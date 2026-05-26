Paris - Arsenal, anteprima finale di Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, forma e interviste

Paris Saint-Germain e Arsenal si affronteranno sabato 30 maggio a Budapest in finale di UEFA Champions League.

La partita in breve Quando: sabato 30 maggio (18:00 CET)

Dove: Puskás Aréna, Budapest

Cosa: la 34ª finale nell'era della UEFA Champions League

Chi: i campioni in carica del Paris contro i finalisti del 2006 dell'Arsenal

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Guida alla partita

Solo nove squadre sono riuscite a concludere una stagione di Champions League senza subire alcuna sconfitta. All'Arsenal manca ora solo una partita per diventare la prossima. A ostacolarla però c'è il Paris, campione in carica e prima squadra detentrice del titolo a raggiungere la finale dopo il Real Madrid nelle stagioni 2016/17 e 2017/18.

La sfida della Puskás Aréna sarà la riproposizione della semifinale della passata stagione, quando la squadra di Luis Enrique vinse sia all'andata che al ritorno battendo complessivamente l'Arsenal per 3-1 prima di demolire l'Inter per 5-0 in finale e sollevare il trofeo per la prima volta nella sua storia. Eppure, nei cinque precedenti tra le due squadre in questa competizione, quelle rimangono le uniche vittorie del Paris: l’Arsenal ha vinto nella fase campionato della scorsa stagione dopo i due pari del 2016/17.

Il loro percorso verso Budapest si è svolto con ritmi contrastanti. L'Arsenal di Mikel Arteta ha costruito la propria corsa sul controllo difensivo, mantenendo la porta inviolata in nove occasioni e subendo solo quattro gol nella fase campionato. A vittorie di rilievo contro Atleti, Bayern München e Inter, sono seguiti incontri ad eliminazione diretta più combattuti contro Leverkusen, Sporting CP e, nuovamente, l'Atleti.

Dall'altro lato, il Paris Saint-Germain ha dominato la competizione grazie a un attacco inarrestabile. I suoi 44 gol lo collocano a un solo gol dal record storico stagionale del Barcellona del 1999/2000, con Khvicha Kvaratskhelia protagonista indiscusso dell'attacco parigino. Giocatore instancabile e imprevedibile, il georgiano ha contribuito con dieci gol e sei assist durante tutta la stagione – sette di questi gol sono arrivati nella fase a eliminazione diretta, quando ha raggiunto la forma migliore.

Dopo le grandi vittorie contro Atalanta, Leverkusen, Barcelona e Tottenham all'inizio della stagione, il Paris ha cambiato marcia nella fase a eliminazione diretta, spazzando via Chelsea e Liverpool prima di una semifinale avvincente e ormai un classico moderno contro il Bayern München.

L'ascesa dell'Arsenal sotto la guida di Arteta è stata graduale ma significativa: quarti di finale nel 2023/24, semifinali nel 2024/25 e ora una prima finale per il club dal 2005/06. Per l'Arsenal, la vittoria coronerebbe una stagione storica e porterebbe il trofeo a nord di Londra per la prima volta, mentre per il Paris significherebbe conquistare il secondo titolo europeo, affermandosi come prima squadra francese a vincere due titoli consecutivi e consolidando ulteriormente l'eredità di Luis Enrique nel club.

Numeri e statistiche

Probabili formazioni

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

Achraf Hakimi (coscia) è il principale dubbio per i campioni in carica, dato che non scende in campo dalla semifinale di andata contro il Bayern, anche se dovrebbe riprendere gli allenamenti in vista della finale. Ousmane Dembélé è fuori gioco da quando è stato sostituito nel primo tempo dell'ultima partita di campionato del Paris, ma si confida che riuscirà a superare l'infortunio al polpaccio.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly, Eze; Saka, Gyökeres, Martinelli

Noni Madueke è uscito dal campo per un infortunio al tendine del ginocchio verso la fine dell'ultima partita di campionato dell'Arsenal in casa del Crystal Palace ed è in dubbio per la finale. Jurriën Timber, fuori gioco da marzo per un problema all'inguine, spera ancora di poter scendere in campo, mentre il suo compagno di difesa Ben White è definitivamente fuori dopo aver subito un grave infortunio al ginocchio contro il West Ham il 10 maggio.

Stato di forma

Paris

Forma: SVVPPV (dalla più recente)

Ultima: Paris FC - Paris 2-1, 17/05, Ligue 1

Arsenal

Forma: VVVVVP

Ultima: Crystal Palace - Arsenal 1-2, 24/05, Premier League

Le parole dei protagonisti

﻿Luis Enrique, allenatore Paris: "La cosa più importante per noi è concentrarci maggiormente su noi stessi e meno sugli avversari. Stiamo parlando della migliore competizione per club d'Europa, quindi sì, c'è un elemento di adattamento, perché il livello è molto alto. Ma siamo riusciti ad alzare anche il nostro livello di gioco e siamo orgogliosi di essere di nuovo in finale".

﻿Mikel Arteta, allenatore Arsenal: "Siamo davvero sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda le aspirazioni e le ambizioni che nutriamo per il club. A volte abbiamo avuto fortuna, le cose devono andare per il verso giusto, ma abbiamo dedicato tantissimo impegno, passione e fiducia a ciò che facciamo e siamo stati ricompensati con la finale di Budapest".

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