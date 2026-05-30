Il Paris eguaglia il record di gol in una singola stagione di Champions League

Il Paris ha avuto il miglior attacco dell'edizione 2025/26 della UEFA Champions League con 45 gol. Il gol del pareggio di Ousmane Dembélé in finale ha infatti portato la sua squadra francese a due reti di vantaggio sul Bayern München, battuto in semifinale. I bavaresi ne avevano segnate 43: è la prima volta, dunque, che due squadre hanno superato quota 40 gol in una singola stagione.

Ripercorriamo le squadre più prolifiche nella storia della competizione.

Le statistiche complete dell'edizione 2025/26

Quali squadre hanno segnato più gol in una singola edizione di Champions League?

1999/2000: Barcelona – 45 gol

Questa stagione è stata la prima delle quattro a prevedere una seconda fase a gironi, in seguito all'ampliamento del numero di squadre partecipanti alla competizione vera e propria da 24 a 32. La squadra di Louis van Gaal ha disputato 16 delle possibili 17 partite in programma, concludendo il proprio percorso con una sconfitta complessiva per 5-3 contro il Valencia in semifinale.

I Blaugrana hanno segnato 19 gol nella prima fase a gironi contro AIK, Arsenal e Fiorentina, più altri 17 nella seconda fase a gironi contro Hertha, Porto e Sparta Praga, prima di superare il Chelsea per 6-4 tra andata e ritorno nei quarti di finale. In questa edizione, ben 13 giocatori diversi hanno trovato la rete, con Rivaldo (dieci), Patrick Kluivert (sette) e l'attuale allenatore del Paris Luis Enrique (sei) tra i migliori marcatori della squadra.

Barcelona - Porto: la tripletta di Rivaldo nel 2000

2025/26: Paris – 45 gol

Il Paris Saint-Germain ha eguagliato il record del Barcellona nella finale di Budapest contro l'Arsenal, alla sua 17ª partita della stagione. I transalpini erano a un gol dal record del Barça dopo l'1-1 nella semifinale di ritorno contro il Bayern e avevano segnato cinque gol contro la squadra bavarese nella gara di andata, il Chelsea nell'andata degli ottavi e il Tottenham nella fase campionato, anche se la partita con più reti segnate rimane quella della terza giornata contro il Leverkusen (7-2).

Khvicha Kvaratskhelia è stato il giocatore più prolifico del PSG con dieci reti, seguito da Ousmane Dembélé (otto), Vitinha (sei) e Désiré Doué (cinque). Dieci gol del PSG sono stati segnati da giocatori entrati dalla panchina, superando il precedente record della Champions League stabilito dal Kaiserslautern nella stagione 1998/99.

Highlights: Paris - Bayern München 5-4 ﻿

2019/20: Bayern – 43 gol

Il record personale del Bayern nella stagione in cui ha vinto la Champions League è stato realizzato in sole 11 partite, dato che dai quarti di finale in poi si è giocato con partite secche a causa della pandemia di COVID-19; ciò significa che la squadra ha registrato una media incredibile di 3,91 gol a partita.

La squadra di Hansi Flick ha vinto tutte e sei le partite della fase a gironi, segnando 24 gol, tra cui spiccano una vittoria per 7-2 in trasferta contro il Tottenham e un 6-0 in trasferta contro il Crvena Zvezda. Altri sette gol sono stati segnati nelle due partite contro il Chelsea negli ottavi di finale, prima di uno dei risultati più straordinari nella storia della competizione, quando ha battuto il Barcelona per 8-2 nei quarti di finale.

Robert Lewandowski in quell'edizione ha messo a segno 15 gol in dieci partite – il Bayern poi si impose per 1-0 sul Paris in finale – mentre Serge Gnabry ha contribuito con nove marcature.

Guarda tutti i gol del Bayern nella Champions League 2019/20

2024/25: Barcelona – 43 gol

In questa stagione è stata introdotta la fase campionato a 36 squadre, con ogni club che ora disputa otto partite in questa fase della competizione. Il Barcelona ha sfruttato al meglio il nuovo format, segnando ben 28 gol nella nuova fase campionato: cinque contro Young Boys, Crvena Zvezda e Benfica, e quattro contro il Bayern.

I ragazzi di Hansi Flick hanno poi eliminato il Benfica (4-1 complessivo) e il Dortmund (5-3 complessivo) nella fase a eliminazione diretta prima di perdere 7-6 complessivamente contro l'Inter in una delle più belle semifinali di sempre.

Raphinha ha chiuso la competizione come miglior marcatore in condivisione con 13 gol – il record per un calciatore brasiliano in una stagione di Champions League – mentre Robert Lewandowski ne ha segnati 11 e Lamine Yamal cinque.

Guarda i 13 gol di Raphinha

2025/26: Bayern – 43 gol

Come il Barcelona nella stagione precedente, il Bayern ha chiuso la fase campionato al secondo posto, vincendo sette delle otto partite e segnando 22 gol. La squadra di Vincent Kompany nella fase a eliminazione diretta ha continuato a segnare a ripetizione: prima ha travolto complessivamente per 10-2 l'Atalanta negli ottavi, e poi ha battuto 4-3 nel ritorno dei quarti il Real Madrid e infine ha perso 5-4 l'andata e pareggiato 1-1 il ritorno della semifinale contro il Paris.

Dodici diversi marcatori hanno contribuito al bottino attuale del Bayern, con i 14 gol di Harry Kane che rappresentano il record assoluto per un calciatore inglese in una singola edizione di Champions League. Luis Díaz ha segnato in quattro partite consecutive, portando a sette il suo bottino stagionale, mentre Michael Olise ha avuto cinque gol all’attivo.

Highlights: Bayern München - Real Madrid 4-3 ﻿

Altre squadre ad aver raggiunto quota 40 gol in un'edizione

2013/14: Real Madrid – 41 gol

2017/18: Liverpool – 41 gol