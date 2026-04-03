Performance Insights di Champions League: l'importanza dei tagli verso la bandierina del corner

Con l'inizio imminente dei quarti di finale di UEFA Champions League, vale la pena tenere d’occhio le strategie offensive delle otto squadre partecipanti.

Questa è l'opinione dell'unità di analisi delle partite della UEFA, sulla base dei dati relativi alle sfide di ritorno degli ottavi di finale. Se i contropiedi sono stati i protagonisti degli spareggi per la fase a eliminazione diretta, la manovra offensiva organizzata è stata un elemento determinante nelle partite di ritorno degli ottavi di finale.

Come vedremo più avanti, le squadre hanno ottenuto vittorie convincenti grazie al dominio del possesso palla e allo smantellamento delle strutture difensive avversarie, non da ultimo grazie ai tagli verso il vertice estremo del campo.

Il grafico qui sopra mostra che, tra le otto squadre vincitrici della 12ª giornata, solo l’Arsenal ha registrato un possesso palla inferiore a quello degli avversari. Quattro delle otto squadre hanno mantenuto il possesso palla per almeno il 60%, mentre cinque di esse hanno dominato a tal punto in termini di occasioni create da chiudere le partite con almeno tre gol in più (su azione) rispetto agli avversari.

Il ruolo del portiere

Il ruolo del portiere nell'avvio dell'azione è il primo aspetto su cui soffermarsi. L'osservatore tecnico della UEFA, Erik ten Hag, ha individuato tre modalità con cui i portieri distribuiscono la palla: attraverso, intorno o sopra la difesa avversaria.

Insights di Champions League: i portieri danno il via alle azioni

Il video qui sopra inizia col portiere del Barcelona, Joan García, che rilancia il pallone scavalcando la pressione del Newcastle United nella vittoria per 7-2 della sua squadra nella partita di ritorno. Secondo Ten Hag, il dettaglio chiave da notare è come García 'attiri gli attaccanti del Newcastle per poi superare in astuzia gli avversari'.

La seconda e la terza clip mostrano i lanci di Alisson Becker del Liverpool e David Raya dell’Arsenal che aggirano e scavalcano gli avversari. Nel caso di Alisson, si vede Ten Hag che invita gli avversari al pressing e poi spinge Ibrahima Konaté a giocare in verticale. Poi Ten Hag nota che Ryan Gravenberch arretra per attirare Lucas Torreira più in alto. In questo modo aumenta la possibilità di mantenere il possesso palla, permettendo ad Alexis Mac Allister di sfruttare lo spazio che si crea dai movimenti degli avversari.

Per quanto riguarda Raya che "gioca sopra la pressione", Ten Hag sottolinea l'eccellente movimento davanti a lui. "Con i continui uno contro uno a tutto campo, Gabriel Martinelli semina il suo marcatore, Jarell Quansah, il che permette all'attaccante Viktor Gyökeres di servirgli la palla, e da lì l'attacco acquista velocità".

Ciò che si chiede ai portieri di oggi è più evidente che mai nella prestazione del portiere del Barcelona, Joan García, nella 12ª giornata, come dimostra la varietà dei suoi passaggi nel grafico qui sopra. I suoi passaggi non sono solo variegati – laterali, filtranti e in profondità – ma raggiungono ogni zona del campo.

Riguardo alle caratteristiche necessarie per fare questo gioco, Hans Leitert, esperto di portieri della UEFA, afferma: "Questo tipo di gioco richiede un gran lavoro al portiere, sia in possesso palla che senza, ed è chiaro che le abilità necessarie per attuare queste strategie di gioco siano abbastanza complesse".

"I portieri devono essere consapevoli degli schemi di pressing degli avversari. Devono sapere quali opzioni hanno a disposizione quando giocano lateralmente, quando superano la pressione avversaria o a chi indirizzare i passaggi quando giocano in modo diretto o con lanci lunghi".

"Un Corner Run (taglio verso la bandierina) è in genere una corsa dall'interno verso l'esterno, verso una zona più ampia. Viene eseguita per far avanzare l’azione e creare occasioni sfruttando le fasce". Unità di analisi UEFA sui 'Corner Run'

Tagliare verso la bandierina del corner

Spostando l'attenzione sui tagli in direzione della bandierina del corner, il video qui sotto inizia con alcuni esempi tratti dalle partite del Newcastle e del Barcelona. Spesso, contro difese ben organizzate, l'unico spazio disponibile è sulle fasce, quindi si preferisce effettuare dei tagli in direzione della bandierina del corner per dare ampiezza.

Velocità, tempismo e coordinazione nei movimenti della squadra, sono tutti elementi cruciali; e l'azione del Newcastle nella prima clip qui sotto li mette in evidenza tutti e tre. Anthony Gordon e Harvey Barnes anticipano già il passaggio di Kieran Trippier per Anthony Elanga, e avanzano mentre i difensori del Barcelona alzano il baricentro andando in pressione.

Champions League insights: i tagli verso la bandierina del corner

Commentando le clip uno e due, Ten Hag afferma: "Vediamo un cross di prima verso il primo palo con un ottimo movimento di Gordon. Poi, nel secondo filmato, c’è un cross di prima verso il secondo palo per Raphinha, che si inserisce in velocità e conquista il rigore".

Sulla fase di costruzione del Barcelona, Ten Hag si è soffermato sul movimento di Fermín López, che viene premiato da "un passaggio favoloso di [Lamine] Yamal che legge alla perfezione il suo taglio verso la bandierina". Pochi giocatori, anche a livello d’élite, sono in grado di giocare il passaggio 'mascherato' che Yamal effettua con l’esterno del piede, eppure Fermín legge perfettamente le intenzioni del compagno, capendo dove andrà il passaggio.

Con le corse verso la bandierina, i palloni sul primo e secondo palo non sono l'unica preoccupazione dei difensori. Come mostrato dai filmati tre e quattro, gli attaccanti mirano anche alla zona strategica che precede l'area piccola, ed ecco due esempi significativi, con il Bayern München e lo Sporting CP che segnano entrambi.

"L'abilità individuale di Harry Kane è di livello mondiale, ma guardate lo spazio che gli ha creato la corsa verso il corner di Josip Stanišić", ha spiegato Ten Hag riguardo al terzo filmato. "Poi, nel filmato successivo, abbiamo di fatto due corse verso la bandierina: prima quella di Daniel Bragança e poi quella di Francisco Trincão, e si tratta di un doppio taglio prima del gol di Maximiliano Araújo".

Insights di Champions League: creare spazi effettuando tagli verso la bandierina

Un'altra funzione del taglio verso l'angolo è quella di allargare la difesa avversaria, ed è proprio questo il tema centrale di questo ultimo video, che mostra azioni che non vengono premiate con un passaggio ma che portano lo Sporting CP a segnare il secondo gol contro il Bodø/Glimt, e il Manchester City a creare un'occasione da gol per Erling Haaland.

Ten Hag ha aggiunto: "Con lo Sporting, la corsa verso il corner del terzino destro, Iván Fresneda, attira il difensore centrale sinistro del Bodø, Jostein Gundersen, e lo Sporting crea un due contro due contro la linea difensiva.

Il punto dell'allenatore: allenare gli attacchi organizzati verso un blocco basso

In questo video, l'osservatore tecnico della UEFA Erik ten Hag illustra un esercizio da svolgere in campo per aprire le difese schierate con un blocco basso.

"È un allenamento attacco contro difesa incentrato sullo smantellamento di un blocco basso, allargando il campo in lunghezza e in larghezza e mettendo alla prova la difesa con una serie di sovraccarichi", ha spiegato. "Si gioca 10 contro 8 nelle prime due fasi di gioco, ma all’inizio della terza fase entrano in campo un nono e poi un decimo difensore, rispettivamente dopo 15 e 30 secondi".

Regole del gioco Primo passaggio dal portiere al difensore centrale centrale

Obbligo di cambio gioco almeno una volta

La squadra in difesa segna un punto andando in contropiede

La seconda e la terza palla partono dall'allenatore

I falli laterali devono essere effettuati entro quattro secondi

Ten Hag aggiunge: "Per la squadra in attacco, l’attenzione è concentrata sui collegamenti su brevi distanze prima di un cambio di gioco obbligatorio. Ciò richiede movimenti opposti e inserimenti sia al centro che sulle fasce. E ad ogni cambio di gioco, deve esserci sempre un inserimento in profondità, una sovrapposizione o una corsa verso il vertice del campo".

"Per la squadra in difesa, l'obiettivo è quello di andare in pressing sul pallone. I difensori dovrebbero cercare di chiudere il centro e spingere gli avversari sulle fasce. Per essere compatta in larghezza, la squadra dovrebbe stare all'interno di tre corsie verticali. Per essere compatta in lunghezza, dovrebbe usare il limite dell'area come riferimento. Per applicare pressione, ogni passaggio indietro o cambio di gioco dovrebbe dare il via all'innalzamento della linea difensiva".

Durante la sua carriera da calciatore nei Paesi Bassi, sua terra natale, Erik ten Hag ha guidato il Twente alla conquista della Coppa dei Paesi Bassi nella stagione 2000/01. Successivamente ha ricoperto il ruolo di allenatore nei Paesi Bassi, in Inghilterra e in Germania – in particolare all'Ajax (2018–22), dove ha vinto tre Eredivisie e due Coppe dei Paesi Bassi e ha portato la squadra alle semifinali di Champions League 2018/19, e al Manchester United, dove ha vinto la Coppa di Lega inglese nel 2022/23 e la FA Cup nel 2023/24.

Hans Leitert, membro del gruppo UEFA che studia i portieri, è stato preparatore dei portieri in club della sua Austria, oltre che in Grecia, Spagna e Inghilterra.