Momenti Priceless della settimana: Kylian Mbappé, Estêvão, José María Giménez e Vitinha

Raccontiamo i gol, le gesta e le emozioni che hanno caratterizzato la quinta giornata di UEFA Champions League con i Momenti Priceless Mastercard della settimana.

Momenti Priceless Mastercard

Estêvão ruba la scena a Stamford Bridge

A soli 18 anni e 215 giorni, Estêvão è diventato il terzo giocatore con meno di 20 anni a segnare nelle prime tre presenze da titolare in UEFA Champions League, impresa precedentemente compiuta solo da Kylian Mbappé ed Erling Haaland.

L'attaccante brasiliano ha messo in ombra il suo coetaneo Lamine Yamal giocando un ruolo fondamentale nel 3-0 del Chelsea sul Barcellona, terza vittoria dei Blues nella fase campionato. Accentrandosi da destra, si è fatto strada tra due difensori e ha scoccato un potente destro, firmando il secondo gol.

"È stata una bella serata davanti al nostro pubblico. Sono contento per il gol ma ancora di più per la grande vittoria", ha scritto Estêvão, arrivato dal Palmeiras in estate, su Instagram.

Guarda il bel gol di Estêvão (Chelsea)

Mbappé fa poker

Kylian Mbappé si è catapultato in cima alla classifica marcatori della Champions League con una prestazione devastante nel 4-3 per il Real Madrid contro l'Olympiacos.

Al Pireo, i Blancos sono andati in svantaggio dopo otto minuti, ma Mbappé ha ribaltato la situazione con una tripletta in sette minuti. Al 22', ha pareggiato con una corsa dal tempismo perfetto e un tiro di prima intenzione, poi ha raddoppiato di testa e ha completato la sua tripletta con un ottimo inserimento e una conclusione all'angolino.

Per il francese è stata la quinta tripletta in Champions League, nonché la seconda in questa stagione dopo quella alla seconda giornata contro il Kairat Almaty. È la prima volta che mette a segno più di una tripletta in stagione.

Mbappé ha segnato il quarto gol della serata dalla corta distanza dopo un'azione di Vinícius Júnior sulla sinistra, portando il suo bottino stagionale a nove reti: si tratta del suo migliore totale di sempre in una sola edizione della Champions League.

"Ho dei compagni fantastici che non smettono mai di passarmi la palla", ha detto Mbappé.

Highlights Champions League: Olympiacos - Real Madrid 3-4

Il Leverkusen vince con grinta a Manchester

"Carattere, determinazione e grinta" sono le qualità che secondo Jarell Quansah sono state decisive nel 2-0 del Leverkusen al City of Manchester Stadium.

Nonostante i 20 tiri del Manchester City contro sette, gli ospiti hanno concretizzato al meglio le loro occasioni. Alejandro Grimaldo ha aperto le marcature al 23', mentre il colpo di testa di Patrik Schick si è insaccato goffamente alle spalle di James Trafford.

"Sono molto felice e orgoglioso dei ragazzi. Abbiamo giocato esattamente come volevamo", ha detto il tecnico Kasper Hjulmand, la cui squadra ha ottenuto la seconda vittoria nella fase campionato e ha inflitto al City la prima sconfitta stagionale.

"La cosa più importante è stata rimanere fedeli a noi stessi", ha aggiunto Mark Flekken, nominato Player of the Match dopo una prestazione straordinaria in porta.

Highlights Champions League: Man City - Leverkusen 0-2

Arsenal prima qualificata

L'Arsenal ha proseguito a punteggio pieno ed è diventato il primo club qualificato matematicamente alla fase a eliminazione diretta grazie a un 3-1 sul Bayern München a Londra.

"Per questa partita dovevamo entrare in una dimensione completamente diversa. Individualmente siamo stati eccezionali", ha commentato il tecnico Mikel Arteta dopo la gara.

Dopo il gol di apertura di Jurriën Timber, i subentrati Noni Madueke e Gabriel Martinelli hanno firmato le altre due reti, infliggendo alla squadra tedesca (precedentemente imbattuta) la prima sconfitta della fase campionato.

"Sapevamo quanto fosse importante la partita, ma sentiamo molto le serate di Champions League. C'è qualcosa nello stomaco che ci spinge a vincere", ha detto Declan Rice, votato Player of the Match.

Highlights Champions League: Arsenal - Bayern Monaco 3-1

Vitinha dirige l'orchestra a Parigi

"Non avrei mai pensato di riuscire a segnare una tripletta in Champions League. È un sogno", ha detto Vitinha, la cui tripletta ha regalato al Paris un 5-3 sul Tottenham.

Il centrocampista ha vanificato due volte il vantaggio del Tottenham, riportando il Paris in partita e contribuendo in modo decisivo alla vittoria.

Il primo gol di Vitinha è arrivato con uno splendido tiro dal limite all'incrocio dei pali, ma il secondo è stato altrettanto spettacolare, un tiro a giro che non ha dato scampo a Guglielmo Vicario.

Il centrocampista ha completato la sua tripletta su rigore, firmando il quinto gol del Paris e guadagnandosi il premio di Player of the Match.

Highlights Champions League: Paris - Tottenham 5-3

Giménez è il capitano delle grandi occasioni

L'Estadio Metropolitano è letteralmente esploso quando José María Giménez ha stretto a sé lo stemma dell'Atleti dopo aver segnato il gol decisivo al 93' contro l'Inter.

La partita a Madrid sembrava destinata alla parità, ma nel finale il capitano è svettato più in alto di tutti su calcio d'angolo di Antoine Griezmann e ha suggellato il 2-1 per l'Atleti, terza vittoria nella fase campionato.

"Volevo segnare. Il cross di Antoine Griezmann è stato magnifico, ho dovuto solo colpire di testa", ha commentato Giménez, votato Player of the Match.