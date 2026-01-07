Settima giornata di Champions League: statistiche e guida partita per partita
mercoledì 7 gennaio 2026
Intro articolo
Leggi la guida completa sulle partite della settima giornata della fase campionato di UEFA Champions League.
Contenuti top media
Corpo articolo
L'Inter punta a fermare l'impressionante serie di vittorie dell'Arsenal; Bayern München e Copenhagen potrebbero raggiungere nuovi traguardi, mentre Vitinha, Jan Oblak ed Erling Haaland possono battere nuovi record individuali.
Diamo un'occhiata a numeri e statistiche di tutte le partite della settima giornata della fase campionato.
Calcio d'inizio ore 21:00 CET se non indicato.
Martedì 20 gennaio
Kairat Almaty - Club Brugge (16:30)
- Questo sarà il primo incontro tra il Kairat Almaty e il Club Brugge in una competizione UEFA. Nessuna delle due squadre ha mai affrontato una squadra dell'altro paese.
- Questa è la 150ª partita di Coppa dei Campioni/Champions League del Club Brugge. È la seconda squadra belga a raggiungere questo traguardo dopo l'Anderlecht (200).
- Il Kairat Almaty non vince da 12 partite nella fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (3 pareggi e 9 sconfitte).
- Il Club Brugge non vince in Champions League da cinque partite (1 pareggio e 4 sconfitte). Inoltre, non ha vinto nessuna delle ultime sei trasferte della fase campionato (1 pareggio e 5 sconfitte) e ha perso tutte e tre le trasferte di questa stagione.
Bodø/Glimt - Manchester City (18:45)
- Il Bodø/Glimt non vince contro avversari inglesi da sei partite (1 pareggio e 5 sconfitte): l'unico pareggio è arrivato in casa contro il Tottenham nella seconda giornata, mentre per il Manchester City questa è la prima partita in una competizione UEFA contro una squadra norvegese.
- La squadra norvegese ha vinto solo una delle ultime 11 partite disputate nelle competizioni UEFA (3 pareggi e 7 sconfitte) e non vince da sette incontri (3 pareggi e 4 sconfitte), ma solo in due delle ultime 22 partite non è riuscita a segnare.
- Il prossimo gol del City sarà il suo 300° in Champions League.
- Erling Haaland ha segnato nelle ultime sei partite di Champions League, per un totale di otto gol. Con un gol contro il Bodø/Glimt, diventerebbe il primo giocatore norvegese a segnare contro una squadra norvegese nel tabellone principale di Champions League, un traguardo che anche il suo compagno di squadra Oscar Bobb potrebbe raggiungere.
- Erling Haaland ha segnato l'unico gol della partita nella sua precedente trasferta contro il Bodø/Glimt: un gol decisivo al 55° minuto quando giocava per il Molde nell'Eliteserien il 7 ottobre 2018.
- La squadra di Pep Guardiola ha vinto le ultime due trasferte della fase campionato e cinque delle ultime sette in totale (1 pareggio e 1 sconfitta).
Copenhagen - Napoli
- Questa è la prima partita di una competizione UEFA tra Copenhagen e Napoli.
- Il Copenhagen ha ottenuto una sola vittoria nelle dieci partite disputate contro squadre italiane in competizioni UEFA (3 pareggi e 6 sconfitte): una vittoria casalinga per 2-1 contro la Lazio nell'andata del terzo turno di qualificazione della Champions League 2001/02.
- Il club danese punta alla terza vittoria consecutiva nel tabellone principale di Champions League, un risultato raggiunto solo altre due volte, nel 2006/07 e nel 2010/11. La vittoria sarebbe anche la cinquantesima in Champions League/Coppa dei Campioni, un traguardo che nessun altro club danese ha mai raggiunto.
- L'unico precedente del Napoli con una squadra danese in una competizione UEFA risale alla fase a gironi dell'Europa League 2015/16, quando i partenopei si imposero per due volte sul Midtjylland.
- Il club italiano ha perso le ultime cinque trasferte di Champions League e ha vinto solo due delle ultime otto (2 pareggi e 4 sconfitte).
- L'attaccante danese del Napoli, Rasmus Højlund, ha iniziato la sua carriera da professionista al Copenhagen e ha segnato due gol contro di loro in Champions League con il Manchester United nel novembre 2023.
Inter - Arsenal
- L'Inter ha ospitato l'Arsenal anche nella passata fase campionato, quando i nerazzurri hanno vinto per 1-0 nella quarta giornata grazie al rigore di Hakan Çalhanoğlu. L'unico altro incontro tra le due squadre in competizioni UEFA risale alla fase a gironi 2003/04, con l'Inter che si impose per 3-0 in trasferta a Londra nella prima giornata, prima che l'Arsenal rispondesse con una vittoria per 5-1 a Milano nella quinta.
- L'Inter ha perso le ultime due partite di Champions League; non ha mai subito tre sconfitte consecutive nel tabellone principale del torneo. La sconfitta nella sesta giornata contro il Liverpool ha posto fine a un'imbattibilità di 18 partite in casa in Champions League (15 vittorie e 3 pareggi).
- Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, ha giocato nell'Arsenal nel 2018 e nel 2019, segnando nove gol in 59 presenze. Il suo primo gol con i Gunners è stato segnato a San Siro, nella vittoria per 2-0 contro il Milan nell'andata degli ottavi di finale di Europa League, l'8 marzo 2018.
- L'Arsenal è l'unica squadra ad aver vinto le prime sei partite della fase campionato. È la prima volta che inizia con sei vittorie consecutive nella competizione; una vittoria contro l'Inter porterebbe a sette le vittorie consecutive nelle competizioni UEFA: prima volta in assoluto nella storia del club.
- Dalla sconfitta nella quarta giornata contro l'Inter nel 2024/25, l'Arsenal ha vinto dieci partite consecutive nella fase campionato, subendo solo tre gol.
- All'Arsenal manca un solo gol per raggiungere quota 400 nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.
- Gabriel Martinelli ha segnato in cinque partite consecutive di Champions League, diventando il primo giocatore nella storia dell'Arsenal a raggiungere questo traguardo.
Olympiacos - Leverkusen
- Gli unici precedenti tra le due squadre in competizioni UEFA risalgono alla Champions League 2002/03, quando l'Olympiacos vinse 6-2 in Grecia nella prima giornata, prima che il Leverkusen si imponesse 2-0 in casa nella quinta.
- L'Olympiacos proverà a vincere due partite consecutive in una singola stagione di Champions League (dalla prima giornata alla finale) per la prima volta dal 2015/16, quando ne ottenne tre di fila.
- La squadra greca non vince da 13 partite contro avversari tedeschi (1 pareggio e 12 sconfitte), con l'ultima vittoria risalente all'ottobre 2011 nella sfida interna contro il Borussia Dortmund.
- Il Leverkusen è imbattuto da tre partite contro squadre greche (2 vittorie e 1 pareggio), e non ha subito gol in nessuna di esse.
- La squadra tedesca ha perso solo tre delle ultime 22 partite disputate nella fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (13 vittorie e 6 pareggi) e ha vinto le ultime due trasferte della fase campionato.
- Il Leverkusen ha aperto le marcature in quattro delle ultime cinque partite di Champions League. Alejandro Grimaldo ha segnato nelle ultime due.
Real Madrid - Monaco
- L'unico precedente incontro in competizioni UEFA tra queste due squadre risale ai quarti di finale della Champions League 2003/04. Il Real Madrid vinse 4-2 in casa nella partita di andata, prima che il Monaco conquistasse una vittoria per 3-1 nella partita di ritorno, qualificandosi per le semifinali grazie ai gol in trasferta.
- Il Real Madrid ha perso solo una delle 18 partite casalinghe disputate contro squadre francesi nelle competizioni UEFA (13 vittorie e 4 pareggi).
- Kylian Mbappé ha iniziato la sua carriera da professionista al Monaco, segnando sei gol in nove presenze in Champions League nella stagione 2016/17. Ha poi segnato 11 gol in 14 partite contro il Monaco in tutte le competizioni con il Paris Saint-Germain. I nove gol di Mbappé in questa stagione sono il suo miglior risultato di sempre in una singola Champions League.
- Anche Aurélien Tchouaméni è un ex giocatore del Monaco. Ha segnato otto gol in 95 partite con il club del Principato tra il 2020 e il 2022.
- Eduardo Camavinga (23 anni e 71 giorni) potrebbe diventare il secondo giocatore francese più giovane a raggiungere le 50 presenze in Champions League dopo Mbappé (22 anni e 339 giorni).
- Il Monaco ha vinto le ultime due partite UEFA contro avversari spagnoli, l'ultima delle quali per 2-1 contro il Barcelona in casa nella prima giornata della scorsa Champions League. Ha però faticato nelle trasferte in Spagna, avendo vinto solo due delle ultime dieci partite europee giocate in trasferta contro avversari spagnoli (1 pareggio e 7 sconfitte).
- Il Monaco è imbattuto nelle ultime cinque partite di Champions League (2 vittorie e 3 pareggi); Folarin Balogun ha segnato nelle ultime tre partite.
Sporting CP - Paris Saint-Germain
- Questa è la prima partita tra Sporting CP e Paris in una competizione UEFA. Lo Sporting ha battuto le ultime due squadre francesi: 2-1 il Marseille a Lisbona nella terza giornata, e 2-0 il Lille nella prima giornata dell'edizione 2024/25.
- Il club portoghese ha vinto sette delle ultime nove partite casalinghe contro squadre francesi (S2).
- Lo Sporting ha vinto tutte e tre le partite casalinghe di questa fase campionato.
- Il Paris ha ottenuto una sola vittoria in otto trasferte contro squadre portoghesi (2 pareggi e 5 sconfitte). L'unico successo è stato un 1-0 in casa del Braga negli ottavi di finale di Coppa UEFA nel marzo 2009.
- I campioni in carica hanno perso solo una delle ultime nove partite della fase campionato di Champions League (7 vittorie e 1 pareggio).
- A 25 anni e 341 giorni, Vitinha potrebbe diventare il terzo giocatore portoghese più giovane a raggiungere le 50 presenze nella fase a gironi della Champions League, dopo Cristiano Ronaldo (24 anni e 83 giorni) e Nani (25 anni e 20 giorni).
- Il terzino Nuno Mendes ha collezionato 47 presenze con lo Sporting CP prima di trasferirsi in prestito al Paris Saint-Germain nell'agosto 2021. L'estate successiva è passato a titolo definitivo alla squadra della capitale francese.
Tottenham - Borussia Dortmund
- Tottenham e Dortmund si sono affrontati sei volte nelle competizioni UEFA. Il Dortmund ha vinto i primi due incontri negli ottavi di finale dell'Europa League 2015/16, ma gli Spurs hanno trionfato nei quattro incontri successivi, l'ultimo dei quali negli ottavi di finale della Champions League 2018/19, quando hanno vinto 3-0 a Londra e 1-0 a Dortmund.
- Il club del nord di Londra è imbattuto da cinque partite contro squadre tedesche (3 vittorie e 2 pareggi). È inoltre imbattuto da 23 partite casalinghe in Europa (19 vittorie e 4 pareggi).
- Il Tottenham ha vinto le tre partite casalinghe disputate in Champions League in questa stagione senza subire gol.
- La squadra di Thomas Frank ha aperto le marcature nelle ultime tre partite di Champions League, segnando almeno tre gol in ciascuna di esse.
- Il Dortmund ha perso sette delle ultime otto trasferte europee contro squadre inglesi (1 vittoria).
- Il club tedesco ha aperto le marcature in cinque delle sei partite di Champions League disputate in questa stagione.
Villarreal - Ajax
- Questa è la prima partita in competizioni UEFA tra Villarreal e Ajax.
- Il Villarreal ha vinto tutti e quattro gli ultimi incontri con squadre dei Paesi Bassi, sconfiggendo più recentemente il Twente due volte nei quarti di finale dell'Europa League 2010/11.
- Tuttavia, il Sottomarino Giallo non vince in Champions League da nove partite (2 pareggi e 7 sconfitte).
- L'attaccante del Villarreal, Georges Mikautadze, è passato dal Metz all'Ajax nell'estate del 2023, ma ha collezionato solo nove presenze con la maglia del club prima di tornare al Metz in prestito nel gennaio 2024. Nel giugno 2024 è poi passato a titolo definitivo al Lyon.
- L'Ajax ha vinto solo due delle ultime 13 trasferte contro squadre spagnole nelle competizioni UEFA (2 pareggi e 9 sconfitte).
- Il club olandese punta a conquistare vittorie consecutive in Champions League per la prima volta dalla stagione 2021/22, quando vinse tutte e sei le partite della fase a gironi.
- Nessuna delle 44 partite disputate dall'Ajax contro squadre spagnole in competizioni UEFA è finita a reti inviolate.
Mercoledì 21 gennaio
Galatasaray - Atlético de Madrid (18:45)
- L'Atleti è imbattuto da sei partite contro il Galatasaray (4 vittorie e 2 pareggi), avendo recentemente registrato due vittorie per 2-0 nella fase a gironi della Champions League 2015/16. Ha vinto tutti e tre gli incontri disputati in Turchia.
- Il Galatasaray ha vinto solo una delle ultime 21 partite contro squadre spagnole (5 pareggi e 15 sconfitte).
- Il centrocampista del Galatasaray, Lucas Torreira, ha collezionato 26 presenze con l'Atleti durante il periodo di prestito dall'Arsenal nel 2020/21.
- L'Atleti ha perso solo una delle 14 partite disputate contro squadre turche (10 vittorie e 3 pareggi), vincendo le ultime cinque.
- I ragazzi di Diego Simeone hanno vinto dieci delle ultime 13 partite di Champions League (3 sconfitte). Sono 23 le partite disputate nella competizione senza pareggi.
- Jan Oblak diventerà il primo giocatore sloveno a raggiungere le 100 presenze nel tabellone principale di Champions League se giocherà, e solo il secondo a raggiungere il traguardo per l'Atleti dopo Koke (108).
- Julián Álvarez ha segnato dieci gol nelle sue ultime 11 partite di Champions League.
Qarabağ - Frankfurt (18:45)
- I precedenti incontri UEFA tra Qarabağ e Frankfurt risalgono agli spareggi dell'Europa League 2013/14, quando la squadra tedesca si impose per 4-1 complessivamente dopo una vittoria per 2-0 in Azerbaigian e una vittoria per 2-1 in casa. Queste sono le uniche partite disputate dal Frankfurt contro una squadra dell'Azerbaigian.
- Il club azero non ha vinto nessuna delle ultime dieci partite contro squadre tedesche (2 pareggi e 8 sconfitte).
- Il Qarabağ ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime cinque partite europee giocate in casa.
- Il Frankfurt ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime otto partite UEFA (2 pareggi e 5 sconfitte) e zero nelle ultime cinque (1 pareggio e 4 sconfitte). Non ha mai disputato sei partite europee consecutive senza ottenere una vittoria.
Atalanta - Athletic Club
- Questa è la prima partita in competizioni UEFA tra Atalanta e Athletic Club.
- L'Atalanta non vince contro squadre spagnole da sette partite (2 pareggi e 5 sconfitte), con le uniche vittorie ottenute contro il Valencia negli ottavi di finale della Champions League 2019/20 (4-1 in casa, 4-3 in trasferta).
- Il club bergamasco non perde in Champions League da cinque partite (4 vittorie e 1 pareggio); ha vinto le tre precedenti gare e ha perso solo una delle ultime dieci partite europee giocate in casa nella fase a gironi/campionato (5 vittorie e 4 pareggi).
- Tutti gli otto gol dell'Atalanta in questa fase campionato sono stati segnati nel secondo tempo. Charles De Ketelaere è andato in gol nelle ultime due partite.
- L'Athletic Club ha vinto solo una delle 11 partite giocate in trasferta contro squadre italiane (4 pareggi e 6 sconfitte): 2-1 contro la Sampdoria nel primo turno della Coppa UEFA nel settembre 1997. Complessivamente, ha perso solo tre delle ultime 14 partite contro squadre italiane (6 vittorie e 5 pareggi).
- Il club basco ha vinto solo una delle ultime otto partite disputate nelle competizioni UEFA (2 pareggi e 5 sconfitte), le ultime due delle quali sono finite 0-0.
Chelsea - Pafos
- Questa è la prima partita UEFA tra queste due squadre e la prima per il Pafos contro una squadra inglese.
- L'unico precedente incontro del Chelsea con una squadra cipriota risale alla fase a gironi della Champions League 2009/10 contro l'APOEL. Il Chelsea si impose per 1-0 a Cipro nella seconda giornata, prima di pareggiare 2-2 a Stamford Bridge nella sesta.
- I Blues hanno perso solo due delle ultime 62 partite disputate a Stamford Bridge nelle fasi a gironi/campionato delle competizioni UEFA. Sono imbattuti in casa da 17 partite (13 vittorie e 4 pareggi), una serie partita dopo la sconfitta in Champions League contro il Valencia nel settembre 2019.
- Il Chelsea ha segnato nelle ultime 21 partite europee.
- Il Pafos ha vinto solo due delle ultime sette partite disputate nelle competizioni UEFA (3 pareggi e 2 sconfitte).
- La squadra cipriota non è riuscita a segnare nelle tre trasferte di questa fase campionato.
- Il difensore del Pafos, David Luiz, ha vinto la Champions League con il Chelsea nel 2012 e ha aggiunto al suo palmares i titoli UEFA Europa League nel 2013 e nel 2019 nei due periodi trascorsi nel club.
Bayern München - Union Saint-Gilloise
- Le due squadre si affrontano per la prima volta in una competizione UEFA.
- Il Bayern ha perso solo una delle ultime 11 partite contro squadre belghe (7 vittorie e 3 pareggi) e ne ha vinte otto delle nove giocate in casa (1 sconfitta).
- Il Bayern è imbattuto in casa da 37 partite della fase a gironi/campionato di Champions League, con 35 vittorie e 2 pareggi dalla sconfitta per 2-3 contro il Manchester City nel dicembre 2013.
- Con una vittoria, il Bayern raggiungerebbe i 250 successi nella competizione, rendendolo il secondo club a raggiungere questo traguardo dopo il Real Madrid (306 prima della 7ª giornata).
- Lennart Karl, che al fischio d'inizio avrà 17 anni e 333 giorni, può diventare il giocatore più giovane a segnare in quattro partite consecutive di Champions League, battendo il record di Kylian Mbappé (18 anni e 120 giorni).
- L'Union SG ha perso solo due delle otto precedenti partite contro avversari tedeschi (3 vittorie e 3 pareggi) e non ha mai perso nelle quattro partite giocate in Germania (2 vittorie e 2 pareggi).
- Tuttavia, la squadra belga ha perso quattro delle ultime cinque partite di Champions League (1 vittoria).
Juventus - Benfica
- Il Benfica ha vinto sette delle nove precedenti sfide tra le due squadre (1 pareggio e 1 sconfitta). L'ultimo risultato è stato una vittoria per 2-0 a Torino nell'ottava giornata della scorsa Champions League. L'unico successo della Juventus è stato un 3-0 in casa nei quarti di finale di Coppa UEFA nel marzo 1993.
- La Juventus ha perso solo tre delle 12 partite casalinghe disputate contro squadre portoghesi (7 vittorie e 2 pareggi), tutte e tre contro il Benfica.
- I bianconeri hanno perso solo due delle ultime 12 partite europee giocate in casa (6 vittorie e 4 pareggi) e puntano a vincere tre partite consecutive di Champions League per la prima volta dal 2021/22, quando ne vinsero cinque di fila.
- Weston McKennie potrebbe diventare il secondo giocatore statunitense a raggiungere le 40 presenze nella fase a gironi della Champions League dopo Christian Pulišić (63).
- Il Benfica è imbattuto da quattro partite contro squadre italiane (2 vittorie e 2 pareggi) e nella sesta giornata ha vinto 2-0 in casa contro il Napoli.
- La squadra portoghese punta anche a vincere la terza partita consecutiva. L'ultima volta che ha raggiunto questo traguardo è stato nel 2022/23.
- Leandro Barreiro ha segnato nelle ultime due partite di Champions League del Benfica.
Newcastle United - PSV Eindhoven
- Il PSV ha vinto entrambi i precedenti incontri di Champions League tra le due squadre, sconfiggendo il Newcastle 1-0 in casa e 2-0 in trasferta nella fase a gironi del 1997/98. L'unico altro incontro tra le due squadre risale ai quarti di finale della Coppa UEFA 2003/04, quando il Newcastle arrivò in semifinale dopo un pareggio per 1-1 a Eindhoven e una vittoria per 2-1 in casa.
- Il Newcastle ha vinto sette delle ultime nove partite contro squadre dei Paesi Bassi (1 pareggio e 1 sconfitta), anche se l'unica sconfitta in questo periodo è arrivata proprio nell'ultimo incontro: 0-2 contro l'AZ Alkmaar negli ottavi di finale di Coppa UEFA nel marzo 2007.
- I Magpies hanno vinto le ultime quattro partite in casa contro squadre dei Paesi Bassi e hanno perso solo quattro delle ultime 34 partite europee giocate in casa (23 vittorie e 7 pareggi).
- Anthony Gordon ha segnato cinque gol in sei presenze in Champions League in questa stagione.
- Il PSV ha vinto entrambe le partite contro avversari inglesi nella fase campionato di Champions League: 3-2 contro il Liverpool a Eindhoven nell'ottava giornata della scorsa stagione e 4-1 ad Anfield nella quinta giornata di questa.
- Il club di Eindhoven ha segnato in 18 delle ultime 19 partite disputate nella fase a gironi/campionato della Champions League. Guus Til ha segnato nelle ultime due partite, mentre Ricardo Pepi ha realizzato tre gol nelle ultime quattro.
Marseille - Liverpool
- Il bilancio complessivo degli scontri diretti tra le due squadre in UEFA vede due vittorie per il Marseille, tre per il Liverpool e un pareggio. Il club inglese ha vinto gli ultimi tre incontri, l'ultimo dei quali nel 2008.
- Nella quinta giornata, il Marseille ha messo fine a una serie di 12 partite consecutive senza vittorie contro squadre inglesi (3 pareggi e 9 sconfitte) battendo il Newcastle per 2-1.
- La vittoria porterebbe il Marseille a tre vittorie consecutive in Champions League per la prima volta dal 2010/11.
- Igor Paixão ha segnato quattro gol nelle ultime cinque partite di Champions League del Marseille.
- Il Liverpool ha vinto 16 delle ultime 19 partite disputate nella fase a gironi/campionato di UEFA Champions League (3 sconfitte) e ha perso solo due delle ultime otto partite contro squadre francesi in questa fase (5 vittorie e 1 pareggio).
- Dominik Szoboszlai ha segnato in tre delle ultime quattro partite di Champions League del Liverpool.
Slavia Praha - Barcelona
- Gli unici precedenti tra Slavia Praha e Barcelona risalgono alla fase a gironi della Champions League 2019/20, con il Barça che si è imposto per 2-1 in Cechia nella terza giornata, prima di pareggiare 0-0 in Spagna nella quarta.
- Lo Slavia Praga ha vinto solo due delle 16 partite disputate contro squadre spagnole (7 pareggi e 7 sconfitte) e non vince da 13 partite nelle competizioni UEFA (5 pareggi e 8 sconfitte). L'ultima vittoria in Champions League risale al settembre 2007.
- La squadra ceca non segna in Champions League da cinque partite.
- Il Barcelona è imbattuto da ultime otto partite contro squadre ceche (7 vittorie e 1 pareggio).
- Tuttavia, la squadra di Hansi Flick ha vinto solo una delle ultime cinque trasferte di Champions League (1 pareggio e 3 sconfitte) e hanno subito tre o più gol in quattro di questi incontri.
- Lamine Yamal ha partecipato a più gol di qualsiasi altro giocatore di età pari o inferiore a 18 anni nella storia della Champions League (dalla prima giornata alla finale) con 14 (sette gol e sette assist), superando il precedente record di Kylian Mbappé di 13 (dieci gol e tre assist).
Cosa succede dopo
- La fase campionato si conclude con 18 partite in contemporanea mercoledì 28 gennaio, che confermeranno le 24 squadre che avanzeranno alla fase a eliminazione diretta.
- Il Benfica ospita il Real Madrid in un rematch della finale della Coppa dei Campioni UEFA del 1962, mentre il Borussia Dortmund e il Paris Saint-Germain affronteranno in casa rispettivamente Inter e Newcastle. Se dovesse sconfiggere l'Inter, l'Arsenal punterà a diventare la prima squadra a concludere la fase campionato di Champions League a punteggio pieno quando affronterà il Kairat Almaty nell'ultima giornata.
- Il sorteggio per gli spareggi della fase a eliminazione diretta della Champions League 2025/26 si terrà venerdì 30 gennaio.
Dove si giocherà la finale della UEFA Champions League 2026?
La finale della UEFA Champions League 2025/26 si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest sabato 30 maggio 2026.