Lisica permette ai padroni di casa di portarsi subito sul 2-0, ma Peter Christiansen accorcia le distanze per il Viking, insaccando la sfera in rete. Poco prima dell’intervallo, Zlatko Tripić completa la rimonta con una conclusione precisa che, dopo aver colpito il palo, finisce in porta.

Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a trovare il gol della vittoria, lasciando così aperti tutti gli scenari in vista del ritorno di Stavanger.

Ritorno, 26/08: Viking - GNK Dinamo

Fenerbahçe - Lyon 1-1

Fenerbahçe e Lyon si presenteranno al ritorno degli spareggi di Champions League sul punteggio di 1-1, dopo una gara di andata molto equilibrata.

Gli ospiti passano in vantaggio al 40’, quando Loïs Openda riceve il cross di Corentin Tolisso e, con un colpo di testa deviato, supera Ederson.

Il Fenerbahçe trova il pareggio appena due minuti dopo l’inizio della ripresa con Mason Greenwood, che si porta il pallone sul sinistro e lascia partire una potente conclusione da posizione defilata.

Ritorno, 26/08: Lyon - Fenerbahçe

Le partite di mercoledì

Hapoel Beer-Sheva - Sabah
Celtic - LASK
Slovan Bratislava - Celje
N.E.C. - Bodø/Glimt

Fischio d'inizio alle 21:00 CET

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