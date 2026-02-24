Le probabili formazione di Champions League: ritorno spareggi per la fase a eliminazione diretta
Chi potrebbe giocare titolare? Chi è indisponibile o in dubbio? Ecco le probabili formazioni per le gare di ritorno degli spareggi per la fase a eliminazione diretta.
Diamo una mano ai fantallenatori pronosticando le probabili formazioni per il ritorno degli spareggi di UEFA Champions League di martedì.
Con le informazioni relative ai giocatori squalificati, infortunati o in dubbio.
Martedì 24 febbraio
Atleti - Club Brugge (18:45 CET)
Atleti: Oblak; Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Llorente, Lookman; Alvarez, Sørloth
Indisponibili: Barrios (infortunio muscolare), González (coscia)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Almada, Barrios, Le Normand, Lenglet, Pubill, Simeone
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordoñez, Mechele, Seys; Stanković, Vanaken, Vetlesen; Carlos Forbs, Tresoldi, Tzolis
Indisponibili: Onyedika (squalificato), Van den Heuvel (gamba)
In dubbio: Audoor (infortunio muscolare), Reis (influenza), Sandra (influenza), Spileers (influenza)
Diffidati: Vanaken
Leverkusen: Blaswich; Quansah, Andrich, Tapsoba; Palacios, García; Lucas Vázquez, Maza, Grimaldo, Poku; Schick
Indisponibili: Badé (coscia)
In dubbio: Tillman (caviglia)
Diffidati: García, Kofane
Olympiacos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Gelson Martins, Chiquinho, Podence; Taremi
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Dani García, Hezze, Taremi
Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zieliński, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Esposito
Indisponibili: Lautaro Martínez (polpaccio)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Acerbi, Bastoni, Lautaro Martínez, Mkhitaryan
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge
Indisponibili: nessuno
In dubbio: nessuno
Diffidati: Auklend, Berg
Newcastle: Ramsdale; Trippier, Botman, Burn, Hall; Willock, Tonali, Joelinton; Jacob Murphy, Osula, Barnes
Indisponibili: Bruno Guimarães (coscia), Livramento (coscia), Miley (coscia), Schär (caviglia), Thiaw (squalificato)
In dubbio: Botman (schiena), Wissa (non specificato)
Diffidati: Burn, Joelinton
Qarabağ: Kochalski; Silva, Hüseynov, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Indisponibili: Mustafazade (inguine)
In dubbio: nessuno
Diffidati: Janković, Silva, Medina