Le squadre dei quarti di finale di Champions League 2025/26
mercoledì 18 marzo 2026
Intro articolo
Giocatori chiave, risultati e statistiche: tutto quello che devi sapere sulle squadre ancora in corsa nella UEFA Champions League 2025/26.
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La UEFA Champions League 2025/26 prosegue con otto squadre ancora in corsa per la finale a Budapest. Ecco il profilo di tutte le contendenti.
Ranking UEFA al termine degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Quarti di finale di Champions League
ANDATA
7 aprile
Sporting CP - Arsenal
Real Madrid - Bayern München
8 aprile
Barcelona - Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain - Liverpool
RITORNO
14 aprile
Atlético de Madrid - Barcelona
Liverpool - Paris Saint-Germain
15 aprile
Arsenal - Sporting CP
Bayern München - Real Madrid
Tutte le partite iniziano alle 21:00 CET.
Fase campionato: V8 P0 S0 GF23 GS4 (1° posto)
Ottavi di finale: 3-1 tot. contro Leverkusen
Miglior giocatore Fantasy Football: Gabriel Martinelli (57)
Ranking UEFA: 8°
Scorsa stagione: semifinale (S1-3tot. contro Paris)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (2005/06)
Allenatore: Mikel Arteta
Giocatore chiave: Bukayo Saka
Lo sapevi?
L'Arsenal ha segnato tre o più gol in sette delle ultime 10 partite casalinghe di Champions League.
Fase campionato: V4 P1 S3 GS17 GS15 (14° posto)
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 7-4 tot. contro Club Brugge
Ottavi di finale: 7-5tot. contro Tottenham
Miglior giocatore Fantasy Football: a seguire
Ranking UEFA: 12°
Scorsa stagione: ottavi di finale (2-2tot., S2-4dcr contro Real Madrid)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: vicecampione (1973/74, 2013/14, 2015/16)
Allenatore: Diego Simeone
Giocatore chiave: Alexander Sørloth
Lo sapevi?
Grazie al gol contro l'Eintracht alla seconda giornata, Antoine Griezmann è andato a segno in Champions League per la 12esima stagione consecutiva.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF22 GS14 (5° posto)
Ottavi di finale: 8-3 tot. contro Newcastle
Miglior giocatore Fantasy Football: a seguire
Ranking UEFA: 7°
Scorsa stagione: semifinale (S6-7tot. contro Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1991/92, 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15)
Allenatore: Hansi Flick
Giocatore chiave: Lamine Yamal
Lo sapevi?
Robert Lewandowski è diventato il giocatore più anziano a segnare nella fase a eliminazione diretta di Champions League realizzando una doppietta nel 7-2 contro il Newcastle all'età di 37 anni e 209 giorni.
Fase campionato: V7 P0 S1 GF22 GS8 (2° posto)
Ottavi di finale: 10-2 tot. contro Atalanta
Miglior giocatore Fantasy Football: a seguire
Ranking UEFA: 2°
Scorsa stagione: quarti di finale (S3-4tot. contro Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13, 2019/20)
Allenatore: Vincent Kompany
Giocatore chiave: Harry Kane
Lo sapevi?
Alla quarta giornata, Joshua Kimmich ha collezionato la sua 100esima presenza in Champions League, sempre con la maglia del Bayern. È diventato il 30esimo giocatore a raggiungere quota 100 con una singola squadra e il quinto per il Bayern dopo Thomas Müller, Manuel Neuer, Philipp Lahm e Oliver Kahn.
Fase campionato: V6 P0 S2 GF20 GS8 (3° posto)Ottavi di finale: 4-1 tot. contro Galatasaray
Miglior giocatore Fantasy Football: a seguire
Ranking UEFA: 4°
Scorsa stagione: ottavi di finale (1-1 tot., S1-4dcr contro Paris)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1976/77, 1977/78, 1980/81, 1983/84, 2004/05, 2018/19)
Allenatore: Arne Slot
Giocatore chiave: Virgil van Dijk
Lo sapevi?
Il Liverpool ha segnato il suo 500° gol nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League alla quinta giornata: Real Madrid, Bayern, Barcellona, Manchester United, Benfica e Juventus sono gli unici altri club ad aver raggiunto questo traguardo.
Fase campionato: V4 P2 S2 GF21 GS11 (11° posto) Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 5-4 tot. contro Monaco
Ottavi di finale: 8-2 tot. contro Chelsea
Miglior giocatore Fantasy Football: Khvicha Kvaratskhelia (82)
Ranking UEFA: 6°
Scorsa stagione: campione (V5-0 - Inter)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (2024/25)
Allenatore: Luis Enrique
Giocatore chiave: Ousmane Dembélé
Lo sapevi?
Il Paris aveva giocato 104 partite consecutive di Champions League senza mai pareggiare 0-0 prima della sfida contro l'Athletic Club alla sesta giornata.
Fase campionato: V5 P0 S3 GF21 GS12 (9° posto)
Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-1 tot. contro Benfica
Ottavi di finale: 5-1 tot. contro Manchester City
Miglior giocatore Fantasy Football: Kylian Mbappé (82)
Ranking UEFA: 1°
Scorsa stagione: quarti di finale (S1-5tot. contro Arsenal)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)
Allenatore: Álvaro Arbeloa
Giocatore chiave: Kylian Mbappé
Lo sapevi?
Alla quinta giornata, Kylian Mbappé ha segnato la seconda tripletta più veloce nella storia della Champions League, segnando tre gol all'Olympiacos in sei minuti e 42 secondi. L'impresa di Mbappé è stata superata solo da quella di Mohamed Salah, la cui tripletta per il Liverpool contro i Rangers nel 2022 è arrivata in sei minuti e 12 secondi.
Fase campionato: V5 P1 S2 GF17 GS11 (7° posto)
Ottavi di finale: 5-3 tot. contro Bodø/Glimt
Miglior giocatore Fantasy Football: Francisco Trincão (69)
Ranking UEFA: 17°
Scorsa stagione: spareggi per la fase a eliminazione diretta (S0-3tot. contro Dortmund)
Miglior traguardo Coppa dei Campioni: quarti di finale (1982/83)
Allenatore: Rui Borges
Giocatore chiave: Francisco Trincão
Lo sapevi?
Agli ottavi di finale, lo Sporting CP è diventato la quinta squadra nella storia della Champions League a qualificarsi dopo una sconfitta con tre o più gol di scarto nella gara di andata.