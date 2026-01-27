I giovani talenti che stanno lasciando il segno in Champions League: Lennart Karl, Nico O'Reilly e Kenan Yıldız

La UEFA Champions League è l'apice del calcio europeo per club: è qui che si sfidano i migliori.

È anche il palcoscenico in cui i giovani talenti possono mettere in mostra le loro abilità, qualcosa di cui il team di Football Manager è ben consapevole.

Il team ha selezionato sette talenti emergenti che si stanno facendo notare in questa stagione, tutti di ventun anni o meno, da gestire o acquistare nella tua prossima carriera su Football Manager 26.

A soli 17 anni ha già scritto la storia del Bayern, quando, alla terza giornata, è diventato il più giovane titolare di sempre del club in Champions League. Nella stessa partita ha scritto anche un altro record, segnando al quinto minuto e diventando il più giovane marcatore della squadra. I gol contro Arsenal e Sporting CP lo hanno poi reso il più giovane giocatore a segnare in tre presenze consecutive nella fase finale della competizione.

Presenze: 5

Gol: 3

FM insight: un attaccante energico e creativo, con fiuto per il gol. I manager noteranno le sue qualità distintive: fantasia, agilità, tecnica, dribbling e tiri da lontano.

Guarda il gran gol di Lennart Karl contro il Club Brugge

O’Reilly ha esordito in Champions League la scorsa stagione, con una breve apparizione da subentrante contro lo Sparta Praha, ma è in questa stagione che il 20enne si è affermato come titolare. Nonostante abbia giocato principalmente da terzino sinistro, O’Reilly ha calciato più volte verso la porta (sei) rispetto a tutti i compagni, tranne tre, e ha segnato nella sua prestazione da Player of the Match contro il Real Madrid alla sesta giornata.

Presenze: 6

Assist: 2

FM insight: il giovane inglese su Football Manager 26 ha punteggi elevati in accelerazione, agilità, resistenza, tecnica e elevazione.

Geovany Quenda ha iniziato alla grande la fase campionato, fornendo un assist e segnando il suo primo gol in Champions League nella sfida della prima giornata tra Sporting contro Kairat Almaty, diventando il più giovane marcatore portoghese nel tabellone principale della competizione. Il diciottenne ha poi segnato un altro gol e fornito un assist nella vittoria alla quinta giornata contro il Club Brugge.

Presenze: 5

Gol: 2

FM insight: con un punteggio di 18 su 20 in creatività, Quenda porta brillantezza e inventiva all’attacco.

Giocatore chiave per la Juventus nella stagione 2024/25, Kenan Yıldız sta brillando ancora di più in questa. Il ventenne turco ha già collezionato due premi di Player of the Match – contro il Bodø/Glimt alla quinta giornata e contro il Pafos alla sesta – e, con quattro contribuiti a gol in sette partite, ha già superato il totale della scorsa stagione: due in dieci presenze.

Presenze: 7

Assists: 3

FM insight: i punti di forza del nazionale turco sono dribbling, tecnica e creatività.

I capolavori di Kenan Yildiz alla prima giornata

Carlos Forbs, Club Brugge

Altro interessante prospetto portoghese, Carlos Forbs ha segnato due gol e fornito due assist in sette presenze nella fase campionato di questa stagione. Da segnalare soprattutto la prestazione da protagonista nell'emozionante 3-3 del Club Brugge contro il Barcelona, che è valsa al 21enne il premio di Player of the Match grazie al suo coinvolgimento in tutti e tre i gol della squadra belga.

Presenze: 7

Gol: 2

FM insight: Come ben sa la difesa del Barcelona, velocità e accelerazione sono tra le migliori qualità di Carlos Forbs.

Mayulu in questa stagione aveva il difficile compito di fare meglio della precedente, dopo essere diventato solo il quarto giocatore sotto il 20 anni a segnare in una finale di Champions League. Dopo le quattro presenze entrando dalla panchina nella passata stagione, in questa Mayulu è partito titolare in cinque partite della fase campionato e occupa il secondo posto tra i giocatori del Paris Saint-Germain per tiri totali (17) e gol attesi (2,15).

Presenze: 6

Gol: 1

FM insight: I manager possono aspettarsi un ottimo controllo di palla e un’eccellente agilità dal diciannovenne su Football Manager 26.

Attaccante imponente, Esposito è alla sua prima stagione in Champions League e ha già segnato un gol e fornito due assist, creando anche otto occasioni per i compagni. Il ventenne ha esordito anche con la nazionale maggiore nel 2025, segnando tre gol in cinque presenze per l’Italia nelle Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo.

Presenze: 6

Assist: 2

FM insight: Potenza fisica in attacco e aggressività sono le qualità distintive di Esposito su Football Manager 26.