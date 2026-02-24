Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Scarica
UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Le probabili formazione di Champions League: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta

martedì 24 febbraio 2026

Chi potrebbe giocare titolare? Chi è indisponibile o in dubbio? Ecco le probabili formazioni per le gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Patrik Schick del Leverkusen in allenamento
Patrik Schick del Leverkusen in allenamento AFP via Getty Images

Diamo una mano ai fantallenatori pronosticando le probabili formazioni per il ritorno degli spareggi di UEFA Champions League di martedì.

Con le informazioni relative ai giocatori squalificati, infortunati o in dubbio.

Gioca al Fantasy

Martedì 24 febbraio

Atleti - Club Brugge (18:45 CET)

Atleti: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Sørloth
Indisponibili: Barrios (infortunio muscolare), González (coscia)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Pubill, Simeone

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Vetlesen; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis
Indisponibili: Onyedika (squalificato), Van den Heuvel (gamba)
In dubbio: Audoor (infortunio muscolare), Reis (influenza), Sandra (influenza), Spileers (influenza)
Diffidati: Vanaken

Leverkusen - Olympiacos

Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Palacios, García; Lucas Vázquez, Maza, Grimaldo, Poku; Schick
Indisponibili: Badé (coscia)
In dubbio: Tillman (caviglia)
Diffidati: García, Kofane

Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; Taremi
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Dani García, Hezze, Taremi

Inter - Bodø/Glimt

Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito
Indisponibili: Lautaro Martínez (polpaccio)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Acerbi, Bastoni, Lautaro Martínez, Mkhitaryan

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Auklend, Berg

Newcastle - Qarabağ

Newcastle: Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Jacob Murphy, Osula, Barnes
Indisponibili: Bruno Guimarães (coscia), Livramento (coscia), Miley (coscia), Schär (caviglia), Thiaw (squalificato)
In dubbio: Botman (schiena), Wissa (non specificato)
Diffidati: Burn, Joelinton

Qarabağ: Kochalski; Silva, Hüseynov, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Indisponibili: Mustafazade (inguine)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Janković, Silva, Medina

Scarica l'app ufficiale della Champions League
© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 24 febbraio 2026