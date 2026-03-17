Champions League: Sporting, Paris, Arsenal e Real Madrid volano ai quarti di finale
martedì 17 marzo 2026
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Seconda vittoria per Paris, Arsenal e Madrid, mentre lo Sporting compie l'impresa contro il Bodø/Glimt.
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Real Madrid e Parigi superano agevolmente Manchester City e Chelsea, mentre l'Arsenal ha vita meno facile contro il Leverkusen e lo Sporting CP compie una memorabile rimonta contro il Bodø/Glimt. Conosciamo quindi le prime quattro squadre dei quarti di finale di UEFA Champions League.
UEFA.com riepiloga le gare di ritorno di martedì.
Sporting CP - Bodø/Glimt 5-0 dts (tot. 5-3)
Uno Sporting scintillante diventa la quinta squadra nella storia della Champions League a ribaltare uno svantaggio di tre o più gol dopo la gara di andata, completando la rimonta sul Bodø con due reti ai tempi supplementari.
I padroni di casa mettono gli ospiti sotto pressione fin dall'inizio e trovano il gol del vantaggio con Gonçalo Inácio, che svetta di testa su calcio d'angolo. Lo Sporting continua a spingere anche nel secondo tempo e viene premiato quando Pedro Gonçalves finalizza una splendida azione corale. Al 78', Luis Suárez trasforma un rigore e porta il risultato complessivo in parità.
Ai supplementari, Maximiliano Araújo segna il gol che scatena l'euforia generale, mentre Rafael Nel firma il quinto a tempo scaduto. Lo Sporting mancava dai quarti dalla Coppa dei Campioni 1982/83.Player of the Match: Francisco Trincão (Sporting CP)
Arsenal - Leverkusen 2-0 (tot. 3-1)
Una bordata di Eberechi Eze è la scintilla che permette all'Arsenal di conquistare un posto ai quarti di finale a spese del Leverkusen. La squadra di Mikel Arteta domina per gran parte del primo tempo e impegna più volte il portiere Janis Blaswich, soprattutto con Declan Rice e Leandro Trossard.
La potente conclusione in girata di Eze poco prima dell'intervallo corona una bella azione tutta di prima e porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, Rice raddoppia con un tiro preciso, regalando al club di Premier League un meritato 3-1.
Player of the Match: Declan Rice (Arsenal)
Le partite di mercoledì
Barcelona - Newcastle (18:45)
Bayern München - Atalanta
Liverpool - Galatasaray
Tottenham - Atlético Madrid
Chelsea - Paris 0-3 (tot. 2-8)
Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola e Senny Mayulu vanno a segno e regalano al Paris una netta vittoria a Londra. Kvaratskhelia, autore di una doppietta nel finale all'andata, resiste alla marcatura di Mamadou Sarr e insacca da dentro l'area dopo 6'. Barcola, che sei giorni fa aveva aperto le marcature, incrementa il suo bottino personale con un preciso tiro a giro al termine di un contropiede al 15'.
Mayulu, subentrato all'inizio del secondo tempo, fa tris al 17' della ripresa con un'altra splendida conclusione, portando i campioni ai quarti di finale contro la vincente tra Liverpool e Galatasaray.Player of the Match: Khvicha Kvaratskhelia (Paris)
Man City - Real Madrid 1-2 (tot. 1-5)
Il Real Madrid elimina il Manchester City per la terza stagione consecutiva grazie a una doppietta di Vinícius Júnior. I padroni di casa cercano di ribaltare lo svantaggio dell'andata fin dall'inizio: a colpire per primo, però, è il nazionale brasiliano, che trasforma con freddezza un rigore per fallo di mano di Bernardo Silva (poi espulso).
I dieci uomini in campo pareggiano poco prima dell'intervallo con una conclusione ravvicinata di Erling Haaland, ma la squadra di Pep Guardiola non si rende più pericolosa e nel recupero subisce il raddoppio del numero 7 su un invitante cross di Aurélien Tchouaméni.Player of the Match: Vinícius Júnior (Real Madrid)
Date della fase a eliminazione diretta di Champions League
Ritorno ottavi di finale: 17/18 marzo 2026
Quarti di finale: 7/8 e 14/15 aprile 2026
Semifinali: 28/29 aprile e 5/6 maggio 2026
Finale: 30 maggio 2026 (Budapest)