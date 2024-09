Kylian Mbappé in Champions League: record, statistiche, a chi ha segnato, paragoni con Haaland, Ronaldo e Messi

Quanti gol ha segnato Mbappé in Champions League?

Kylian Mbappé ha segnato 49 gol in 74 presenze in UEFA Champions League dopo l'esordio con il Monaco nel 2016/17. A soli 25 anni, l'attaccante francese è già al nono posto nella classifica marcatori di tutti i tempi della Champions League (qualificazioni escluse) al pari di Zlatan Ibrahimović e Andriy Shevchenko nella top ten.

Mbappé in Champions League Totale

Partite: 74

Gol: 49

Per club

Monaco: 9 partite, 6 gol

Paris: 64 partite, 42 gol

Real Madrid: 1 partita, 1 gol

Nato a Parigi, Mbappé è entrato di prepotenza nel palcoscenico europeo con i sei gol segnati con la maglia del Monaco alla sua prima stagione in Champions League e da allora ha segnato almeno quattro volte in ogni edizione. Il suo decimo gol in Champions League, nella sconfitta per 3-1 in casa del Bayern Monaco nel dicembre 2017, lo ha reso il più giovane calciatore a raggiungere questo traguardo all'età di 18 anni e 350 giorni.

Da allora Erling Haaland si contende i record con Mbappé e i due avranno nel mirino alcuni dei record stabiliti da Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski e Karim Benzema.

Come sono stati segnati i gol di Mbappé in Champions League Sinistro: 5

Destro: 42

Testa: 2 Mbappé ha segnato cinque rigori (di destro) nella competizione.

Contro chi ha segnato Mbappé in Champions League?

Finora l'avversario preferito di Mbappé in Champions League è stato il Club Brugge, contro il quale ha segnato cinque gol al ritmo di uno ogni 51 minuti.

Mbappé non è riuscito a segnare solo contro quattro delle 24 squadre che ha affrontato nella competizione: Atalanta, CSKA Moskva, Leverkusen e Napoli.

Avversari Partite Minuti Gol Anderlecht 2 154 1 Atalanta 1 30 - Barcellona 4 360 6 Başakşehir 2 180 2 Bayern 7 562 3 Benfica 2 180 1 Celtic 2 160 2 Club Brugge

4 255 5 Crvena zvezda

2 166 2 CSKA Moskva

2 12 - Dortmund 8 647 4 Galatasaray 2 119 1 Juventus 4 360 4 Lipsia 4 356 1 Leverkusen 1 13 - Liverpool 2 175 1 Maccabi Haifa 2 169 3 Man. City

5 430 3 Man. United

4 360 1 Milan 2 180 1 Napoli 2 180 - Newcastle 2 180 1 Real Madrid

5 445 3 Real Sociedad 2 180 3 Stuttgart 1 90 1 TOTALE 74 5.853 49

Quando ha segnato Mbappé in Champions League?

Se Mbappé ha un numero magico, potrebbe essere il tre. Ha segnato al terzo minuto delle partite di Champions League in tre occasioni: contro Anderlecht, Bayern e Dortmund.

I suoi 49 gol nella competizione sono quasi equamente suddivisi tra il primo e il secondo tempo.

Periodo di gioco Gol (rigori)

0-10 8 11-20 3 21-30 1 31-40 9 (2)

41-fine primo tempo 1 (1)

PRIMO TEMPO

22 (3) 46-55 4 (1) 56-65 9 (1) 66-75 4 76-85 6 85-fine secondo tempo 4 (1)

SECONDO TEMPO

27 (3)

Quante triplette in Champions League ha segnato Mbappé?

Mbappé ha segnato due triplette in Champions League, entrambe fuori casa, nella vittoria per 5-0 del Paris sul Club Brugge nell'ottobre 2019 e nel successo per 4-1 sul Barcellona negli ottavi di finale del 2020/21. Ha trasformato un rigore nel ritorno di quella partita, superando Messi come il più giovane a raggiungere i 25 gol in Champions League, all'età di 22 anni e 80 giorni, anche se Haaland ha poi battuto questo record.

Il confronto dei gol di Mbappé in Champions League: Haaland, Messi, Ronaldo

Dopo le prime 50 presenze in Champions League, Mbappé aveva segnato 29 gol, solo due in meno rispetto a Messi e Lewandowski. Da allora, l'attaccante parigino ha cambiato marcia e ha raggiunto i 40 gol prima di questa prolifica coppia.

Giocatore 10 gol 20 gol 30 gol 40 gol 50 gol Van Nistelrooy 15 presenze 27 34 45 62* Benzema 14 34 50 57 88 Mbappé 15 37 51 59 Lewandowski

16

36 46 61 77 Messi 23 36 48 61 66 Neymar

19 38 49 65

C Ronaldo

37

56 74 82 91 Haaland 7 14* 25* 35*

Kane 12 24 45 Haller 6*

*record

Quali record detiene Mbappé in Champions League?

Più giovane a raggiungere 10 gol – 18anni 350giorni

Il giocatore francese più giovane a segnare in una partita degli ottavi di finale di Champions League – 18 anni e 63 giorni (Man City - Monaco 5-3, 21/02/17, andata ottavi di finale)

Giocatore più giovane a segnare più di un gol in una partita degli ottavi di finale di Champions League – due gol: 18 anni, 113 giorni (Dortmund - Monaco 2-3, 04/12/17, andata quarti di finale)

Giocatore più giovane a segnare in due partite consecutive della fase a eliminazione diretta di Champions League – 18 anni e 85 giorni (Monaco - Man City 3-1, 15/03/17, ritorno ottavi di finale)

Giocatore più giovane a segnare in tre partite consecutive della fase a eliminazione diretta di Champions League – 18 anni, 113 giorni (Dortmund - Monaco 2-3, 04/12/17, andata quarti di finale)

Giocatore più giovane a segnare in quattro partite consecutive della fase a eliminazione diretta di Champions League – 18 anni e 120 giorni (Monaco - Dortmund 3-1, 19/04/17, ritorno quarti di finale)

Maggior numero di gol nella fase a eliminazione diretta di Champions League segnati da un adolescente: sei gol, l'ultimo dei quali segnato all'età di 18 anni e 140 giorni (Juventus - Monaco 2-1, 09/05/17, semifinale di ritorno)

Maggior numero di gol nella fase a eliminazione diretta di Champions League segnati sotto i 21 anni: sette gol, l'ultimo dei quali è stato segnato all'età di 20 anni e 54 giorni (Man United - Parigi 0-2, 02/12/19, andata ottavi di finale)

Marcatore più giovane in una semifinale di Champions League – 18 anni e 140 giorni (Juventus - Monaco 2-1, 05/09/17, ritorno semifinale)

Il maggior numero di gol segnati in Champions League da adolescente: 13 gol in 23 partite, il secondo è Haaland con dieci gol in otto partite

Il giocatore francese più giovane a segnare una tripletta in Champions League – 20 anni e 306 giorni (Club Brugge - Paris 0-5, 22/10/19, fase a gironi)

Giocatore più giovane a segnare una tripletta fuori casa in una partita degli ottavi di finale di Champions League – 22 anni e 58 giorni (Barcellona - Paris 1-4, 16/02/21, andata ottavi di finale)

Quali record potrebbe raggiungere Mbappé in Champions League?