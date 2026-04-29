Atleti - Arsenal 1-1: a Madrid prevale l'equilibrio

Nella seconda semifinale di UEFA Champions League, Viktor Gyökeres trasforma un rigore e porta in vantaggio l'Arsenal nel primo tempo, ma l'Atletico Madrid pareggia dagli 11 metri con Julián Alvarez e rimanda tutto alla gara di ritorno della prossima settimana.

I momenti chiave

14' Alvarez costringe Raya all'intervento



44' Gyökeres segna su rigore

49' Alvarez sfiora il gol su punizione

53' Lookman fermato, Gabriel interviene sulla ribattuta di Griezmann

56' Alvarez pareggia dagli 11 metri

63' Griezmann colpisce un legno

74' Lookman neutralizzato da Raya

90+4' Molina calcia alto

La partita in breve: l'Atletico cambia marcia nel secondo tempo

Il primo tempo è equilibrato e non riserva particolari occasioni, ma si conclude con gli ospiti in vantaggio.

La partita minuto per minuto: Atleti - Arsenal 1-1

Piero Hincapié, Martin Ødegaard e Noni Madueke sono i giocatori dei Gunners che più si avvicinano al gol nella prima frazione di gioco, mentre sul fronte opposto Julián Alvarez impegna David Raya al 14' e poi incorna alto su cross di Matteo Ruggeri.

Il gol sembra poco probabile perché le occasioni si susseguono senza però concretizzarsi, ma al 44' Viktor Gyökeres viene atterrato in area da Dávid Hancko e trasforma personalmente il calcio di rigore.

Viktor Gyökeres esulta dopo il gol Arsenal FC via Getty Images

Dopo una serie di pericoli creati da Alvarez, Ademola Lookman e Antoine Griezmann, l'Atletico Madrid pareggia all'11' della ripresa, quando Ben White commette fallo di mano in area e l'argentino trasforma dagli 11 metri.

La squadra di Diego Simeone mantiene il controllo del gioco e colpisce anche una trasversa con Griezmann, poi Lookman impegna Raya e Nahuel Molina calcia alto nei minuti di recupero.

Formazioni

Atleti: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone (Le Normand 46'), Koke, Cardoso (Molina 88'), Lookman; Griezmann, Alvarez (Álex Baena 77')

Arsenal: Raya; White (Mosquera 86'), Saliba, Gabriel, Hincapié; Ødegaard (Eze 57'), Zubimendi, Rice; Madueke (Saka 68'), Gyökeres (Jesus 68'), Martinelli (Trossard 68')

PlayStation® Player of the Match: Antoine Griezmann

"Nella sua ultima partita di Champions League a Madrid, conferma l'ottima intesa con Alvarez e si rende sempre pericoloso in fase offensiva, ma è altrettanto efficace in fase difensiva come esterno nel 5-4-1".

Osservatori tecnici UEFA

Antoine Griezmann con il premio Player of the Match UEFA via Getty Images