Fase finale di eChampions League: conosciamo meglio i giocatori

Dopo l'indimenticabile fase campionato e a eliminazione diretta dell'eChampions League a Manchester, tutto è pronto per la Final 8 di Budapest.

Il 27 maggio un nuovo vincitore si aggiudicherà il trofeo dell'eChampions League: scopri chi sono i contendenti e come sono arrivati alla fase finale.

Quarti di finale Samugamer - MarwanMC9

Nicolas99fc - Vejrgang

Nassada - Alihanlion

HHezerS - Dfernandes

Samugamer (Sassuolo)

Per il secondo anno consecutivo, Samugamer è riuscito a qualificarsi per le Final 8. Il giocatore del Sassuolo ha totalizzato dieci punti nelle sei partite disputate (3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte), piazzandosi al 16° posto in classifica. Nel turno degli spareggi a 24 squadre, ha battuto per 4-3 il campione dell’ePremier League, Jafonso. Poi è arrivata la sua prova più difficile fino a quel momento: contro il campione in carica dell’eChampions League, Emre Yilmaz, negli ottavi di finale. Emre ha dimostrato la sua qualità, ma Samugamer ha risposto con una delle sue migliori prestazioni di sempre, portandosi subito in vantaggio e vincendo infine per 5-4.

MarwanMC9 (Monaco)

Nella fase campionato, il marocchino ha collezionato tre vittorie e tre pareggi, chiudendo all'ottavo posto e aggiudicandosi così l'accesso diretto agli ottavi di finale, dove ha affrontato un avversario ben noto: ManuBachoore. I due si erano già scontrati nella finale dell'eLigue 1, vinta da Marwan a Parigi, che gli era valsa il titolo. A Manchester, la partita è stata molto combattuta e Marwan l'ha spuntata per 5-4.

Nicolas99fc (Real Sociedad)

Il tre volte campione de LALIGA FC, nicolas99fc, ha concluso la fase campionato della eChampions League da imbattuto, totalizzando 14 punti (4 vittorie e 2 pareggi). Questo risultato ha permesso all'argentino di classificarsi al quarto posto in classifica, qualificandosi così per gli ottavi di finale dove ha affrontato PHzin. Questo scontro tutto sudamericano prometteva scintille e non ha deluso le aspettative. Alla fine, l'Iceman ha avuto la meglio sulla grinta del suo avversario brasiliano, vincendo per 7-3.

Vejrgang (Como)

Vejrgang ha perso la sua prima partita della fase campionato contro Leks ed è poi stato bloccato sul pareggio da Levi de Weerd, ma il campione dell'FC Pro Open ha poi vinto le restanti quattro partite, chiudendo al quinto posto. Negli ottavi di finale, Vejrgang ha affrontato Tekkz in quella che è stata una sorta di grande classico dell'FC Pro, con i due nomi più noti della competizione che si sono sfidati su un palcoscenico importante. In una partita spettacolare conclusa 8-8 dopo i tempi supplementari, Vejrgang ha poi vinto ai calci di rigore guadagnandosi un posto nelle Final 8.

Nassada (Freiburg)

Il campione della Virtual Bundesliga è ben noto per le sue doti offensive, come visto a Manchester. Il marocchino è stato il capocannoniere della fase campionato grazie ai suoi 51 gol, chiudendo al terzo posto in classifica e guadagnandosi un posto negli ottavi di finale dove ha affrontato GugaFerraz. Il giocatore del Freiburg non ha perso tempo nel portarsi in vantaggio e non ha più ceduto il passo, aggiudicandosi la partita per 5-2 e assicurandosi così un posto a Budapest.

Alihanlion (Leipzig)

Per il secondo anno consecutivo, Alihanlion è riuscito a qualificarsi alla Final 8. Il giocatore bulgaro ha raggiunto questo traguardo vincendo quattro delle partite della fase campionato e pareggiandone una, piazzandosi al sesto posto in classifica con 13 punti. Il vicecampione della Virtual Bundesliga ha affrontato negli ottavi di finale LuukWijdeveld, ma il giocatore del Leipzig ha avuto la meglio sul suo avversario vincendo per 5-1.

HHezerS (Hellas Verona)

HHezerS continua a vivere una stagione straordinaria. L'italiano ha concluso la fase campionato al 18° posto con un bilancio di 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Questo risultato lo ha costretto a disputare i dodicesimi di finale, dove ha battuto Karimisbak per 6-3. Negli ottavi di finale, HHezerS ha affrontato Leks, l'unico giocatore ad aver battuto Vejrgang nella fase campioanto. Dopo una partita tesa e ricca di suspense, HHezerS ha vinto 3-2, aggiudicandosi un posto alla Final 8.

DFernandes (Cadiz CF)

DFernandes ha chiuso la fase campionato con un bilancio di 4 vittorie e 2 pareggi, qualificandosi direttamente agli ottavi di finale, dove ha affrontato il temibile Maxkoelemaij. Il giocatore olandese si è portato subito sul 3-0 e sembrava avviato verso la vittoria, ma DFernandes ha reagito ed è riuscito a pareggiare i conti all'inizio del secondo tempo. Il giocatore portoghese ha infine segnato il gol della vittoria con l'ultimo calcio della partita, fissando il punteggio sul 6-5.

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