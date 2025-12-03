Sesta giornata Champions League: statistiche e guida alle partite
mercoledì 3 dicembre 2025
Intro articolo
Leggi la guida completa a tutte le partite della sesta giornata della fase campionato di UEFA Champions League.
Contenuti top media
Corpo articolo
Inter contro Liverpool – i due club vantano complessivamente nove titoli nella competizione – Bayern contro Sporting CP e Real Madrid contro Manchester City sono tra le partite di cartello della sesta giornata.
Diamo uno sguardo ai numeri e alle statistiche di ogni partita della sesta giornata della fase campionato.
Calcio d'inizio alle 21:00 CET se non indicato.
Martedì 9 dicembre
Kairat Almaty - Olympiacos (16:30)
- Il Kairat Almaty non vince in competizioni UEFA complessivamente da otto partite (3 pareggi e 5 sconfitte).
- La squadra kazaka non vince da 11 partite nella fase a gironi/fase campionato di competizioni UEFA (3 pareggi e 8 sconfitte).
- Il Kairat Almaty ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite casalinghe disputate nelle competizioni UEFA in questa stagione.
- L'Olympiacos ha vinto solo due delle ultime 25 partite disputate nella fase a gironi/campionato di Champions League (4 pareggi e 19 sconfitte). Non vince da dieci partite (2 pareggi e 8 sconfitte), ovvero dal 21 ottobre 2020, quando si impose per 1-0 in casa contro il Marseille.
- La squadra greca ha perso le ultime 12 trasferte della fase a gironi/campionato di Champions League; l'ultima vittoria è stato un 1-0 in casa della GNK Dinamo, il 20 ottobre 2015.
- L'Olympiacos ha affrontato due volte una squadra del Kazakistan nelle competizioni UEFA: l'Astana nella fase a gironi dell'Europa League 2016/17, quando vinse 4-1 in casa e pareggiato 1-1 in trasferta.
Bayern München - Sporting CP (18:45)
- Il Bayern è imbattuto nelle quattro partite europee disputate contro lo Sporting CP (3 vittorie e 1 pareggio), con 13 gol segnati e solo uno subito. L'ultimo scontro diretto risale agli ottavi di finale della Champions League 2008/09, quando il Bayern si impose con un punteggio complessivo di 12-1 dopo una vittoria per 5-0 a Lisbona e un 7-1 a Monaco.
- I campioni di Germania hanno perso solo due delle 31 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre portoghesi (20 vittorie e 9 pareggi). In casa sono imbattuti da 15 incontri (13 vittorie e 2 pareggi).
- Harry Kane ha segnato 16 gol nelle sue 15 presenze in casa con il Bayern in Champions League.
- Lo Sporting CP ha vinto solo una delle 17 partite europee giocate in trasferta contro squadre tedesche (2 pareggi e 14 sconfitte). L'unica vittoria risale al settembre 2022, quando vinse 3-0 contro l'Eintracht Frankfurt nella fase a gironi della Champions League.
- La squadra portoghese va in gol da 21 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA e ha aperto le marcature in quattro delle cinque partite di Champions League disputate in questa stagione.
- Nella quinta giornata, Geovany Quenda (18 anni e 210 giorni) è diventato il più giovane giocatore portoghese ad aver disputato 15 partite nel tabellone principale della Champions League, battendo il precedente record detenuto da Rúben Neves (19 anni e 269 giorni).
Monaco - Galatasaray
- Le due squadre si sono affrontate sei volte nelle competizioni UEFA, con tre vittorie del Monaco e due del Galatasaray. Il loro ultimo incontro risale alla fase a gironi della Champions League 2000/01, quando entrambe le squadre hanno vinto in casa: Galatasaray 3-2 e Monaco 4-2.
- Il Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite europee giocate in casa contro squadre turche, perdendo solo una volta. In ciascuna di queste vittorie ha segnato almeno tre gol.
- Il Monaco è imbattuto da quattro partite in Champions League (1 vittoria e 3 pareggi) e ha perso solo quattro delle ultime 16 partite casalinghe disputate nelle competizioni UEFA (7 vittorie e 5 pareggi).
- Il Galatasaray ha vinto solo due delle 11 trasferte europee contro squadre francesi (2 pareggi e 7 sconfitte). Non vince da cinque di queste partite (2 pareggi e 3 sconfitte), mentre l'ultima vittoria risale al 2001, quando si impose per 1-0 sul Nantes nella prima fase a gironi della Champions League.
- La squadra turca è alla ricerca della prima serie di vittorie consecutive in trasferta in Champions League dalla stagione 2012/13, quando ne ottenne tre di fila: due nella fase a gironi e una negli ottavi di finale.
- Victor Osimhen ha segnato in otto partite consecutive nelle competizioni UEFA a partire dalla scorsa stagione, con 12 gol realizzati in queste otto partite.
- Wilfried Singo ha disputato 60 partite in tutte le competizioni nelle due stagioni al Monaco prima di trasferirsi al Galatasaray quest'estate.
Atalanta - Chelsea
- L'Atalanta ha perso solo una delle ultime nove partite casalinghe disputate nella fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (4 vittorie e 4 pareggi) e due delle precedenti 19 (11 vittorie e 6 pareggi).
- Il club italiano ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Champions League, mentre tutti e sei i gol segnati nella fase campionato di questa stagione sono stati realizzati nel secondo tempo.
- L'atalantino Ademola Lookman ha segnato in cinque delle sue ultime otto partite di Champions League.
- Il Chelsea ha vinto le ultime tre partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre italiane senza subire gol, e ha ottenuto 13 vittorie nelle ultime 15 partite europee della fase a gironi/campionato (1 pareggio e 1 sconfitta).
- A 18 anni e 215 giorni, nella quinta giornata contro il Barcelona, Estêvão è diventato il secondo giocatore più giovane a segnare in tre partite consecutive di Champions League, dietro solo a Kylian Mbappé (18 anni e 113 giorni).
- Davide Zappacosta ha collezionato 52 presenze in tutte le competizioni con il Chelsea tra il 2017 e il 2019, vincendo l'Europa League nel 2018/19. Il terzino ha lasciato il club londinese per trasferirsi all'Atalanta nel 2021, dove è alla sua seconda esperienza col club.
Barcelona - Frankfurt
- Il Barcelona ha vinto 16 delle ultime 20 partite disputate in casa contro squadre tedesche nelle competizioni UEFA (4 sconfitte).
- Il club catalano ha vinto solo due delle ultime otto partite di Champions League (2 pareggi e 4 sconfitte).
- Robert Lewandowski ha segnato 16 gol in 24 presenze contro il Frankfurt in tutte le competizioni durante la sua permanenza al Dortmund e al Bayern.
- L'unico precedente europeo tra queste due squadre risale ai quarti di finale dell'Europa League 2021/22, quando il Frankfurt, dopo aver pareggiato 1-1 in casa, si impose per 3-2 in Spagna, qualificandosi alle semifinali con un risultato complessivo di 4-3.
- Il Frankfurt ha vinto quattro delle sei trasferte europee contro squadre spagnole (1 pareggio e 1 sconfitta). L'unica sconfitta è arrivata nella seconda giornata della Champions League di questa stagione: 5-1 contro l'Atleti.
- La squadra tedesca ha ottenuto solo una vittoria nelle ultime sette partite disputate nelle competizioni UEFA (2 pareggi e 4 sconfitte). Non vince da quattro partite (1 pareggio e 3 sconfitte).
Inter - Liverpool
- Le due squadre si sono affrontate sei volte nelle competizioni UEFA, con quattro vittorie del Liverpool e due dell'Inter. La squadra inglese ha trionfato nelle ultime due trasferte in Italia, l'ultima delle quali con una vittoria per 2-0 nella partita di andata degli ottavi di finale della Champions League 2021/22.
- L'Inter ha vinto le ultime quattro partite casalinghe della fase a gironi/campionato di competizioni UEFA contro squadre inglesi, mentre è imbattuta in casa in Champions League da 18 partite (15 vittorie e 3 pareggi), ovvero dalla sconfitta per 2-0 contro il Bayern nella fase a gironi nel settembre 2022.
- La squadra italiana ha vinto in casa dieci delle ultime 11 partite della fase a gironi/campionato di Champions League (P1), subendo solo due gol in questa striscia.
- Lautaro Martínez ha segnato nelle ultime cinque partite casalinghe disputate con l'Inter in Champions League, totalizzando otto gol.
- Il Liverpool ha vinto le ultime tre partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre italiane e cinque delle ultime sei contro squadre di Serie A nella fase a gironi/campionato di Champions League (S1).
- Nessuna delle ultime 31 partite disputate dal Liverpool nella fase a gironi/campionato è finita in parità. L'ultimo pareggio risale al 9 dicembre 2020 contro il Midtjylland in Champions League (1-1).
PSV Eindhoven - Atlético de Madrid
- Il PSV è imbattuto nelle ultime quattro partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre spagnole (3 vittorie e 1 pareggio) e ha perso solo una delle ultime 13 partite europee giocate in casa nella fase a gironi/campionato (8 vittorie e 4 pareggi).
- La squadra olandese ha segnato in 17 delle ultime 18 partite della fase a gironi/campionato della Champions League e ha realizzato 17 gol nelle ultime cinque partite casalinghe della fase campionato di Champions League.
- Il 4-1 del PSV sul Liverpool nella quinta giornata è stata la più ampia vittoria in trasferta del club in Champions League e la più ampia vittoria di un club dei Paesi Bassi in trasferta contro una squadra inglese nella storia delle competizioni UEFA.
- L'Atleti non perde da sei partite contro il PSV nelle competizioni UEFA (4 vittorie e 2 pareggi), subendo un solo gol. Gli ultimi incontri risalgono alla fase a gironi della Champions League 2016/17, quando la squadra spagnola vinse 1-0 a Eindhoven e 2-0 a Madrid. Inoltre, è imbattuto nelle ultime otto partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre dei Paesi Bassi (6 vittorie e 2 pareggi).
- L'Atleti ha perso le ultime tre trasferte di Champions League e non pareggia da 22 partite di UEFA Champions League: l'ultimo pareggio risale alla trasferta contro il Celtic nell'ottobre 2023.
- Julián Alvarez ha segnato nove gol nelle sue ultime dieci partite di Champions League.
Union Saint-Gilloise - Marseille
- L'Union SG non perde contro squadre francesi nelle competizioni UEFA da tre partite. Ha pareggiato due volte con il Toulouse nella fase a gironi dell'Europa League 2023/24 (1-1 in casa, 0-0 in trasferta) e battuto il Nice per 2-1 in casa nella fase campionato dello stesso torneo nella scorsa stagione.
- La squadra belga ha ottenuto solo due vittorie nelle ultime dieci partite casalinghe disputate nelle competizioni UEFA (3 pareggi e 5 sconfitte), perdendo le ultime tre senza riuscire a segnare alcun gol.
- L'Union SG non era riuscito a mantenere la porta inviolata in nove partite delle competizioni UEFA prima di battere il Galatasaray per 1-0 nella quinta giornata.
- Il Marseille è imbattuto da sei partite contro squadre belghe nelle competizioni UEFA: tre vittorie, tre pareggi e cinque clean sheet.
- L'OM non vince in trasferta in Europa da sette partite (1 pareggio e 6 sconfitte). Ha perso le ultime cinque, e 12 delle ultime 13 trasferte di Champions League (1 vittoria).
- Con una vittoria, il Marseille otterrebbe la sua 50ª vittoria nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.
- Il secondo gol di Pierre-Emerick Aubameyang contro il Newcastle nella quinta giornata è stato il suo ventesimo nel tabellone principale di Champions League. All'età di 36 anni e 160 giorni, è diventato il giocatore più anziano a raggiungere questo traguardo, superando Olivier Giroud (36 anni e 25 giorni).
Tottenham - Slavia Praha
- Il Tottenham non perde con lo Slavia Praha in Europa da quattro partite (3 vittorie e 1 pareggio) e da sette contro squadre ceche (5 vittorie e 2 pareggi). L'unica sconfitta contro una squadra ceca risale al febbraio 1962, quando il Dukla Praga si impose per 1-0 nella partita di andata dei quarti di finale della Coppa dei Campioni.
- Gli Spurs sono imbattuti in casa da 22 partite in competizioni UEFA (18 vittorie e 4 pareggi) e hanno vinto le ultime due partite casalinghe di Champions League in questa stagione senza subire gol.
- Il prossimo gol del Tottenham sarà il centesimo nel tabellone principale di Champions League.
- Lo Slavia Praga ha vinto solo due delle ultime 16 partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi (4 pareggi e 10 sconfitte) e non vince da 16 partite di Champions League (7 pareggi e 9 sconfitte) dal 2-1 casalingo contro lo Steaua nel settembre 2007.
- La squadra ceca non segna in Champions League da quattro partite.
- Il portiere Antonín Kinský ha disputato 30 partite con lo Slavia Praga prima di trasferirsi al Tottenham nel mese di gennaio.
Mercoledì 10 dicembre
Qarabağ - Ajax (18:45)
- L'unico precedente tra Qarabağ e Ajax nelle competizioni UEFA risale alla fase campionato di Europa League della scorsa stagione, quando la squadra olandese si impose per 3-0 in Azerbaigian.
- Il Qarabağ non vince da cinque partite UEFA contro squadre dei Paesi Bassi (3 pareggi e 2 sconfitte).
- Il Qarabağ ha perso solo una delle ultime cinque partite europee giocate in casa in questa stagione (3 vittorie e 1 pareggio) e ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime quattro partite casalinghe.
- L'Ajax è in una striscia di otto sconfitte consecutive nelle competizioni UEFA, la più lunga nella storia del club.
- L'Ajax ha segnato 397 gol nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League, comprese le qualificazioni. Gli servono tre gol per diventare la prima squadra dei Paesi Bassi a raggiungere il traguardo dei 400 gol.
Villarreal - Copenhagen (18:45)
- Il Villarreal ha perso solo una delle sei partite europee disputate contro squadre danesi (4 vittorie e 1 pareggio), vincendo tutte e tre quelle giocate in casa.
- Gli Yellow Submarine non vincono in Champions League da otto partite (2 pareggi e 6 sconfitte); hanno perso le ultime tre senza segnare alcun gol.
- Solo una delle ultime 37 partite disputate dal Villarreal nelle competizioni UEFA per club è finita a reti inviolate.
- Il Copenhagen non ha mai vinto nelle ultime 15 partite europee contro squadre spagnole (6 pareggi e 9 sconfitte).
- La squadra danese punta a vincere due partite consecutive di Champions League per la prima volta dal 2006/07 e dal 2010/11, quando ne ottenne tre di fila.
- Viktor Dadason (17 anni e 149 giorni) è diventato il giocatore più giovane ad aver segnato in più partite del tabellone principale di Champions League, battendo il record precedentemente detenuto da Lamine Yamal (17 anni e 200 giorni) grazie al gol contro il Kairat Almaty nella quinta giornata.
Athletic Club - Paris Saint-Germain
- L'Athletic Club ha vinto solo due delle ultime dieci partite europee contro squadre francesi (2 pareggi e 6 sconfitte).
- La squadra della Liga ha perso solo due delle ultime 16 partite casalinghe della fase a gironi/campionato (13 vittorie e 1 pareggio), vincendone sette delle ultime otto (1 sconfitta).
- Yuri Berchiche ha disputato 32 partite in tutte le competizioni con il Paris Saint-Germain nella stagione 2017/18, prima di trasferirsi all'Athletic Club nell'estate 2018.
- Il Paris ha perso solo tre delle ultime 13 partite europee contro squadre spagnole (8 vittorie e 2 pareggi), vincendone cinque delle ultime sette (2 sconfitte). Ha inoltre vinto le ultime tre trasferte europee contro squadre spagnole.
- I campioni in carica hanno segnato quattro o più gol in cinque delle ultime sette partite disputate nella fase campionato di Champions League.
- João Neves (21 anni e 74 giorni) potrebbe diventare il più giovane calciatore portoghese a raggiungere le 30 presenze in Champions League, battendo il record detenuto da Cristiano Ronaldo (22 anni e 226 giorni).
Leverkusen - Newcastle United
- Gli unici precedenti europei tra Leverkusen e Newcastle risalgono alla seconda fase a gironi della Champions League 2002/03, con la squadra inglese che si impose per 3-1 sia in casa che in trasferta.
- Tuttavia, il Leverkusen ha perso solo una delle ultime sei partite disputate nelle competizioni UEFA contro squadre inglesi (3 vittorie e 2 pareggi), mantenendo la porta inviolata in quattro occasioni, compresa la vittoria per 2-0 contro il Manchester City nella quinta giornata.
- Patrik Schick ha segnato nelle ultime due partite di Champions League del Leverkusen, dopo aver realizzato un solo gol nelle sue prime 28 presenze nella competizione.
- Dopo aver vinto le prime quattro partite europee contro squadre tedesche, il Newcastle non ha più vinto nelle ultime tre (1 pareggio e 2 sconfitte), perdendo 1-0 in casa e 2-0 in trasferta contro il Dortmund nella fase a gironi della Champions League 2023/24.
- Il Newcastle ha vinto solo due delle ultime 13 trasferte europee (6 pareggi e 5 sconfitte).
- Harvey Barnes ha segnato quattro gol nelle sue ultime quattro partite di Champions League.
Borussia Dortmund - Bodø/Glimt
- Il Dortmund ha perso solo una delle ultime 20 partite di Champions League giocate in casa (13 vittorie e 6 pareggi) e ha segnato quattro gol in quattro delle cinque partite disputate nella competizione in questa stagione.
- Serhou Guirassy ha segnato 18 gol nelle sue prime 23 presenze in Champions League, un primato superato solo da Erling Haaland (28 gol nelle sue prime 23 partite).
- Una vittoria del Dortmund sarebbe la centesima del club nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League. Con due gol invece raggiungerebbe quota 300 nella storia della Champions League (dalla fase a gironi/campionato in poi).
- Il Bodø/Glimt ha vinto solo una delle ultime dieci partite disputate nelle competizioni UEFA (2 pareggi e 7 sconfitte) e non vince da sei incontri (2 pareggi e 4 sconfitte).
- La squadra norvegese non è riuscita a segnare solo in due delle ultime 21 partite europee disputate.
Club Brugge - Arsenal
- Il Club Brugge ha vinto solo una delle ultime 18 partite europee contro squadre inglesi (3 pareggi e 14 sconfitte).
- La squadra belga ha perso solo due delle ultime 19 partite casalinghe disputate nelle competizioni UEFA (12 vittorie e 5 pareggi) e non perde in casa da cinque partite di Champions League (3 vittorie e 2 pareggi).
- Nicolo Tresoldi ha segnato nelle ultime tre partite europee casalinghe del Club Brugge.
- L'Arsenal non perde in Europa contro squadre belghe da nove partite (7 vittorie e 2 pareggi) e ha vinto le ultime nove nella fase campionato di Champions League, subendo solo tre gol.
- I Gunners sono l'unica squadra ad aver vinto le prime cinque partite della fase campionato in questa stagione. L'unica volta in cui avevano iniziato con cinque vittorie nella competizione vera e propria era stata nella stagione 2005/06, quando arrivarono in finale.
- All'Arsenal servono quattro gol per raggiungere quota 400 in Coppa dei Campioni/Champions League; Gabriel Martinelli ha segnato nelle sue ultime quattro presenze in Champions League.
Juventus - Pafos
- La Juventus ha vinto tutte le sei precedenti partite europee contro squadre cipriote.
- La squadra italiana ha perso solo due delle ultime 11 partite europee giocate in casa (5 vittorie e 4 pareggi).
- I bianconeri hanno subito gol per primi in tutte e cinque le partite di Champions League disputate in questa stagione.
- Il Pafos ha perso solo una delle 11 partite disputate nelle competizioni UEFA in questa stagione (5 vittorie e 5 pareggi) ed è imbattuto in trasferta da cinque partite (3 vittorie e 2 pareggi) con quattro clean sheet.
- La squadra cipriota ha pareggiato 0-0 nelle due precedenti trasferte nella fase campionato di questa Champions League.
- Il difensore del Pafos, David Luiz (38 anni e 218 giorni), è diventato il secondo marcatore più anziano della Champions League quando ha segnato di testa contro il Monaco nella quinta giornata.
Real Madrid - Manchester City
- Real Madrid e Manchester City si sono affrontati 14 volte nelle competizioni UEFA, con cinque vittorie per il Real Madrid e quattro per il City. Si sono incontrati in ciascuna delle ultime quattro stagioni nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League. La scorsa stagione, il Real Madrid ha eliminato il City negli spareggi per la fase a eliminazione diretta grazie a una vittoria per 3-2 nella partita di andata a Manchester e a un successo per 3-1 in casa.
- Le Merengues hanno vinto in casa 13 delle ultime 14 partite della fase a gironi/campionato di Champions League (S1).
- Eduardo Camavinga (23 anni e 30 giorni) potrebbe diventare il secondo giocatore francese più giovane a raggiungere le 50 presenze in Champions League dopo Kylian Mbappé (22 anni e 339 giorni).
- Kylian Mbappé ha raggiunto il suo miglior risultato di sempre in una campagna di Champions League con nove gol e ha segnato sette gol in sette presenze in Champions League contro il Man City, inclusa una tripletta nella vittoria casalinga per 3-1 del Real Madrid negli spareggi per la fase a eliminazione diretta della scorsa stagione.
- Il City ha vinto sei delle ultime sette partite della fase a gironi/campionato della Champions League contro avversari spagnoli (S1), comprese le ultime quattro.
- Erling Haaland ha segnato nove gol nelle sue precedenti nove partite contro squadre spagnole in Champions League e ha segnato nelle ultime cinque partite da titolare, mettendo a segno sette gol.
Benfica - Napoli
- Il Napoli ha vinto tre delle quattro precedenti sfide europee tra le due squadre (S1), comprese entrambe quelle disputate nella fase a gironi della Champions League 2016/17: 4-2 in casa e 2-1 in trasferta.
- Il Benfica ha perso solo due delle ultime otto partite europee contro squadre italiane (3 vittorie e 3 pareggi).
- Le Aquile hanno vinto solo una delle ultime 12 partite giocate in casa in Champions League (3 pareggi e 8 sconfitte) e non vincono da sette partite (2 pareggi e 5 sconfitte).
- Il Napoli ha perso solo due delle ultime 15 partite europee contro squadre portoghesi (9 vittorie e 4 pareggi) vincendo cinque partite consecutive.
- Scott McTominay ha segnato tre gol nelle ultime tre presenze in Champions League, dopo averne realizzato solo uno nelle precedenti 24 partite disputate nella competizione.
- David Neres aveva segnato 17 gol in 83 presenze in tutte le competizioni in due stagioni con il Benfica prima di passare al Napoli nell'agosto 2024.
Spunti interessanti delle prossime giornate
- L'Inter ha avuto la miglior difesa della passata fase campionato, subendo solo un gol in otto partite, mentre l'Arsenal è in testa alla classifica dopo la quinta giornata, anch'esso con un solo gol subito. Quale difesa avrà la meglio quando le due squadre si affronteranno a Milano nella settima giornata, in programma il 20/21 gennaio?
- Kylian Mbappé ha fatto il suo ingresso in Champions League con il Monaco nella stagione 2016/17 e da allora ha continuato a segnare gol a raffica nella competizione. Attuale capocannoniere dopo cinque giornate, riuscirà ad aumentare il suo bottino quando il Real Madrid ospiterà la sua ex squadra nella settima giornata?
- Le squadre che sperano di raggiungere la fase a eliminazione e quelle in lizza per la qualificazione diretta agli ottavi di finale si giocheranno tutto all'ottava e ultima giornata, quando tutte le squadre scenderanno in campo in contemporanea alle 21:00 CET di mercoledì 28 gennaio.
Dove si giocherà la finale di UEFA Champions League 2026?
La finale della UEFA Champions League 2025/26 si disputerà alla Puskás Aréna di Budapest sabato 30 maggio 2026.