La fase campionato stupisce ancora: sempre più gol, competitività ed emozioni 

Dopo il successo della stagione d'esordio del format, la fase campionato ha offerto gol, imprevedibilità e spettacolo anche in questa, con continui cambi di posizione in classifica, risultati inaspettati ed emozioni fino all'ultimo secondo dell'ottava e ultima giornata.

Dal record per gol fatti al crescente equilibrio competitivo, diamo un'occhiata più da vicino al motivo per cui il nuovo format continua ad affascinare i tifosi di tutto il mondo.

Gol, gol e ancora gol

Il calcio offensivo resta il 'must' della massima competizione calcistica europea per club﻿, con ben 487 gol segnati in 144 partite. Questo dato ha eclissato i 470 gol segnati nella stessa fase della scorsa stagione e ha segnato un nuovo record della fase campionato. Questo aumento si riflette in una media di 3,38 gol a partita, in aumento rispetto ai 3,26 della scorsa stagione. Inoltre quasi ogni gol ha avuto un impatto sulla classifica.

La fase campionato ha avuto margini di vittoria più ridotti, con una media di 1,78 gol di distacco a partita tra una squadra e l'altro, in calo rispetto all'1,92 della scorsa stagione. Le partite sono state più combattute, competitive e più emozionanti in generale.

La scorsa stagione nessuna squadra è riuscita a chiudere a punteggio pieno dopo otto giornate, mentre due squadre non erano riuscite a conquistare nemmeno un punto. Questa volta, l'Arsenal è riuscito nell'impresa di conquistare 24 punti, mentre tutte le squadre hanno totalizzato punti.

Inoltre, l'ottimo cammino delle squadre di terza e quarta fascia hanno evidenziato come la nuova struttura incoraggi la competitività, riducendo ulteriormente il divario tra le squadre di prima e seconda fascia.

Le squadre di terza e quarta fascia sono migliorate rispetto alla scorsa stagione, con una media rispettivamente di 1,21 e 1,10 punti a partita rispetto a 1,19 e 0,99.

Le squadre della seconda fascia hanno faticato rispetto all'anno scorso (1,38 punti a partita contro 1,75), a dimostrazione che nella fase campionato non esistono partite scontate.

Le squadre della prima fascia sono migliorate rispetto alla scorsa stagione, essendo salite a 1,97 punti a partita da 1,82 della passata edizione.

La diversità delle squadre che hanno raggiunto le prime 24 posizioni si è riflessa anche nella più ampia varietà di paesi rappresentati: quest'anno sono passate alla fase a eliminazione diretta squadre provenienti da 11 nazioni diverse, rispetto alle nove dell'anno scorso. Inoltre, squadre provenienti da tutte e quattro le fasce di partenza del sorteggio della fase campionato di agosto si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta.

Dopo la settima giornata, il numero di squadre eliminate matematicamente è stato inferiore, il che ha contribuito a mantenere una posta in gioco significativa nell'ultima giornata. Il percorso del Bodø/Glimt verso la fase a eliminazione diretta ne è stato l'esempio perfetto: la squadra norvegese era al 32° posto con soli due punti conquistati dopo la quinta giornata, ma nella settima e ottava ha battuto big europee del calibro di Manchester City e Atlético Madrid, raggiungendo gli spareggi.

La 'volatilità' della classifica rimane un altro segno distintivo della fase campionato, con non meno di 309 cambiamenti in classifica nel corso dell'ottava giornata, con i tifosi del Benfica e del Marseille che hanno vissuto delle vere e proprie montagne russe poiché le due squadre si sono scambiate di posto 17 volte nel corso degli oltre 90 minuti prima che il Benfica scavalcasse i francesi per l'ultimo posto negli spareggi per la fase a eliminazione diretta grazie al gol di testa all'ultimo respiro del portiere Anatoliy Trubin contro il Real Madrid.

Champions League, giornata 1-8: segui i movimenti della classifica

Dalle probabili contendenti al titolo alle qualificazioni a sorpresa, la fase campionato ha dimostrato ancora una volta la bellezza del calcio europeo. E col tabellone della fase a eliminazione diretta stabilita interamente dal sorteggio di venerdì a Nyon, il viaggio verso la 'coppa dalle grandi orecchie' è solo all'inizio.