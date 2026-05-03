Semifinali di Champions League: statistiche e curiosità delle gare di ritorno

L'Arsenal potrebbe stabilire un nuovo record di imbattibilità in questa competizione, ma dovrà affrontare l'Atleti, che ha sempre vinto nelle precedenti semifinali contro squadre inglesi. Nell'altra sfida, Bayern e Paris sognano il record di gol in una singola stagione e un posto in finale.

Scopri le statistiche chiave di entrambe le partite, con in palio la finale di Budapest.

Calcio d'inizio alle 21:00 CET.

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Martedì 5 maggio

Arsenal - Atleti

L’Arsenal ha perso solo una delle ultime 15 partite UEFA in casa contro squadre spagnole (9 V, 5 P) e ha vinto le ultime tre senza subire gol, di cui la più recente il 4-0 contro l’Atleti alla terza giornata.

I Gunners hanno vinto cinque volte e perso quattro nelle nove precedenti sfide a eliminazione diretta in Champions League contro squadre spagnole. Questa è la loro seconda semifinale contro un club della Liga, dopo aver battuto il Villarreal per 1-0 nel 2005/06.

L’Arsenal è l’unica squadra imbattuta in questa edizione di Champions League (10 V, 3 P). Si tratta della loro striscia di imbattibilità più lunga nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, al pari di quella registrata tra il 9 marzo 2005 e il 25 aprile 2006.

La squadra di Londra ha vinto sei delle nove precedenti sfide UEFA a eliminazione diretta in cui aveva pareggiato l’andata in trasferta.

Nella gara d’andata, Viktor Gyökeres è diventato il primo giocatore svedese a segnare in una semifinale di Champions League (dal 1992/93 a oggi).

L’Atleti ha vinto solo due delle ultime 13 partite UEFA contro squadre inglesi (3 P, 8 S) e ha perso le ultime quattro trasferte europee contro squadre di Premier League.

I Colchoneros hanno vinto 11 delle 15 precedenti sfide UEFA a eliminazione diretta contro squadre inglesi.

L’Atleti ha affrontato squadre inglesi in tre precedenti semifinali UEFA e le ha vinte tutte: ha vinto per la regola dei gol in trasferta contro il Liverpool in Europa League 2009/10, ha vinto per 3-1 tra andata e ritorno contro il Chelsea in Champions League 2013/14 e ha battuto l’Arsenal per 2-1 complessivo in Europa League 2017/18. Ha inoltre vinto sei delle ultime sette semifinali UEFA disputate.

La squadra spagnola ha vinto sei delle dieci precedenti sfide UEFA a eliminazione diretta in cui aveva pareggiato l’andata in casa.

Nella gara d’andata, Julián Álvarez ha segnato il suo 25° gol in Champions League alla 41ª presenza nella competizione: è il più rapido tra i giocatori argentini, e ha superato il record di Lionel Messi (25 gol in 42 partite).

Semifinaliste: bilancio testa a testa

Mercoledì 6 maggio

Bayern - Paris

Il Paris e il Bayern sono i migliori attacchi di questa Champions League con rispettivamente 43 e 42 gol. È la prima volta nella storia della competizione che due squadre diverse raggiungono quota 40+ reti in una singola edizione. Il record stagionale resta del Barcelona, con 45 gol nel 1999/2000.

Il Bayern ha vinto cinque delle sette precedenti sfide UEFA a eliminazione diretta contro squadre francesi e ha anche vinto tutte e tre le gare secche disputate contro club di Ligue 1. Questa è la sua quarta semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League contro avversarie francesi; il Bayern ha vinto tutte le tre precedenti.

La squadra bavarese ha vinto solo una delle ultime sei semifinali di Champions League – il 3-0 in gara secca contro il Olympique Lyonnais nel 2019/20 – e ha quindi perso le ultime cinque semifinali giocate su doppio confronto.

Il Bayern punta alla 12ª finale di Coppa dei Campioni/Champions League – la prima dal 2020 – traguardo che lo porterebbe al secondo posto solitario nella classifica all-time davanti al Milan (11), con solo il Real Madrid (18) davanti.

Il club tedesco ha perso solo una delle ultime 29 partite in casa di Champions League (23 V, 5 P) e ha vinto tutte e sei le gare interne in questa stagione.

Il Bayern ha vinto solo una delle ultime otto sfide UEFA a eliminazione diretta dopo aver perso l’andata con un gol di scarto. L’ultimo successo risale agli ottavi 2023/24 contro la Lazio (0-1 t, 3-0 c). Ha perso l’andata di una semifinale UEFA in dieci occasioni precedenti, riuscendo a rimontare solo una volta, nella Coppa dei Campioni 1981/82 contro il CSKA Sofia.

Il Paris ha perso le ultime due sfide UEFA a eliminazione diretta contro squadre tedesche, anche se il bilancio complessivo resta positivo con quattro vittorie e due sconfitte.

La squadra di Luis Enrique punta a diventare la prima squadra campione in carica a raggiungere la finale di Champions League dai tempi del Real Madrid nel 2016/17 e 2017/18, stagioni in cui ha poi vinto il trofeo.

Il Paris ha vinto 36 delle 43 sfide UEFA a eliminazione diretta in cui ha vinto l’andata e si è qualificato in 14 dei 17 casi in cui il vantaggio era di un solo gol.

Khvicha Kvaratskhelia ha eguagliato il record del club di Zlatan Ibrahimović di dieci gol in una singola edizione di Champions League con il Paris (Ibrahimović lo aveva stabilito nel 2013/14).

Ousmane Dembélé ha segnato due gol in ciascuna delle ultime due partite di Champions League del Paris: nessun giocatore ha mai realizzato due o più reti in tre gare consecutive con il club nella competizione.

Semifinaliste: bilancio e sfide memorabili