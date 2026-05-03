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Semifinali di Champions League: statistiche e curiosità delle gare di ritorno

domenica 3 maggio 2026

Le statistiche principali del ritorno delle semifinali di UEFA Champions League.

Gabriel, Antoine Griezmann, Luis Díaz e Khvicha Kvaratskhelia
Gabriel, Antoine Griezmann, Luis Díaz e Khvicha Kvaratskhelia

L'Arsenal potrebbe stabilire un nuovo record di imbattibilità in questa competizione, ma dovrà affrontare l'Atleti, che ha sempre vinto nelle precedenti semifinali contro squadre inglesi. Nell'altra sfida, Bayern e Paris sognano il record di gol in una singola stagione e un posto in finale.

Scopri le statistiche chiave di entrambe le partite, con in palio la finale di Budapest.

Calcio d'inizio alle 21:00 CET.

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Martedì 5 maggio

Arsenal - Atleti

  • L’Arsenal ha perso solo una delle ultime 15 partite UEFA in casa contro squadre spagnole (9 V, 5 P) e ha vinto le ultime tre senza subire gol, di cui la più recente il 4-0 contro l’Atleti alla terza giornata.
  • I Gunners hanno vinto cinque volte e perso quattro nelle nove precedenti sfide a eliminazione diretta in Champions League contro squadre spagnole. Questa è la loro seconda semifinale contro un club della Liga, dopo aver battuto il Villarreal per 1-0 nel 2005/06.
  • L’Arsenal è l’unica squadra imbattuta in questa edizione di Champions League (10 V, 3 P). Si tratta della loro striscia di imbattibilità più lunga nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, al pari di quella registrata tra il 9 marzo 2005 e il 25 aprile 2006.
  • La squadra di Londra ha vinto sei delle nove precedenti sfide UEFA a eliminazione diretta in cui aveva pareggiato l’andata in trasferta.
  • Nella gara d’andata, Viktor Gyökeres è diventato il primo giocatore svedese a segnare in una semifinale di Champions League (dal 1992/93 a oggi).
  • L’Atleti ha vinto solo due delle ultime 13 partite UEFA contro squadre inglesi (3 P, 8 S) e ha perso le ultime quattro trasferte europee contro squadre di Premier League.
  • I Colchoneros hanno vinto 11 delle 15 precedenti sfide UEFA a eliminazione diretta contro squadre inglesi.
  • L’Atleti ha affrontato squadre inglesi in tre precedenti semifinali UEFA e le ha vinte tutte: ha vinto per la regola dei gol in trasferta contro il Liverpool in Europa League 2009/10, ha vinto per 3-1 tra andata e ritorno contro il Chelsea in Champions League 2013/14 e ha battuto l’Arsenal per 2-1 complessivo in Europa League 2017/18. Ha inoltre vinto sei delle ultime sette semifinali UEFA disputate.
  • La squadra spagnola ha vinto sei delle dieci precedenti sfide UEFA a eliminazione diretta in cui aveva pareggiato l’andata in casa.
  • Nella gara d’andata, Julián Álvarez ha segnato il suo 25° gol in Champions League alla 41ª presenza nella competizione: è il più rapido tra i giocatori argentini, e ha superato il record di Lionel Messi (25 gol in 42 partite).
Semifinaliste: bilancio testa a testa

Mercoledì 6 maggio

Bayern - Paris

  • Il Paris e il Bayern sono i migliori attacchi di questa Champions League con rispettivamente 43 e 42 gol. È la prima volta nella storia della competizione che due squadre diverse raggiungono quota 40+ reti in una singola edizione. Il record stagionale resta del Barcelona, con 45 gol nel 1999/2000.
  • Il Bayern ha vinto cinque delle sette precedenti sfide UEFA a eliminazione diretta contro squadre francesi e ha anche vinto tutte e tre le gare secche disputate contro club di Ligue 1. Questa è la sua quarta semifinale di Coppa dei Campioni/Champions League contro avversarie francesi; il Bayern ha vinto tutte le tre precedenti.
  • La squadra bavarese ha vinto solo una delle ultime sei semifinali di Champions League – il 3-0 in gara secca contro il Olympique Lyonnais nel 2019/20 – e ha quindi perso le ultime cinque semifinali giocate su doppio confronto.
  • Il Bayern punta alla 12ª finale di Coppa dei Campioni/Champions League – la prima dal 2020 – traguardo che lo porterebbe al secondo posto solitario nella classifica all-time davanti al Milan (11), con solo il Real Madrid (18) davanti.
  • Il club tedesco ha perso solo una delle ultime 29 partite in casa di Champions League (23 V, 5 P) e ha vinto tutte e sei le gare interne in questa stagione.
  • Il Bayern ha vinto solo una delle ultime otto sfide UEFA a eliminazione diretta dopo aver perso l’andata con un gol di scarto. L’ultimo successo risale agli ottavi 2023/24 contro la Lazio (0-1 t, 3-0 c). Ha perso l’andata di una semifinale UEFA in dieci occasioni precedenti, riuscendo a rimontare solo una volta, nella Coppa dei Campioni 1981/82 contro il CSKA Sofia.
  • Il Paris ha perso le ultime due sfide UEFA a eliminazione diretta contro squadre tedesche, anche se il bilancio complessivo resta positivo con quattro vittorie e due sconfitte.
  • La squadra di Luis Enrique punta a diventare la prima squadra campione in carica a raggiungere la finale di Champions League dai tempi del Real Madrid nel 2016/17 e 2017/18, stagioni in cui ha poi vinto il trofeo.
  • Il Paris ha vinto 36 delle 43 sfide UEFA a eliminazione diretta in cui ha vinto l’andata e si è qualificato in 14 dei 17 casi in cui il vantaggio era di un solo gol.
  • Khvicha Kvaratskhelia ha eguagliato il record del club di Zlatan Ibrahimović di dieci gol in una singola edizione di Champions League con il Paris (Ibrahimović lo aveva stabilito nel 2013/14).
  • Ousmane Dembélé ha segnato due gol in ciascuna delle ultime due partite di Champions League del Paris: nessun giocatore ha mai realizzato due o più reti in tre gare consecutive con il club nella competizione.
Semifinaliste: bilancio e sfide memorabili

I prossimi appuntamenti della Champions League

Ritorno semifinali: 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)

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