Quarti di finale di Champions League: le ultime otto squadre e i possibili precedenti nei confronti diretti in semifinale
mercoledì 18 marzo 2026
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Il bilancio dei quarti di finale: come se la sono cavata contro i loro avversari e i possibili rivali in semifinale.
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Sono stati definiti gli accoppiamenti dei quarti di finale della UEFA Champions League 2025/26: analizziamo gli avversari di ciascuna squadra e ripercorriamo i precedenti incontri nelle competizioni UEFA.
Diamo inoltre uno sguardo ai possibili avversari in semifinale e ai precedenti nei confronti diretti contro le squadre che potrebbero affrontare in quella fase.
Quarti di finale di Champions League
Paris Saint-Germain - Liverpool
Real Madrid - Bayern München
Barcelona - Atlético de Madrid
Sporting CP - Arsenal
Le partite si giocheranno il 7/8 e il 14/15 aprile 2026.
Quarti di finale
Sporting CP G5 V2 P3 S0 GF9 GS4
Semifinale
Atleti G3 V1 P1 S1 GF5 GS2
Barcelona G9 V1 P2 S6 GF11 GS22
Quarti di finale
Barcelona G4 V2 P1 S1 GF5 GS3
Semifinale
Arsenal G3 V1 P1 S1 GF2 GS5
Sporting CP G4 V1 P2 S1 GF4 GS3
Quarti di finale
Atleti G4 V1 P1 S2 GF3 GS5
Semifinale
Arsenal G9 V6 P2 S1 GF22 GS11
Sporting CP G6 V5 P0 S1 GF13 GS5
Quarti di finale
Real Madrid G28 V11 P4 S13 GF42 GS45
Semifinale
Liverpool G7 V1 P4 S2 GF7 GS8
Paris G15 V9 P0 S6 GF21 GS16
Quarti di finale
Paris G6 V3 P0 S3 GF7 GS8
Semifinale
Bayern G7 V2 P4 S1 GF8 GS7
Real Madrid G13 V5 P1 S7 GF13 GS17
Quarti di finale
Liverpool G6 V3 P0 S3 GF8 GS7
Semifinale
Bayern G15 V6 P0 S9 GF16 GS21
Real Madrid G12 V4 P3 S5 GF16 GS15
Quarti di finale
Bayern G28 V13 P4 S11 GF45 GS42
Semifinale
Liverpool G13 V7 P1 S5 GF17 GS13
Paris G12 V5 P3 S4 GF15 GS16
Quarti di finale
Arsenal G5 V0 P3 S2 GF4 GS9
Semifinale
Atleti G4 V1 P2 S1 GF3 GS4
Barcelona G6 V1 P0 S5 GF5 GS13
*Bilancio nelle competizioni UEFA