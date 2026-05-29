Riepilogo finals di eChampions League 2026

Gli otto giocatori rimasti in gara in eChampions League si sono contesi lo scettro di campione d'Europa nelle finals di Budapest. Ecco com'è andata.

Quarti di finale

Samugamer - MarwanMC9 9-3

L'italiano Samugamer va subito in svantaggio ma recupera e chiude avanti per 3-2 all'intervallo. Nella seconda metà della partita, accumula un ampio margine e segna il suo nono gol a pochi istanti dalla fine. Marwan si arrende prima del fischio finale, con un punteggio finale di 9-3.

Nicolas99fc - Vejrgang 5-6

Vejrgang apre le marcature al 10', ma Nicolas pareggia al 26'. Ques'ultimo conduce per 4-3 all’intervallo e cerca di allungare il passo dopo la ripresa, ma Vejrgang reagisce e riporta il punteggio sul 4-4, per poi passare in vantaggio al 66'. Nicolas pareggia al 74' e prepara il terreno per un finale da brivido, in cui Vejrgang trova la chiave per segnare il gol decisivo e vince 6-5.

Nassada - Alihanlion 4-6

Alihan è già sul 5-1 al 37' e, anche se Nassada si porta sul 5-3 all'intervallo, segna per primo dopo la ripresa, difendendo il 6-3 prima della rete di Nassada all'85'. Al fischio finale Alihan appare sereno, mentre Nassada è visibilmente frustrato per l'eliminazione.

HHezerS - DFernandes 5-3

HHezerS si porta subito in vantaggio e raddoppia entro i primi 15 minuti, DFernandes reagisce e acciuffa il 2-2 al 34' ma HHezerS torna avanti al termine del primo tempo. Un altro gol del pareggio di DFernandes nella ripresa mantiene alta la tensione, finché l'italiano non torna in vantaggio per l'ultima volta e chiude definitivamente la partita con il quinto gol.

La leggenda tedesca Bastian Schweinsteiger (a destra) ha partecipato al torneo.

Semifinali

Samugamer - Vejrgang 5-6

Samu si porta subito sul 2-0, mettendo Vejrgang in seria difficoltà, ma il numero 1 al mondo rialza la testa e chiude il primo tempo sul 3-2. Nella ripresa, Samu arriva a condurre sul 4-3 al 53', Vejrgang pareggia e Samu torna avanti. Con la tensione alle stelle, Vejrgang si porta sul 5-5 all'80'. A soli tre minuti dalla fine, un preciso passaggio filtrante offre a Vejrgang l'occasione perfetta per vincere la partita e raggiungere la finale di eChampions League.

Alihanlion - HHezerS 1-6

Alihanlion passa in vantaggio al 3', ma poi HHezerS inizia la sua marcia inarrestabile verso la finale pareggiando al 10' e portandosi in vantaggio al 26'. All'intervallo il punteggio è di 3-1 per HHezerS. Il giocatore dell'Hellas Verona non si ferma nella ripresa, segnando al 76', all'81' e all'85' e assicurandosi un posto in finale.

I tifosi sono rimasti con il fiato sospeso a Budapest

Finale

Vejrgang - HHezerS 3-2

La partita è tesa fin dai primi minuti, con entrambi i giocatori alla ricerca del gol del vantaggio. Vejrgang sblocca il risultato, finalizzando una bella occasione con Johan Cruyff, poi raddoppia con una splendida punizione di Roberto Baggio.

HHezerS inizia la rimonta solo nel secondo tempo, accorciando al 54' e pareggiando al 71', ma pochi minuti dopo Vejrgang torna avanti e difende il vantaggio.

Nell'intervista post partita insieme a Bastian Schweinsteiger, Vejrgang ammette di non aver giocato al massimo ma è comunque soddisfatto della vittoria. In questo modo, diventa il settimo giocatore di FC Pro a vincere la eChampions League dopo leggende come Emre Yilmaz, Jonny e nicolas99fc.