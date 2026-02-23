Performance Insights di Champions League: i tagli del Dortmund hanno aperto la difesa dell'Atalanta

"Abbiamo lavorato molto duramente su alcuni aspetti che stasera abbiamo fatto bene", ha spiegato l'allenatore del Borussia Dortmund, Niko Kovač, dopo il successo dell'andata sull'Atalanta nell'andata degli spareggi per la fase a eliminazione diretta di UEFA Champions League.

Il 2-0 del Borussia Dortmund ha rappresentato uno di quei momenti felici in cui, per un allenatore, il piano partita pensato in allenamento si traduce esattamente in ciò che era stato immaginato. Nel seguente articolo, l'unità di analisi delle partite della UEFA, in collaborazione con l'osservatore tecnico della UEFA, Steve Holland, esplorerà i due aspetti tattici del piano vincente di Kovač: in primo luogo, la struttura che ha permesso ai difensori del Dortmund di effettuare passaggi in avanti efficaci e, in secondo luogo, il movimento dei loro attaccanti per aprire la difesa dell'Atalanta.

Questa organizzazione offensiva è stata fondamentale per loro per contrastare la marcatura a uomo dell'Atalanta e prendere il controllo della partita, offrendo una lezione su come i movimenti opposti possano disturbare gli avversari che giocano 1 contro 1.

Partendo dall'analisi dei passaggi dalle retrovie del Dortmund, questo grafico illustra i lanci lunghi del portiere Gregor Kobel e dei suoi difensori dalla loro metà campo che hanno raggiunto una maglia gialla nelle zone avanzate del campo. Il Dortmund ha effettuato più passaggi lunghi di questo tipo (26) rispetto a qualsiasi altra partita precedente in questa stagione, dieci dei quali solo dal difensore centrale Ramy Bensebaini.

Analisi tattica di Champions League: il 4 contro 3 del Dortmund

Il primo video mostra alcuni esempi di superiorità numerica del Dortmund nella costruzione dal fondo. Creando un chiaro 4 contro 3 nella fase di costruzione, la squadra è riuscita a passare la palla a un giocatore libero che ha potuto così giocare in avanti, con meno pressione, verso la linea d'attacco e verso i giocatori che eseguivano movimenti opposti.

Secondo Odilon Kossounou, difensore centrale destro dell'Atalanta, questo è stato il punto cruciale delle difficoltà che la squadra italiana ha dovuto fronteggiare martedì sera. "Hanno giocato tanti palloni verticali e poi si sono mossi molto", ha detto.

Le corse del Dortmund per aprire la linea difensiva dell'Atalanta

Nel secondo grafico vediamo che i giocatori del Dortmund hanno tentato 63 azioni di sfondamento della linea difensiva dell'Atalanta, più che in qualsiasi altra partita di Champions League disputata in questa stagione. Infatti, il massimo raggiunto nella fase a gironi era stato 53, contro Athletic Club e Manchester City, il che indica che si trattava di una tattica specifica per la partita di martedì contro avversari che utilizzavano un sistema di marcatura a uomo.

Per essere precisi, si trattava di azioni di sfondamento effettuate nei momenti in cui il Dortmund era in fase di organizzazione dell'attacco, contro la marcatura a uomo dell'Atalanta. L'obiettivo era quello di creare scompiglio e spazi, grazie ai giocatori offensivi che attiravano i difensori dell'Atalanta.

L'osservatore tecnico della UEFA Steve Holland ha spiegato: "Quando un giocatore si avvicina e attira il difensore, si crea uno spazio, ma qualcuno deve poi saper leggere il movimento che apre lo spazio e calcolare il momento giusto per inserirsi, e poi la palla deve arrivare in quella tasca. Non è così facile sincronizzare tutto questo con la giusta qualità".

Analisi tattica di Champions League: le corse del Dortmund per aprire le linee difensive dell'Atalanta

Il secondo video mostra come i movimenti opposti del Dortmund abbiano contribuito nella realizzazione dei due gol. Un ulteriore punto sottolineato da Holland è che, oltre alle corse intelligenti per creare spazi, gli attaccanti di casa sono stati anche in grado di entrare nell'area di rigore per concludere le azioni.

Holland ha affermato: "A volte, quando si chiede ai giocatori di correre nelle corsie esterne e profonde e di trascinare i difensori fuori posizione, il rovescio della medaglia può essere quello di ritrovarsi a corto di uomini nell'area di rigore. Ma loro lo hanno fatto davvero bene: hanno riempito l'area di rigore e creato spazi nell'attacco".

Il secondo video, che mostra il gol del vantaggio di Serhou Guirassy, analizzato separatamente qui, illustra perfettamente questo punto mostrando sei giocatori del Dortmund nell'area di rigore.

Riassumendo l'approccio della sua squadra, il capitano del Dortmund, Julian Brandt, ha dichiarato: "Siamo stati molto attivi e ci siamo mossi molto bene. Sapevamo che l'Atalanta avrebbe difeso a uomo. Ci siamo spostati molto fuori posizione, il che ha portato al gol di Maxi [Beier]. Siamo riusciti a correre negli spazi e a giocare la palla".

Steve Holland sul creare gli spazi per gli altri

Il Borussia Dortmund ha offerto questa settimana una dimostrazione concreta di quanto sia determinante saper creare spazi per i compagni e mandare fuori equilibrio le difese avversarie. Come sottolinea l’osservatore tecnico UEFA Steve Holland, si tratta di una competenza imprescindibile che i giovani calciatori d’élite devono imparare a sviluppare e padroneggiare.

Ha spiegato: "Affinché ci sia spazio per qualcuno, qualcun altro deve allontanarsi dal punto in cui si troverà la palla".

I giovani, in particolare, tendono a pensare a come ottenere la palla, quindi è importante instillare questo tipo di principio che alla fine si trasferirà sul palcoscenico della Champions League. È la sfida definitiva per una squadra: l'altruismo di fare qualcosa per un compagno di squadra o per il bene del collettivo.

Per sviluppare questa competenza, Holland suggerisce le esercitazioni illustrate sotto, da utilizzare in modo integrato — alternandole in sequenza — oppure singolarmente, a seconda degli obiettivi della seduta. Si tratta di esercizi che rafforzano i principi analizzati in questo articolo e contribuiscono ad accrescere, nei giocatori più giovani, la comprensione di questa specifica dimensione del gioco.

5v5 – regole del gioco • Segna 1 punto per aver messo un piede sulla palla nella zona finale del campo.

• No fuorigioco

• Tocchi illimitati, ma solo 2 tocchi per il portiere

• Il portiere gioca solo in fase di possesso

Holland ha spiegato: "Il primo esercizio è a cinque contro cinque e inizia con le basi della creazione di spazio per gli altri in spazi ristretti e ha il vantaggio di consentire molte ripetizioni dei fondamentali".

"Con il passaggio a otto contro otto, si aggiungono più giocatori e si sfidano i propri giocatori a risolvere situazioni più complesse", ha aggiunto Holland. "Aggiungendo il fuorigioco, lo scenario si avvicina alla realtà di una partita che mette ulteriormente alla prova i movimenti opposti e i dettagli dei passaggi. Da lì, è possibile passare a una partita 11 se si dispone dei giocatori necessari".

8v8 – stesse regole ma con qualche modifica • Si applica il fuorigioco

• Tocchi illimitati

• Il portiere ha 2 tocchi e gioca solo in fase di possesso