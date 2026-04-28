Paris - Bayern 5-4: statistiche di una semifinale da record

Martedì, Paris e Bayern Monaco hanno dato vita a una partita di UEFA Champions League che passerà alla storia, con i detentori del titolo che si sono imposti 5-4 in un match emozionante e memorabile.

Sono stati battuti record a catena e molti altri potrebbero ancora essere infranti: UEFA.com analizza le statistiche più significative.

5 Con il rigore trasformato da Ousmane Dembélé a pochi istanti dall'intervallo, questa è stata la prima semifinale di sempre con cinque gol nel primo tempo.

7 Con due gol, Khvicha Kvaratskhelia è diventato il giocatore più prolifico di questa fase a eliminazione diretta.

9 Dopo la rimonta del Bayern nel secondo tempo, questa è diventata la prima semifinale in assoluto a registrare un totale di nove gol; il precedente record era di sette, raggiunto in quattro occasioni: tra queste, il 4-3 dell'Inter sul Barcellona nella semifinale di ritorno della scorsa stagione.

9 Solo in un'altra partita di questa edizione sono stati segnati nove gol, ovvero nel 7-2 tra Barcelona e il Newcastle al ritorno degli ottavi di finale.

10 Siamo arrivati a un solo gol dal record di marcature in una singola partita della fase a eliminazione diretta, quella vinta 8-2 dal Bayern contro il Barcelona ai quarti di finale del 2020.

10 Con una doppietta, Khvicha Kvaratskhelia ha raggiunto i 10 gol in una singola edizione di Champions League con la maglia del Paris Saint-Germain, eguagliando il record stabilito da Zlatan Ibrahimović nella stagione 2013/14.

12 Solo in quattro partite di Champions League ci sono stati più gol, tra cui quella vinta 8-4 dal Borussia Dortmund contro il Legia Varsavia nella fase a gironi 2016/17 che figura solitaria in vetta.

13 Aprendo le marcature su rigore, Harry Kane ha portato il suo bottino stagionale a 13 gol, a sole due lunghezze dal capocannoniere Kylian Mbappé.

13 Nella partita di ritorno servono solo altre quattro reti per eguagliare il record di gol complessivi tra andata e ritorno in una sfida a eliminazione diretta di Champions League.

45 Il Barcellona detiene il record di gol in una singola edizione di Champions League, stabilito nella stagione 1999/2000, ma Paris Saint-Germain (43) e Bayern (42) sono a un passo.

100 La vittoria è stata la centesima del Paris Saint-Germain in Champions League (qualificazioni escluse): nessuna squadra francese ci era mai riuscita prima.

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