Le squadre dei quarti di finale di Champions League 2025/26



Fase campionato: V5 P0 S3 GF21 GS12 (9° posto)

Spareggi per la fase a eliminazione diretta: 3-1 tot. contro Benfica

Ottavi di finale: 5-1 tot. contro Manchester City

Miglior giocatore Fantasy Football: Kylian Mbappé (82)

Ranking UEFA: 1°

Scorsa stagione: quarti di finale (S1-5tot. contro Arsenal)

Miglior traguardo Coppa dei Campioni: campione (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/2000, 2001/02, 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2021/22, 2023/24)

Allenatore: Álvaro Arbeloa



Giocatore chiave: Kylian Mbappé



Lo sapevi?

Alla quinta giornata, Kylian Mbappé ha segnato la seconda tripletta più veloce nella storia della Champions League, segnando tre gol all'Olympiacos in sei minuti e 42 secondi. L'impresa di Mbappé è stata superata solo da quella di Mohamed Salah, la cui tripletta per il Liverpool contro i Rangers nel 2022 è arrivata in sei minuti e 12 secondi.﻿