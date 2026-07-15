Ousmane Dembélé in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite
mercoledì 15 luglio 2026
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Il Pallone d'Oro 2025 ha vinto due Champions League con il Paris Saint-Germain: rivivi la sua ascesa nella massima competizione per club.
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Quanti gol ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League?
Ousmane Dembélé ha iniziato la carriera da professionista al Rennes (Francia) e nel 2016 si è trasferito in Germania al Borussia Dortmund. Dopo 10 gol in sette Champions League con Dortmund e Barcelona, ne ha realizzati 18 nelle prime tre stagioni con il Paris Saint-Germain, laureandosi due volte campione.
Ousmane Dembélé in Champions League
Totali
Partite: 79
Gol: 28
Per club
Dortmund: 10 presenze, 2 gol
Barcelona: 30 presenze, 8 gol
Paris: 39 presenze, 18 gol
È stato eletto miglior giocatore della Champions League 2024/25 e, dopo aver vinto la competizione per la prima volta, ha dichiarato: "Arrivare in finale è stato incredibile, ma vincerla è stato ancora più incredibile. Sono orgoglioso di tutto ciò che ho fatto nella mia carriera per raggiungere questo risultato. È magnifico".
Come ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League
Di sinistro: 9
Di destro: 19
In casa: 13
In trasferta: 14
In campo neutro: 1
Dembélé non ha ancora segnato di testa in Champions League; il suo primo gol in trasferta è stato il suo ottavo nella competizione.
Con 28 gol, Dembélé è sesto nella classifica dei migliori marcatori francesi in Champions League.
Contro chi ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League?
Dembélé aveva 19 anni quando ha esordito in Champions League nel 6-0 contro il Legia Varsavia nel settembre 2016. Ha segnato il suo primo gol nella gara di ritorno vinta 8-4 a novembre dello stesso anno: è stata anche la partita con il punteggio più alto nella storia della Champions League.
Ha avuto particolare successo contro le squadre inglesi, con nove gol in 20 partite, e cinque in otto incontri con i club londinesi: tra questi c'è il rigore trasformato contro l'Arsenal nella finale di Champions League 2025/26.
|Avversaria
|Partite
|Minuti
|Gol
|Arsenal
|3
|180
|2
|Aston Villa
|2
|180
|-
|Atleti
|1
|90
|-
|Bayern
|7
|457
|3
|Barcelona
|2
|178
|2
|Benfica
|3
|195
|-
|Brest
|2
|143
|2
|Chelsea
|3
|202
|2
|Dortmund
|4
|296
|-
|Dynamo Kyiv
|2
|55
|-
|Ferencváros
|2
|117
|2
|Girona
|1
|90
|-
|Inter
|5
|375
|1
|Juventus
|2
|137
|1
|Legia Warszawa
|2
|147
|1
|Leverkusen
|1
|27
|1
|Liverpool
|5
|389
|3
|Lyon
|2
|87
|1
|Man City
|1
|45
|1
|Man United
|1
|9
|-
|Milan
|2
|161
|-
|Monaco
|3
|180
|1
|Newcastle
|3
|270
|-
|Paris
|2
|168
|-
|PSV
|3
|244
|1
|Real Madrid
|2
|163
|-
|Real Sociedad
|2
|165
|-
|Roma
|1
|5
|-
|Slavia Praha
|2
|86
|-
|Sporting CP
|3
|225
|-
|Stuttgart
|1
|90
|3
|Tottenham
|2
|87
|1
|Viktoria Plzeň
|2
|87
|TOTALE
|79
|5330
|28
Quante triplette ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League?
L'unica tripletta di Dembélé in Champions League è arrivata nel 4-1 contro lo Stuttgart il 29 gennaio 2025, con tutti e tre i gol di destro.