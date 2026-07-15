Ousmane Dembélé in Champions League: record, statistiche, avversarie preferite

Quanti gol ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League?

Ousmane Dembélé ha iniziato la carriera da professionista al Rennes (Francia) e nel 2016 si è trasferito in Germania al Borussia Dortmund. Dopo 10 gol in sette Champions League con Dortmund e Barcelona, ne ha realizzati 18 nelle prime tre stagioni con il Paris Saint-Germain, laureandosi due volte campione.

Ousmane Dembélé in Champions League Totali

Partite: 79

Gol: 28 Per club

Dortmund: 10 presenze, 2 gol

Barcelona: 30 presenze, 8 gol

Paris: 39 presenze, 18 gol

È stato eletto miglior giocatore della Champions League 2024/25 e, dopo aver vinto la competizione per la prima volta, ha dichiarato: "Arrivare in finale è stato incredibile, ma vincerla è stato ancora più incredibile. Sono orgoglioso di tutto ciò che ho fatto nella mia carriera per raggiungere questo risultato. È magnifico".

Come ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League Di sinistro: 9

Di destro: 19 In casa: 13

In trasferta: 14

In campo neutro: 1 Dembélé non ha ancora segnato di testa in Champions League; il suo primo gol in trasferta è stato il suo ottavo nella competizione.

Con 28 gol, Dembélé è sesto nella classifica dei migliori marcatori francesi in Champions League.

Contro chi ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League?

Dembélé aveva 19 anni quando ha esordito in Champions League nel 6-0 contro il Legia Varsavia nel settembre 2016. Ha segnato il suo primo gol nella gara di ritorno vinta 8-4 a novembre dello stesso anno: è stata anche la partita con il punteggio più alto nella storia della Champions League.

Ha avuto particolare successo contro le squadre inglesi, con nove gol in 20 partite, e cinque in otto incontri con i club londinesi: tra questi c'è il rigore trasformato contro l'Arsenal nella finale di Champions League 2025/26.

Avversaria Partite Minuti Gol Arsenal 3 180 2 Aston Villa 2 180 - Atleti 1 90 - Bayern 7 457 3 Barcelona 2 178 2 Benfica 3 195 - Brest 2 143 2 Chelsea 3 202 2 Dortmund 4 296 - Dynamo Kyiv 2 55 - Ferencváros 2 117 2 Girona 1 90 - Inter 5 375 1 Juventus 2 137 1 Legia Warszawa 2 147 1 Leverkusen 1 27 1 Liverpool 5 389 3 Lyon 2 87 1 Man City 1 45 1 Man United 1 9 - Milan 2 161 - Monaco 3 180 1 Newcastle 3 270 - Paris 2 168 - PSV 3 244 1 Real Madrid 2 163 - Real Sociedad 2 165 - Roma 1 5 - Slavia Praha 2 86 - Sporting CP 3 225 - Stuttgart 1 90 3 Tottenham 2 87 1 Viktoria Plzeň 2 87 TOTALE 79 5330 28

Quante triplette ha segnato Ousmane Dembélé in Champions League?

L'unica tripletta di Dembélé in Champions League è arrivata nel 4-1 contro lo Stuttgart il 29 gennaio 2025, con tutti e tre i gol di destro.