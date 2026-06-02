Anders Vejrgang racconta il trionfo in eChampions League

"È meglio non giocare bene e vincere", commenta Anders Vejrgang dopo il trionfo alle finals di eChampions League, ammettendo che "è stata soprattutto la mia mentalità" ad avergli regalato il titolo a Budapest.

Il giocatore numero 1 al mondo di FC Pro ha sconfitto Nicolas99fc per 6-5 ai quarti di finale, ha superato Samugamer con lo stesso punteggio in semifinale e ha avuto la meglio su HHezerS per 3-2 in finale, conquistando così la eChampions League.

Vejrgang (20 anni) ammette che, per i suoi standard, non è stata una prestazione memorabile. "Non ho giocato granché bene", ha dichiarato il giocatore, che rappresenta il Como a livello di club. "Ho vinto tutte e tre le partite, ma so giocare meglio. Voglio continuare a vincere e so di esserne capace".

Vejrgang ha dovuto dimostrare il suo valore anche nella fase a gironi dopo una sconfitta e un pareggio, vincendo le altre quattro partite e chiudendo al quinto posto. Questo risultato gli ha permesso di affrontare il Tekkz agli ottavi, in una gara terminata 8-8 ai tempi supplementari e vinta ai rigori, ma le emozioni non erano destinate a finire a Budapest e il danese è riuscito ad alzare la coppa.