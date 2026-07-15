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Ousmane Dembélé in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite

mercoledì 15 luglio 2026

Il Pallone d'Oro 2025 ha vinto due Champions League con il Paris Saint-Germain: rivivi la sua ascesa nella massima competizione per club.

Guarda tutti i gol di Ousmane Dembélé in Champions League.

Quanti gol ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League?

Ousmane Dembélé ha iniziato la carriera da professionista al Rennes (Francia) e nel 2016 si è trasferito in Germania al Borussia Dortmund. Dopo 10 gol in sette Champions League con Dortmund e Barcelona, ne ha realizzati 18 nelle prime tre stagioni con il Paris Saint-Germain, laureandosi due volte campione.

Ousmane Dembélé in Champions League

Totali
Partite: 79
Gol: 28

Per club
Dortmund: 10 presenze, 2 gol
Barcelona: 30 presenze, 8 gol
Paris: 39 presenze, 18 gol

È stato eletto miglior giocatore della Champions League 2024/25 e, dopo aver vinto la competizione per la prima volta, ha dichiarato: "Arrivare in finale è stato incredibile, ma vincerla è stato ancora più incredibile. Sono orgoglioso di tutto ciò che ho fatto nella mia carriera per raggiungere questo risultato. È magnifico".

Come ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League

Di sinistro: 9
Di destro: 19

In casa: 13
In trasferta: 14
In campo neutro: 1

Dembélé non ha ancora segnato di testa in Champions League; il suo primo gol in trasferta è stato il suo ottavo nella competizione.

Con 28 gol, Dembélé è sesto nella classifica dei migliori marcatori francesi in Champions League.

Contro chi ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League?

Dembélé aveva 19 anni quando ha esordito in Champions League nel 6-0 contro il Legia Varsavia nel settembre 2016. Ha segnato il suo primo gol nella gara di ritorno vinta 8-4 a novembre dello stesso anno: è stata anche la partita con il punteggio più alto nella storia della Champions League.

Ha avuto particolare successo contro le squadre inglesi, con nove gol in 20 partite, e cinque in otto incontri con i club londinesi: tra questi c'è il rigore trasformato contro l'Arsenal nella finale di Champions League 2025/26.

AvversariaPartiteMinutiGol
Arsenal31802
Aston Villa2180-
Atleti190-
Bayern74573
Barcelona21782
Benfica3195-
Brest21432
Chelsea32022
Dortmund4296-
Dynamo Kyiv255-
Ferencváros21172
Girona190-
Inter53751
Juventus21371
Legia Warszawa21471
Leverkusen1271
Liverpool53893
Lyon2871
Man City1451
Man United19-
Milan2161-
Monaco31801
Newcastle3270-
Paris2168-
PSV32441
Real Madrid2163-
Real Sociedad2165-
Roma15-
Slavia Praha286-
Sporting CP3225-
Stuttgart1903
Tottenham2871
Viktoria Plzeň287
TOTALE79533028

Quante triplette ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League?

L'unica tripletta di Dembélé in Champions League è arrivata nel 4-1 contro lo Stuttgart il 29 gennaio 2025, con tutti e tre i gol di destro.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 15 luglio 2026

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