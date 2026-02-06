Confermate le variazioni alle rose di Champions League

Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League potevano registrare tre nuovi giocatori idonei della lista A entro le 24:00 CET di giovedì 5 febbraio.

Dopo la scadenza, è possibile confermare le nuove rose delle 24 squadre; clicca su ogni club per visualizzare la rosa completa.

Leggi il regolamento ufficiale della UEFA Champions League per maggiori dettagli sulla registrazione dei giocatori.

Lista B

Ogni club ha anche diritto a iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. La lista deve essere consegnata entro e non oltre le ore 24:00 CET del giorno precedente la partita in questione.

Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi e, dal compimento del quindicesimo anno di età, era idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni, o per un totale di tre anni consecutivi, con un massimo di un prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di età pari o superiore a 16 anni possono essere iscritti nella Lista B se sono stati tesserati per il club partecipante per i due anni precedenti senza interruzioni.

Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B sommate).

Leggi il regolamento per ulteriori dettagli.