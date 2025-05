Désiré Doué è il Player of the Match della finale di UEFA Champions League 2025

Désiré Doué è stato nominato PlayStation® Player of the Match della finale di UEFA Champions League 2025.

Doué è diventato il primo giocatore con meno di 20 anni a segnare due gol in finale di Champions League, mettendo a segno la seconda e la terza rete del Paris nel travolgente 5-0 contro l'Inter a Monaco di Baviera.

Gli osservatori tecnici UEFA hanno commentato: "Due gol e un assist in una finale di UEFA Champions League a soli 19 anni sono incredibili. Ha giocato con una maturità incredibile, è stato molto generoso in occasione dell'assist per [Achraf] Hakimi e ha lavorato duramente anche in difesa".