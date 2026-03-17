Champions League: Sporting, Paris, Arsenal e Real Madrid volano ai quarti di finale

Real Madrid e Parigi superano agevolmente Manchester City e Chelsea, mentre l'Arsenal ha vita meno facile contro il Leverkusen e lo Sporting CP compie una memorabile rimonta contro il Bodø/Glimt. Conosciamo quindi le prime quattro squadre dei quarti di finale di UEFA Champions League.

UEFA.com riepiloga le gare di ritorno di martedì.

Lo Sporting CP festeggia la straordinaria rimonta contro il Bodø/Glimt. Getty Images

Uno Sporting scintillante diventa la quinta squadra nella storia della Champions League a ribaltare uno svantaggio di tre o più gol dopo la gara di andata, completando la rimonta sul Bodø con due reti ai tempi supplementari.

I padroni di casa mettono gli ospiti sotto pressione fin dall'inizio e trovano il gol del vantaggio con Gonçalo Inácio, che svetta di testa su calcio d'angolo. Lo Sporting continua a spingere anche nel secondo tempo e viene premiato quando Pedro Gonçalves finalizza una splendida azione corale. Al 78', Luis Suárez trasforma un rigore e porta il risultato complessivo in parità.

Ai supplementari, Maximiliano Araújo segna il gol che scatena l'euforia generale, mentre Rafael Nel firma il quinto a tempo scaduto. Lo Sporting mancava dai quarti dalla Coppa dei Campioni 1982/83.Player of the Match: Francisco Trincão (Sporting CP)

Eberechi Eze e Declan Rice, autori dei gol dell'Arsenal. Getty Images

Una bordata di Eberechi Eze è la scintilla che permette all'Arsenal di conquistare un posto ai quarti di finale a spese del Leverkusen. La squadra di Mikel Arteta domina per gran parte del primo tempo e impegna più volte il portiere Janis Blaswich, soprattutto con Declan Rice e Leandro Trossard.

La potente conclusione in girata di Eze poco prima dell'intervallo corona una bella azione tutta di prima e porta in vantaggio i padroni di casa. Nella ripresa, Rice raddoppia con un tiro preciso, regalando al club di Premier League un meritato 3-1.

Player of the Match: Declan Rice (Arsenal)

Senny Mayulu ha segnato un gol. UEFA via Getty Images

Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola e Senny Mayulu vanno a segno e regalano al Paris una netta vittoria a Londra. Kvaratskhelia, autore di una doppietta nel finale all'andata, resiste alla marcatura di Mamadou Sarr e insacca da dentro l'area dopo 6'. Barcola, che sei giorni fa aveva aperto le marcature, incrementa il suo bottino personale con un preciso tiro a giro al termine di un contropiede al 15'.

Mayulu, subentrato all'inizio del secondo tempo, fa tris al 17' della ripresa con un'altra splendida conclusione, portando i campioni ai quarti di finale contro la vincente tra Liverpool e Galatasaray.Player of the Match: Khvicha Kvaratskhelia (Paris)

Vinícius Júnior è arrivato a cinque gol in questa stagione UEFA via Getty Images

Il Real Madrid elimina il Manchester City per la terza stagione consecutiva grazie a una doppietta di Vinícius Júnior. I padroni di casa cercano di ribaltare lo svantaggio dell'andata fin dall'inizio: a colpire per primo, però, è il nazionale brasiliano, che trasforma con freddezza un rigore per fallo di mano di Bernardo Silva (poi espulso).

I dieci uomini in campo pareggiano poco prima dell'intervallo con una conclusione ravvicinata di Erling Haaland, ma la squadra di Pep Guardiola non si rende più pericolosa e nel recupero subisce il raddoppio del numero 7 su un invitante cross di Aurélien Tchouaméni.Player of the Match: Vinícius Júnior (Real Madrid)