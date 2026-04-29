Atleti - Arsenal 1-1: a Madrid prevale l'equilibrio
mercoledì 29 aprile 2026
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La seconda semifinale di UEFA Champions League si conclude in parità dopo i rigori Viktor Gyökeres e Julián Alvarez.
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Nella seconda semifinale di UEFA Champions League, Viktor Gyökeres trasforma un rigore e porta in vantaggio l'Arsenal nel primo tempo, ma l'Atletico Madrid pareggia dagli 11 metri con Julián Alvarez e rimanda tutto alla gara di ritorno della prossima settimana.
I momenti chiave
14' Alvarez costringe Raya all'intervento
44' Gyökeres segna su rigore
49' Alvarez sfiora il gol su punizione
53' Lookman fermato, Gabriel interviene sulla ribattuta di Griezmann
56' Alvarez pareggia dagli 11 metri
63' Griezmann colpisce un legno
74' Lookman neutralizzato da Raya
90+4' Molina calcia alto
La partita in breve: l'Atletico cambia marcia nel secondo tempo
Il primo tempo è equilibrato e non riserva particolari occasioni, ma si conclude con gli ospiti in vantaggio.
Piero Hincapié, Martin Ødegaard e Noni Madueke sono i giocatori dei Gunners che più si avvicinano al gol nella prima frazione di gioco, mentre sul fronte opposto Julián Alvarez impegna David Raya al 14' e poi incorna alto su cross di Matteo Ruggeri.
Il gol sembra poco probabile perché le occasioni si susseguono senza però concretizzarsi, ma al 44' Viktor Gyökeres viene atterrato in area da Dávid Hancko e trasforma personalmente il calcio di rigore.
Dopo una serie di pericoli creati da Alvarez, Ademola Lookman e Antoine Griezmann, l'Atletico Madrid pareggia all'11' della ripresa, quando Ben White commette fallo di mano in area e l'argentino trasforma dagli 11 metri.
La squadra di Diego Simeone mantiene il controllo del gioco e colpisce anche una trasversa con Griezmann, poi Lookman impegna Raya e Nahuel Molina calcia alto nei minuti di recupero.
Formazioni
Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone (Le Normand 46'), Koke, Cardoso (Molina 88'), Lookman; Griezmann, Alvarez (Álex Baena 77')
Arsenal: Raya; White (Mosquera 86'), Saliba, Gabriel, Hincapié; Ødegaard (Eze 57'), Zubimendi, Rice; Madueke (Saka 68'), Gyökeres (Jesus 68'), Martinelli (Trossard 68')
PlayStation® Player of the Match: Antoine Griezmann
"Nella sua ultima partita di Champions League a Madrid, conferma l'ottima intesa con Alvarez e si rende sempre pericoloso in fase offensiva, ma è altrettanto efficace in fase difensiva come esterno nel 5-4-1".
Osservatori tecnici UEFA
Prossime partite
La semifinale di ritorno si giocherà a Londra martedì 5 maggio.
Chi vince affronterà Paris Saint-Germain o Bayern Monaco in finale sabato 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest.