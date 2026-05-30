Vitinha è il Player of the Match della finale di UEFA Champions League 2026
sabato 30 maggio 2026
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Vitinha, centrocampista del Paris Saint-Germain, è stato scelto come Player of the Match della finale di UEFA Champions League 2026.
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Il centrocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, è stato nominato PlayStation® Player of the Match della finale di UEFA Champions League 2026.
Il Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA ha dichiarato: "Vitinha è stato il miglior giocatore del Paris Saint-Germain. Ha preso in mano le redini del centrocampo, soprattutto nel secondo tempo, spingendo la squadra in avanti e dettando il ritmo. Una prestazione eccellente da parte del centrocampista portoghese".
Player of the Match: finali precedenti
2025 Désiré Doué (Paris)
2024 Dani Carvajal (Real Madrid)
2023 Rodri (Manchester City)
2022 Thibaut Courtois (Real Madrid)
2021 N'Golo Kanté (Chelsea)
2020 Kingsley Coman (Bayern München)
2019 Virgil van Dijk (Liverpool)
2018 Gareth Bale (Real Madrid)
2017 Cristiano Ronaldo (Real Madrid)
2016 Sergio Ramos (Real Madrid)
2015 Andrés Iniesta (Barcelona)
2014 Ángel Di María (Real Madrid)
2013 Arjen Robben (Bayern München)
2012 Didier Drogba (Chelsea)
2011 Lionel Messi (Barcelona)
2010 Diego Milito (Inter)
2009 Xavi Hernández (Barcelona)
2008 Edwin van der Sar (Manchester United)
2007 Filippo Inzaghi (AC Milan)
2006 Samuel Eto'o (Barcelona)
2005 Steven Gerrard (Liverpool)
2004 Deco (Porto)
2003 Paolo Maldini (AC Milan)
2002 Zinédine Zidane (Real Madrid)
2001 Oliver Kahn (Bayern München)