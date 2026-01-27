Performance Insights di Champions League: l'impatto dei cambi durante la gara

Tutto si deciderà mercoledì sera, con l'ottava e ultima giornata della fase campionato di UEFA Champions League.

Dal primo minuto al fischio finale, la classifica a 36 squadre sarà in continuo movimento, come un gioco in cui le posizioni cambiano ad ogni gol segnato.﻿

Per quanto riguarda gli allenatori, cercheranno di fare la loro parte con cambi decisivi, aggiustamenti individuali o modifiche tattiche per superare gli avversari.

La posta in gioco è ancora più alta nell'ottava giornata, con il margine di errore ridotto al minimo. Fino a questo punto, il ruolo degli allenatori è stato cruciale in Champions League, come dimostra l'approfondimento dell’unità di analisi UEFA.

Analizzando tre partite recenti è stato possibile mettere in evidenza come gli allenatori siano stati decisivi per cambiare l'inerzia delle gare; ciò fornisce anche un’anteprima di cosa tenere d'occhio durante il gran finale di mercoledì sera.

Il cambio tattico di Flick

Partiamo con la vittoria in rimonta del Barcelona contro l'Eintracht Frankfurt alla sesta giornata, un ottimo esempio di come l'allenatore abbia cambiato la formazione della sua squadra nelle fasi di possesso per dare una svolta alla gara.

Come mostra questo grafico delle posizioni medie in fase di possesso, il Barcelona ha adottato un baricentro alto nel corso del primo tempo, con cinque giocatori offensivi. Le differenze con la formazione del secondo tempo sono evidenti, con il passaggio dal 3-2-2-3 al 4-3-3.

Analisi tattica: il Frankfurt mette in difficoltà il Barcelona

Parlando delle difficoltà del primo tempo, quando il Barcelona è andato in svantaggio, Pedri ha spiegato: "Il Frankfurt era compatto in difesa ed è stato difficile rendersi pericolosi". Questo primo video illustra il suo punto di vista: sei giocatori dell'Eintracht sono arretrati per coprire le linee di passaggio e la squadra di casa non ha potuto trovare spazio.

Analisi tattica: il Barcelona passa al 4-3-3

Quindi cosa è cambiato? L'allenatore del Barcelona, Hansi Flick, ha parlato dell'impatto di Marcus Rashford, subentrato al posto di Fermín López nell'intervallo. "Avevamo bisogno di maggiore profondità. Avevamo bisogno di Rashford per tirare fuori dalla linea di porta gli avversari e fargli cambiare assetto tattico".

Come mostra questo secondo video, il passaggio di Flick al 4-3-3, con i terzini del Barcelona più arretrati, ha spinto i giocatori avversari ad alzare il baricentro. L'Eintracht stava marcando a uomo in tutto il campo e, mentre i suoi giocatori uscivano dal blocco basso, il Barcelona si trovava ad attaccare una difesa a quattro, anziché a sei, e trovare gli spazi per gli inserimenti. Alla fine del video, guardate come Jules Koundé ne trae vantaggio.

Arteta ricerca stabilità con Rice

Tornando alla settima giornata, Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, al 64' ha rafforzato la sua difesa contro l'Inter schierando Declan Rice, quando la sua squadra si trovava in vantaggio per 2-1.

Il cambiamento dell'Arsenal è ben visibile nei grafici qui sopra. Il modulo è rimasto lo stesso, un 4-3-3, con Rice che ha sostituito un altro centrocampista, Eberechi Eze. Tuttavia, essendo un giocatore più difensivo di Eze, è stato in grado di supportare i difensori centrali contro i due attaccanti dell'Inter.

Analisi tattica: la marcatura a uomo dell'Arsenal

Il primo video mostra come, prima della sostituzione, Arteta fosse soddisfatto di come i difensori centrali, William Saliba e Cristhian Mosquera, marcassero a uomo i due attaccanti dell’Inter. Con l'Arsenal a uomo in tutto il campo – pressando l’Inter con grande intensità in una partita molto combattuta – anche i centrali sono andati a uomo nonostante i rischi impliciti di questa scelta.

Analisi tattica: la protezione palla di Rice

Con Rice in campo, l'Arsenal giocava ancora prevalentemente 2 contro 2 in difesa, ma ora il centrocampista inglese si muoveva in copertura e proteggeva gli spazi attorno ai difensori centrali.

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, in passato ha elogiato Arteta per la sua capacità di intervenire dalla panchina: "Ha un talento speciale nell’analizzare cosa succede e trovare le soluzioni". Qui ne abbiamo un altro esempio. Come ha dichiarato lo stesso Arteta dopo la partita: "I titolari hanno avuto un ruolo decisivo, così come i sostituti; alla fine sono tutti gli ingredienti di cui hai bisogno".

Spalletti e lo spostamento decisivo di McKennie in avanti

Il terzo cambio sotto la lente d'ingrandimento riguarda la partita della scorsa settimana tra Juventus e Benfica, quando l'allenatore della squadra di casa, Luciano Spalletti, ha spostato Weston McKennie in un ruolo più centrale in attacco per il secondo tempo.

Nel primo tempo la Juventus ha giocato con un 4-2-3-1 in fase di possesso palla, con McKennie posizionato sulla destra dell'attacco. Come mostrato sopra, la formazione schierata nel secondo tempo era più simile a un 4-4-2, con il sostituto Francisco Conceição che si è piazzato sulla fascia destra e McKennie che si è spostato all'interno, più vicino a Jonathan David.

Analisi tattica: i giocatori della Juventus non attaccano la profondità

Nel primo tempo contro il Benfica, la Juventus ha cercato di giocare tra le linee senza ottenere grandi risultati e ha sofferto per la mancanza di giocatori che si inserissero alle spalle della difesa, come mostra il video.

Analisi tattica: l'impatto di McKennie nel secondo tempo

Con McKennie spostato più al centro dopo l'intervallo, la Juventus è stata molto più mobile, creando più occasioni da gol. Il miglioramento è evidente dal contrasto tra l'xG di ciascun tempo: 0,37 prima dell'intervallo e 1,02 dopo.

I filmati sopra mostrano i movimenti di McKennie e la sua abilità nell'entrare in area e tirare in porta, culminati nel gol che ha portato il risultato sul 2-0. Come riportato nelle nostre prime analisi post-partita, Spalletti ha dichiarato: "È un giocatore che riesce a leggere in anticipo dove può andare la palla".

Il punto su staff tecnico e allenatori

Un ultimo aspetto su cui soffermarsi riguarda il supporto di cui dispongono gli allenatori, fondamentale per metterli nelle condizioni ideali di non trascurare alcun dettaglio tattico che, a questi livelli, può rivelarsi decisivo.

Oltre alla propria capacità di analisi, oggi gli allenatori possono contare su uno staff tecnico e analisti che svolgono un ruolo di supporto fondamentale. Dopotutto, data la velocità delle azioni e dei continui cambi d'inerzia di una partita, non è sempre facile cogliere ogni piccola sfumatura dall'area tecnica o dalla panchina. Un collega che osserva dagli spalti può fornire informazioni fondamentali durante la partita. Un analista può avvalersi anche di un computer per rivedere da diverse angolazioni alcune situazioni che potrebbero sfuggire in diretta.

L'allenatore del Barcelona, Hansi Flick, ha accennato a questa "squadra nella squadra" quando si è congratulato con i suoi colleghi per il fondamentale cambio di strategia effettuato nell'intervallo contro il Frankfurt, analizzato sopra. Flick ha dichiarato: "Abbiamo mostrato alla squadra cosa volevamo, di quale spazio avevamo bisogno, e la mia squadra sa sempre cosa fare e lo fa, quindi congratulazioni a tutto il mio staff. I miei colleghi allenatori e i miei analisti hanno fatto un ottimo lavoro".