Vitinha è il Player of the Match della finale di UEFA Champions League 2026

Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, è stato nominato PlayStation® Player of the Match della finale di UEFA Champions League 2026.

Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "Vitinha è stato il miglior giocatore del Paris Saint-Germain. Ha preso in mano le redini del centrocampo, soprattutto nel secondo tempo, spingendo la squadra in avanti e dettando il ritmo. Una prestazione eccellente da parte del centrocampista portoghese".