Ranking UEFA 2025: quali squadre e nazioni sono in testa?

Nel 2025, il Real Madrid ha spodestato il Manchester City in vetta al ranking UEFA che tiene conto dei coefficienti degli ultimi cinque anni, mentre il Barcelona ha confermato per il terzo anno consecutivo il primato tra i club femminili.

Mentre si avvicina il 2026, UEFA.com analizza le classifiche dei coefficienti per club e nazionali.

In testa alle classifiche Club maschile: Real Madrid

Federazione maschile: Inghilterra

Club femminile: Barcelona

Federazione femminile: Inghilterra

Federazione maschile Futsal: Portogallo

Il Real Madrid è tornato al vertice della classifica per club maschili nel 2025, dopo tre anni di dominio del Manchester City guidato da Pep Guardiola. I Blancos hanno conquistato la Champions League nel 2022 e nel 2024, mentre la scorsa stagione sono stati eliminati agli ottavi di finale. Il Paris Saint-Germain, invece, ha confermato la sesta posizione in classifica

1 ﻿Real Madrid (ESP) 131,500

2 Bayern München (GER) 124,250

3 Inter (ITA) 121,250

4 Man City (ENG) 117,750

5 Liverpool (ENG) 115,500

6 Paris Saint-Germain (FRA) 109,500

7 Borussia Dortmund (GER) 98,750

8 Leverkusen (GER) 98,250

9 Barcelona (ESP) 96,250

10 Arsenal (ENG) 93,000

L’Inghilterra è in testa alla classifica dei club maschili per federazioni per il secondo anno consecutivo. Tre squadre inglesi sono tra le prime dieci, nonostante Tottenham e Chelsea, detentori rispettivamente della UEFA Europa League e della UEFA Conference League non compaiano in classifica. Italia, Spagna e Germania mantengono le loro posizioni, mentre la Turchia ha superato la Cechia nel 2025.

1 ﻿Inghilterra 103,658

2 Italia 92,124

3 Spagna 85,953

4 Germania 82,902

5 Francia 75,534

6 Paesi Bassi 65,762

7 Portogallo 63,266

8 Belgio 57,750

9 Turchia 48,125

10 Cechia 45,975

Che cosa sono i Ranking UEFA? I ranking UEFA si basano sui risultati ottenuti dai club nelle competizioni europee, con punti assegnati per vittorie, pareggi, qualificazioni e altri fattori. Queste classifiche determinano le fasce d'appartenenza di ciascun club nei sorteggi delle competizioni UEFA e il numero di posti che una federazione (Paese) riceve nelle prossime competizioni per club. Leggi la spiegazione dettagliata dei criteri a questi link: club maschili, federazioni maschili, club femminili, federazioni femminili, futsal.

Per il terzo anno consecutivo, il Barcelona domina la classifica per club femminili. Il club catalano ha raggiunto la finale della UEFA Women's Champions League per la quinta stagione consecutiva nel 2025, anche se non è riuscito ad imporsi, dopo i trionfi del 2023 e 2024, per la grande prestazione dall’Arsenal nella finale di Lisbona. La squadra del nord di Londra ha guadagnato due posizioni nel 2025.

1 ﻿Barcelona (ESP) 124,000

2 OL Lyonnes (FRA) 110,750

3 Chelsea (ENG) 93,500

4 Bayern München (GER) 75,250

5 Arsenal (ENG) 72,000

6 Wolfsburg (GER) 70,000

7 Paris Saint-Germain (FRA) 63,000

8 Real Madrid (ESP) 59,500

9 Juventus (ITA) 51,250

10 ﻿﻿Roma (ITA) 42,000

L’Inghilterra si conferma in vetta al ranking per federazioni femminili in vista del 2026, con Chelsea e Arsenal che si piazzano tra i primi cinque club. La Francia, in vetta alla classifica nel 2023 e nel 2024, scende al terzo posto, mentre la Spagna sale al secondo e il Belgio prende il posto dell’Austria nella classifica.

1 Inghilterra 70,082

2 Spagna 69,665

3 Francia 68,666

4 Germania 58,915

5 Italia 45,250

6 Portogallo 36,333

7 Paesi Bassi 26,666

8 Norvegia 23,666

9 Svezia 23,665

10 Belgio 19,875

Nel futsal, il Portogallo domina la classifica per il quarto anno consecutivo, distanziando nettamente la sua più diretta concorrente, la Spagna. La Seleção das Quinas è stata inserita nel Gruppo D di UEFA Futsal EURO 2026, in programma dal 21 gennaio al 7 febbraio in Lettonia, Lituania e Slovenia.

1 Portogallo 2945,674

2 Spagna 2639,875

3 Russia 2547,128*

4 Kazakistan 2384,943

5 Ucraina 2344,186

6 Francia 2193,280

7 Croazia 2068,750

8 Italia 1957,470

9 Slovenia 1921,849

10 Cechia 1914,870

I Coefficienti sono aggiornati al 19 dicembre 2025

*A causa della sospensione di tutte le squadre nazionali e dei club russi dalle competizioni UEFA fino a nuovo avviso, stabilita dal Comitato Esecutivo UEFA il 28 febbraio 2022, e dell’assenza di club russi nelle competizioni UEFA nel 2025/26, alla Russia verrà assegnato il punteggio di coefficiente più basso ottenuto negli ultimi cinque anni: 4,333 punti per il coefficiente della federazione maschile e 1,750 punti per quella femminile, al termine della stagione 2025/26.