Confermate le variazioni alle rose di Champions League
venerdì 6 febbraio 2026
Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League 2025/26 hanno confermato le variazioni alle rose per la fase a eliminazione diretta.
Le squadre ancora in corsa in UEFA Champions League potevano registrare tre nuovi giocatori idonei della lista A entro le 24:00 CET di giovedì 5 febbraio.
In che modo le variazioni influiscono sul Fantasy Football?
Tutti i nuovi acquisti potranno essere selezionati nella tua squadra per la fase a eliminazione diretta. Non dimenticare che puoi fare cambi illimitati entro la scadenza di martedì 17 febbraio.
Dopo la scadenza, è possibile confermare le nuove rose delle 24 squadre; clicca su ogni club per visualizzare la rosa completa.
Leggi il regolamento ufficiale della UEFA Champions League per maggiori dettagli sulla registrazione dei giocatori.
Lista B
Ogni club ha anche diritto a iscrivere un numero illimitato di giocatori nella Lista B durante la stagione. La lista deve essere consegnata entro e non oltre le ore 24:00 CET del giorno precedente la partita in questione.
Un giocatore può essere iscritto nella Lista B se è nato dal 1° gennaio 2004 in poi e, dal compimento del quindicesimo anno di età, era idoneo a giocare per il club in questione per un periodo ininterrotto di due anni, o per un totale di tre anni consecutivi, con un massimo di un prestito a un club della stessa federazione per un periodo non superiore a un anno. I giocatori di età pari o superiore a 16 anni possono essere iscritti nella Lista B se sono stati tesserati per il club partecipante per i due anni precedenti senza interruzioni.
Ogni club deve includere almeno due portieri nella Lista A e almeno tre in totale (Lista A e Lista B sommate).