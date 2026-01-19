Performance Insights di Champions League: l'arte della difesa

Cosa serve oggi per essere un difensore d'élite?

Già più di una volta in questa stagione, l'unità d'analisi della UEFA ha acceso i riflettori sul lavoro difensivo dei singoli giocatori nella UEFA Champions League, al fine di illustrare le qualità fondamentali per i giocatori che occupano l'ultima linea in una squadra d'elite.

Un esempio eccellente è stato la prestazione del terzino destro Conor Bradley nella vittoria del Liverpool sul Real Madrid a inizio novembre.

Come il Liverpool ha battuto il Real Madrid

L'analisi del suo approccio difensivo contro Vinícius Júnior quella sera, ha fornito una lezione sull'orientamento del corpo e la postura in generale per i calciatori di domani nelle situazioni difensive di uno contro uno.

Riassumendo la grande prestazione di Bradley, Kris Van Der Haegen, responsabile dello sviluppo degli allenatori presso la UEFA, ha spiegato: "È molto importante avere un'ottima forma fisica e una buona postura. È necessario avere un baricentro basso, quindi piegare le ginocchia e stare sulle punte dei piedi. Inoltre, per poter cambiare direzione rapidamente, bisogna stare di lato. Non è possibile cambiare direzione in maniera fulminea se non si assume una postura laterale".

La quinta giornata ha fornito un altro esempio significativo con la prestazione da Player of the Match del terzino sinistro del Chelsea, Marc Cucurella, contro il Barcelona.

Gli osservatori tecnici della UEFA, Rui Faria e Roberto Martínez, hanno elogiato Cucurella per aver arginato un campione come Lamine Yamal. Gli osservatori hanno sottolineato il gran lavoro nel lasciare all'esterno del Barça il piede debole, ma anche la capacità di saper attendere il momento giusto per andare in pressing, la bravura negli anticipi, oltre che la grande aggressività nei duelli personali.

La masterclass difensiva di Cucurella

In vista della penultima giornata della fase campionato, l'unità UEFA Game Insights ha puntato i riflettori su uno dei migliori difensori centrali della competizione: Rúben Dias del Manchester City.

Riflettori su Rúben Dias

Il centrale portoghese del Man City è stato esemplare in difesa nella vittoria della sesta giornata in casa del Real Madrid. Come nell'esempio di Bradley sopra riportato, anche lui ha dovuto affrontare la sfida di contenere Vinícius Júnior.

Ha dovuto contendersi la palla in spazi sia grandi che stretti e, come mostra il video qui sotto, ha dato una lezione magistrale su come dominare le situazioni e vincere i duelli.

Analisi tattica di Champions League: la postura del corpo di Rúben Dias

"Legge perfettamente il gioco. Non sta mai fermo". Bruno Cheyrou, responsabile senior UEFA dello sviluppo dei giocatori

Una caratteristica fondamentale in tutti e tre i filmati è l'orientamento del corpo di Rúben Dias, che lo ha aiutato - letteralmente - a stare un passo avanti al suo avversario. "Legge perfettamente il gioco. Non sta mai fermo", ha spiegato Bruno Cheyrou, responsabile senior UEFA dello sviluppo dei giocatori.

Nella clip numero uno, Cheyrou sottolinea la sua eccellente capacità negli anticipi e la sua postura laterale, che gli consente di muoversi rapidamente in entrambe le direzioni e difendere lo spazio alle sue spalle.

Cheyrou ha spiegato: "Legge perfettamente il gioco. Non sta mai fermo. È un punto di riferimento per la squadra. Guardate l'orientamento del suo corpo: i piedi, le spalle. Quando affronti un avversario molto veloce come Vinícius Júnior, devi anticipare le mosse e leggere il gioco in anticipo”.

Nella seconda clip vediamo Rúben Dias difendere lo spazio alle spalle dopo un rilancio lungo di Thibaut Courtois. Cheyrou ha spiegato: "Si accorge che il portiere sta per giocare un pallone lungo, quindi cambia l'orientamento del corpo e dei piedi, il che gli permette di anticipare l'avversario”.

Fondamentalmente, è consapevole dello spazio che lo circonda, il che significa anche sapere dove si trovano i suoi compagni di squadra, in questo caso Matheus Nunes. "Poiché si trova un metro più avanti, è in grado di liberare la palla nel modo corretto sui piedi di uno dei suoi compagni", ha concluso Cheyrou.

L'arte dell'1 contro 1 di Rúben Dias Anticipo

Orientamento del corpo

Aggressività

Infine, il terzo video mostra la sua difesa nell'uno contro uno e, ancora una volta, i dettagli tecnici mostrati offrono una lezione ai giovani giocatori e agli allenatori.

Innanzitutto c'è la sua bravura negli anticipi. "Il Manchester City perde palla, ma lui è in una buona posizione, non troppo lontano da Vinícius Júnior", dice Cheyrou. "Questo significa che può chiuderlo e impedirgli di puntarlo”.

Quindi, grazie al suo orientamento corporeo, può rapidamente cambiare postura e controllare la situazione. "Lo spinge di lato e riesce a toccarlo con la mano sinistra, costringendolo ad andare dove vuole lui. La cosa migliore per un difensore è portare l'attaccante dove vuoi che vada, piuttosto che dove vuole andare lui".