Confermate le variazioni alle rose di Champions League

venerdì 6 febbraio 2026

Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League 2025/26 hanno confermato le variazioni alle rose per la fase a eliminazione diretta.

Il Manchester City ha aggiunto Antoine Semenyo (a sinistra) e Marc Guéhi alla rosa
Il Manchester City ha aggiunto Antoine Semenyo (a sinistra) e Marc Guéhi alla rosa Visionhaus/Getty Images

Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League potevano registrare tre nuovi giocatori idonei della lista A entro le 24:00 CET di giovedì 5 febbraio.

In che modo le variazioni influiscono sul Fantasy Football?

Tutti i nuovi acquisti potranno essere selezionati nella tua squadra per la fase a eliminazione diretta. Non dimenticare che puoi fare cambi illimitati entro la scadenza di martedì 17 febbraio.

Dopo la scadenza, è possibile confermare le nuove rose delle 24 squadre; clicca su ogni club per visualizzare la rosa completa.

Clicca di seguito per le rose complete

Leggi il regolamento ufficiale della UEFA Champions League per maggiori dettagli sulla registrazione dei giocatori.

Lista B

Ogni club ha anche diritto a iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. La lista deve essere consegnata entro e non oltre le ore 24:00 CET del giorno precedente la partita in questione.

Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi e, dal compimento del quindicesimo anno di età, era idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni, o per un totale di tre anni consecutivi, con un massimo di un prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di età pari o superiore a 16 anni possono essere iscritti nella Lista B se sono stati tesserati per il club partecipante per i due anni precedenti senza interruzioni.

Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B sommate).

Leggi il regolamento per ulteriori dettagli.

