Finale di Champions League: i precedenti di Paris e Arsenal in finale

Il Paris giocherà la sua terza finale di UEFA Champions League in sette stagioni, mentre l'Arsenal torna a disputare una finale dopo 20 anni.

Ripercorriamo le precedenti finali disputate dalle due finaliste del 2026 nella massima competizione calcistica europea per club, compresa quella serata da record vissuta dai campioni di Francia la scorsa stagione.

Verso la finale

I precedenti del Paris in finale di Champions League

2020: Paris - Bayern 0-1

(Coman 59')

Il gol di Kingsley Coman contro la sua ex squadra decide una finale molto combattuta a Lisbona. Il Paris di Thomas Tuchel sembrava poter avere la meglio sulla squadra di Hansi Flick, con Manuel Neuer che nel primo tempo compie alcune parate da urlo su Neymar e Kylian Mbappé. Ma il cross ben calibrato di Joshua Kimmich da fuori area, permette a Coman di staccare indisturbato piazzando il pallone sul palo più lontano dove non può arrivare Keylor Navas. Dieci minuti dopo, Neuer blinda il successo negando a Marquinhos il pareggio.

Finale 2020: Paris - Bayern 0-1 ﻿

2025: Paris - Inter 5-0

(Hakimi 12', Doué 20' 63', Kvaratskhelia 73', Mayulu 86')

La seconda finale del Paris è l'esatto contrario della prima, con i Rouge-et-Bleu che conquistano la vittoria con il margine più ampio mai registrato in una finale di Coppa dei Campioni/Champions League. Il gol da distanza ravvicinata di Achraf Hakimi e il tiro deviato di Désiré Doué portano gli uomini di Luis Enrique sul 2-0 nei primi 20 minuti, ma quello non è che l'inizio di una serata da sogno. Doué e Khvicha Kvaratskhelia segnano altri due gol, mentre il subentrato Senny Mayulu chiude la partita nel finale col quinto gol della partita, coronando una serata da record a Monaco di Baviera.

Finale 2025: Paris - Inter 5-0 ﻿

I precedenti dell'Arsenal in finale di Champions League

2006: Barcelona - Arsenal 2-1

(Eto'o 76', Belletti 81'; Campbell 37')

Due gol negli ultimi 15 minuti, segnati da Samuel Eto'o e Juliano Belletti, strappano la vittoria all'Arsenal, ridotto a dieci uomini, allo Stade de France. Jens Lehmann atterra fuori area Eto'o al 18° minuto, diventando il primo giocatore ad essere espulso in una finale di Coppa dei Campioni, ma sono i Gunners a passare in vantaggio con un colpo di testa di Sol Campbell. Tuttavia, il Barça mantiene i nervi saldi e sblocca il risultato grazie al prezioso contributo di Henrik Larsson (entrato dalla panchina) che prima effettua l'assist per Eto'o e poi per Belletti regalando il trofeo agli spagnoli.