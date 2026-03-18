Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Quarti di finale di Champions League: le ultime otto squadre e i possibili precedenti nei confronti diretti in semifinale

mercoledì 18 marzo 2026

Il bilancio dei quarti di finale: come se la sono cavata contro i loro avversari e i possibili rivali in semifinale.

Paris e Liverpool si sono incontrate anche la scorsa stagione
Paris e Liverpool si sono incontrate anche la scorsa stagione UEFA via Getty Images

Sono stati definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26: analizziamo gli avversari di ciascuna squadra e ripercorriamo i precedenti incontri nelle competizioni UEFA.

Diamo inoltre uno sguardo ai possibili avversari in semifinale e ai precedenti nei confronti diretti contro le squadre che potrebbero affrontare in quella fase.

Quarti di finale di Champions League

Paris Saint-Germain - Liverpool
Real Madrid - Bayern München
Barcelona - Atlético de Madrid
Sporting CP - Arsenal

Le partite si giocheranno il 7/8 e il 14/15 aprile 2026.

Arsenal

Quarti di finale
Sporting CP G5 V2 P3 S0 GF9 GS4

Semifinale
Atleti G3 V1 P1 S1 GF5 GS2
Barcelona G9 V1 P2 S6 GF11 GS22

Atleti

Quarti di finale
Barcelona G4 V2 P1 S1 GF5 GS3

Semifinale
Arsenal G3 V1 P1 S1 GF2 GS5
Sporting CP G4 V1 P2 S1 GF4 GS3

Barcelona

Quarti di finale
Atleti G4 V1 P1 S2 GF3 GS5

Semifinale
Arsenal G9 V6 P2 S1 GF22 GS11
Sporting CP G6 V5 P0 S1 GF13 GS5

Barcelona - Arsenal: il racconto della finale 2006

Bayern München

Quarti di finale
Real Madrid G28 V11 P4 S13 GF42 GS45

Semifinale
Liverpool G7 V1 P4 S2 GF7 GS8
Paris G15 V9 P0 S6 GF21 GS16

Liverpool

Quarti di finale
Paris G6 V3 P0 S3 GF7 GS8

Semifinale
Bayern G7 V2 P4 S1 GF8 GS7
Real Madrid G13 V5 P1 S7 GF13 GS17

Highlights: Bayern - Liverpool 1-3

Paris

Quarti di finale
Liverpool G6 V3 P0 S3 GF8 GS7

Semifinale
Bayern G15 V6 P0 S9 GF16 GS21
Real Madrid G12 V4 P3 S5 GF16 GS15

Real Madrid

Quarti di finale
Bayern G28 V13 P4 S11 GF45 GS42

Semifinale
Liverpool G13 V7 P1 S5 GF17 GS13
Paris G12 V5 P3 S4 GF15 GS16

Sporting CP

Quarti di finale
Arsenal G5 V0 P3 S2 GF4 GS9

Semifinale
Atleti G4 V1 P2 S1 GF3 GS4
Barcelona G6 V1 P0 S5 GF5 GS13

*Bilancio nelle competizioni UEFA

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: mercoledì 18 marzo 2026

Scelti per te

Guida alla Champions League 2025/26
Live 24/02/2025

Guida alla Champions League 2025/26

Tutto quello che c'è da sapere sulla 71ª edizione della competizione per club più prestigiosa d'Europa.