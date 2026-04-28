Paris - Bayern 5-4: PSG in vantaggio dopo una semifinale epica

Khvicha Kvaratskhelia e Ousmane Dembélé sono i protagonisti della vittoria per 5-4 del Paris Saint-Germain sul Bayern Monaco nella semifinale di andata di UEFA Champions League, che passerà alla storia come una delle partite più memorabili della competizione.

I momenti chiave 17' Kane apre le marcature su rigore

24' Kvaratskhelia pareggia

33' João Neves porta in vantaggio i padroni di casa

41' Olise segna di potenza

45+5' Dembélé trasforma dagli 11 metri

56' Kvaratskhelia firma il secondo gol personale

58' Doppietta anche per Dembélé

65' Upamecano accorcia di testa

68' Luis Díaz porta il risultato sul 5-4 con uno splendido gol

La partita in breve: a Parigi piovono gol e spettacolo

Le aspettative sono già altissime per la sfida tra le due squadre più prolifiche del torneo (38 gol ciascuna), ma nulla può preparare gli spettatori a una gara che mette in mostra il meglio del calcio europeo ai massimi livelli.

La partita minuto per minuto: Paris - Bayern 5-4

Dopo un avvio relativamente tranquillo, la partita si accende quando Willian Pacho atterra Luis Díaz in area e Harry Kane trasforma dagli 11 metri, realizzando il suo 54esimo gol stagionale.

Appena sette minuti dopo, però, il PSG pareggia: Khvicha Kvaratskhelia si accentra, supera Josip Stanišić e fa partire un tiro a giro che non dà scampo all'incolpevole Manuel Neuer: per l'ex Napoli è il sesto gol nelle ultime sei presenze in Champions League.

Ousmane Dembele esulta dopo il quinto gol AFP via Getty Images

João Neves, già a segno contro il Bayern nella fase campionato, si ripete poco dopo la mezz'ora, svettando di testa su calcio d'angolo di Ousmane Dembélé e portando il risultato sul 2-1 per i padroni di casa.

Neanche il tempo di riprendere fiato e il Bayern pareggia: da posizione più centrale, Michael Olise sfoggia la consueta maestria nel dribbling, entra in area con passo felpato e trafigge Matvey Safonov di potenza.

Quando il primo tempo sembra destinato a concludersi in parità, arriva il colpo di scena: Alphonso Davies tocca il pallone di mano in area e Dembélé trasforma il successivo rigore, regalando al Paris Saint-Germain il minimo vantaggio dopo un primo tempo scintillante.

Il Bayern ha ancora speranze grazie ai gol di Dayot Upamecano e Luis Díaz nel secondo tempo. AFP via Getty Images

Dopo una meritata pausa sia per i giocatori che per i tifosi, il Paris Saint-Germain inizia il secondo tempo con maggiore slancio: Kvaratskhelia segna la sua seconda rete della gara battendo di prima intenzione su un traversone di Achraf Hakimi, poi anche Dembélé trova la doppietta con un tiro che sbatte sul palo e si infila in rete.

Il Bayern sembra spacciato, ma in qualche modo riesce a tornare in gara. Su un calcio di punizione di Joshua Kimmich, Dayot Upamecano svetta di testa e accorcia, mentre dopo soli tre minuti Luis Díaz controlla magistralmente un lungo lancio di Kane e insacca a giro sul secondo palo.

È conclusione di una gara che non dovrebbe finire mai, ma ora tutta l'attenzione si sposta sulla semifinale di mercoledì prossimo a Monaco. Allacciate le cinture: potrebbe essere una partita ancora più speciale.

Formazioni

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernández 84'); Zaïre-Emery (Fabián Ruiz 64'), Vitinha, João Neves; Doué (Barcola 70'), Dembélé, Kvaratskhelia (Mayulu 84')

Bayern: Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Davies (Laimer 46'); Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala (Goretzka 79'), Luis Díaz; Kane

PlayStation® Player of the Match: Ousmane Dembélé

"Dembélé ha avuto l'impatto maggiore sulla questa partita con due gol, un assist e la partecipazione ad altre due reti".

Osservatori tecnici UEFA

Ousmane Démbelé con il premio Player of the Match

Statistiche

I nove gol segnati rappresentano il record di marcature assoluto per una semifinale di Champions League.

Questa è stata la prima semifinale di Champions League con cinque gol nel primo tempo.

Quella di stasera è stata la centesima vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League: nessuna squadra francese ci era mai riuscita prima.

Marquinhos ha collezionato la sua 120ª presenza in Champions League, eguagliando il record per un giocatore brasiliano detenuto da Roberto Carlos.

A 23 anni e 313 giorni, Nuno Mendes è diventato il più giovane giocatore portoghese a raggiungere le 50 presenze in Champions League, battendo il record di Cristiano Ronaldo (24 anni e 83 giorni).