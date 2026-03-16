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Anteprima Liverpool - Galatasaray Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e interviste

lunedì 16 marzo 2026

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida tra Galatasaray e Liverpool nel ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League.

Florian Wirtz del Liverpool e Gabriel Sara del Galatasaray
Florian Wirtz del Liverpool e Gabriel Sara del Galatasaray

Anfield ospiterà mercoledì il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League tra Liverpool e Galatasaray.

La partita in breve

Quando: mercoledì 18 marzo (21:00 CET)
Dove: Anfield, Liverpool
Cosa: ritorno ottavi di finale UEFA Champions League
Chi: i sei volte vincitori del torneo contro i campioni di Turchia
Andata: Galatasaray - Liverpool 1-0
Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita.

Dove guardarla in TV

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Probabili formazioni

Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitiké

Galatasaray: Uğurcan Çakır; Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lang; Osimhen

Champions League: Galatasaray - ﻿Liverpool 1-0 ﻿
Statistiche

Stato di forma

Liverpool

Forma: PSVSV (dal più recente)
Ultima: Liverpool - Tottenham 1-1, 15/03, Premier League

Galatasaray

Forma: VVVVVV
Ultima: Galatasaray - Başakşehir 3-0, 14/03, Super League turca

Reazioni a caldo: Virgil van Dijk sulla sconfitta contro il Galatasaray

Le parole dei protagonisti

Arne Slot, allenatore Liverpool: "Ora ci aspetta una partita contro il Galatasaray nel nostro stadio. Abbiamo dei tifosi fantastici che ci danno sempre forza. Lo dimostreranno ad Anfield, il nostro stadio, e saranno una fonte di energia per noi".

Okan Buruk, allenatore Galatasaray: "Non è ancora finita. Il ritorno si giocherà in casa loro e ci aspetta un altro incontro molto difficile. Affrontare una squadra come il Liverpool è sempre molto difficile perché è una squadra di grande qualità. Loro danno la sensazione di potere approfittare di ogni errore che commetti. Ora ci concentreremo sulla grande sfida che ci attende. Ho sempre fiducia nei miei giocatori".

La reazione a caldo di Mario Lemina sulla vittoria del Galatasaray contro il Liverpool

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