Terza giornata di Champions League: i temi e le statistiche di tutte le partite

La UEFA Champions League riprende con il meglio del meglio alla terza giornata, che propone alcune reunion emozionanti per giocatori come Thomas Delaney, Noa Lang, Eric Dier, Jorrel Hato e Hugo Ekitiké e un altro capitolo della grande rivalità tra Real Madrid e Juventus.

UEFA.com passa in rassegna i precedenti e le statistiche di ogni partita della fase campionato.

Mercoledì 22 ottobre

L'Athletic Club ha vinto 14 delle ultime 19 partite casalinghe europee (5P).

Tuttavia, ha perso per la prima volta quattro partite consecutive delle competizioni UEFA.

Gli unici precedenti nelle competizioni UEFA tra l'Athletic Club e una squadra dell'Azerbaigian risalgono al terzo turno di qualificazione di Europa League 2015/16, quando ha sconfitto l'FK Şamaxı con un 2-0 complessivo.

Gli unici precedenti in Champions League del Qarabağ contro una squadra spagnola si sono conclusi con due pareggi contro l'Atleti nella fase a gironi 2017/18 (0-0 c,1-1 t).

Il club azero ha vinto due partite consecutive nella fase campionato di Champions League 2025/26 – non ne aveva mai vinta una nel tabellone principale del torneo. In questa stagione ha vinto sette partite europee su otto (S1).

Nessuna delle ultime 44 garee europee del Qarabağ è finita a reti inviolate. La squadra azera ha segnato 15 gol nelle ultime cinque partite di Champions League.

Il Galatasaray non perde da tre gare casalinghe delle competizioni UEFA contro squadre norvegesi (V2 S1) e da sei contro tutte le squadre (V4 P2).

La squadra turca non è riuscita a segnare solo in una delle ultime 23 partite casalinghe delle competizioni UEFA.

Il Galatasaray non perde in casa da 29 partite tra tutte le competizioni (V21 P8).

Il Bodø/Glimt ha vinto le ultime tre gare europee contro avversarie turche (sempre contro il Beşiktaş: 3-1 in casa e 2-1 in trasferta nella fase a gironi di Conference League 2023/24 e 2-1 in casa nella fase campionato della scorsa Europa League).

La squadra norvegese non perde da cinque partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (V2 P3).

Il Bodø/Glimt ha segnato almeno due gol in 10 delle ultime 14 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA.

Highlights Champions League: Galatasaray - Liverpool 1-0

Il Monaco ha vinto le ultime due partite europee tra le due squadre nella fase a gironi di Champions League 2016/17 (2-1 c, 2-1 t). Gli unici altri incontri risalgono alla fase a gironi di Europa League 2015/16, quando l'1-1 a Montercarlo alla seconda giornata è stato seguito da una vittoria casalinga per 4-1 del Tottenham alla sesta.

Il difensore del Monaco, Eric Dier, ha giocato tutti e quattro i precedenti con la maglia del Tottenham, indossata 365 volte in 10 stagioni.

Il Monaco ha perso solo una delle ultime 10 partite europee in casa contro squadre inglesi (V6 P3) ma ne ha vinta solo una delle ultime otto di Champions League (P2 S5).

Gli Spurs hanno vinto sette delle ultime 12 partite della fase a gironi/campionato di Champions League (P3 S2) e non perdono da sei (V3 P3).

Il Tottenham ha segnato in 17 delle ultime 18 partite europee, mentre solo una delle ultime 72 gare del Monaco è terminata a reti inviolate.

L'Atalanta ha vinto nove delle ultime 16 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (P5 S2).

In casa, la Dea ha perso solo una delle ultime otto gare della fase a gironi/campionato delle competizioni europee (V4 P3).

Alla seconda giornata, Mario Pašalić è diventato il capocannoniere di tutti i tempi dell'Atalanta in Champions League con otto gol.

Lo Slavia ha vinto solo una delle ultime 12 partite europee contro squadre italiane (P3 S8) e ha perso nove delle ultime 10 trasferte in Italia (P1). È stato battuto 3-0 in casa dell'Inter alla seconda giornata.

La squadra ceca non vince da 13 partite del tabellone principale di Champions League (P5 S8), ovvero dal 2-1 contro la Steaua alla prima giornata della sua stagione d'esordio (settembre 2007).

Lo Slavia non vince da nove partite europee (P3 S6) e ha perso le ultime quattro trasferte senza segnare.

Highlights Champions League: Atalanta - Club Brugge 2-1

Gli unici precedenti europei tra le due squadre risalgono alla fase a gironi della Champions League 2019/20, quando la vittoria per 1-0 del Chelsea ad Amsterdam è stata seguita da un 4-4 a Londra: l'attuale difensore dei Blues, Reece James, ha segnato il gol del pareggio. Nel complesso, il Chelsea non perde da quattro partite europee contro squadre dei Paesi Bassi (V3 P1).

Questa è la 200esima partita del Chelsea in Champions League (qualificazioni escluse), mentre è la 250esima dell'Ajax nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

Nessuna delle ultime 50 partite del Chelsea nelle competizioni UEFA è finita a reti inviolate.

I Blues hanno perso solo due delle ultime 60 gare della fase a gironi/campionato di una competizione UEFA a Stamford Bridge e sono imbattuti da 15 (V11 P4).

Il Chelsea ha ingaggiato Jorrel Hato dall'Ajax quest'estate. Il 19enne difensore centrale ha collezionato 111 presenze in tre stagioni ad Amsterdam.

L'Ajax non vince da 11 partite europee contro squadre inglesi (P2 S9), ovvero dall'1-0 in trasferta contro il Tottenham nella semifinale di andata di Champions League 2018/19. Non ha mai segnato nelle ultime cinque di queste partite.

I lancieri hanno perso sei delle ultime sette gare della fase a gironi/campionato di Champions League (V1).

L'Eintracht ha perso solo una delle ultime 10 partite della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA in casa (V7 P2). Ne ha vinte quattro di fila.

Solo una delle ultime 67 partite dell'Eintracht nelle competizioni UEFA si è conclusa senza reti.

Hugo Ekitiké è arrivato al Liverpool dall'Eintracht quest'estate. Il 23enne attaccante ha segnato 26 gol in 64 partite in due stagioni in Germania.

Il Liverpool non perde da 14 partite europee contro squadre tedesche (V11 P3), ovvero dalla sconfitta per 4-2 in trasferta contro il Leverkusen ai quarti di finale di Champions League 2001/02.

Nessuna delle ultime 28 partite della fase a gironi/campionato del Liverpool è terminata in parità. L'ultimo pareggio risale al 9 dicembre 2020 in trasferta contro il Midtjylland in Champions League (1-1).

Con due gol, Mohamed Salah raggiungerà quota i 50 in Champions League e diventerà il primo giocatore africano a riuscirci.

Highlights Champions League: Atleti - Eintracht 5-1

Il Bayern ha perso solo una delle ultime 10 partite delle competizioni UEFA contro squadre belghe (V6 P3), vincendo sette delle ultime otto gare interne.

La formazione tedesca non perde da 35 partite casalinghe della fase a gironi/campionato di Champions League (V33 P2) e ha perso solo tre delle ultime 50 gare in casa o in trasferta (V43 P4).

Harry Kane ha segnato 44 gol in 59 presenze in Champions League. Il giocatore con più gol segnati in 60 presenze è Ruud van Nistelrooy (48).

Il Club Brugge ha vinto solo due delle ultime 15 partite delle competizioni UEFA contro squadre tedesche (P4 P9).

La squadra belga ha vinto solo una delle precedenti 16 trasferte europee in Germania (P5 S10). L'unica vittoria è stata una 2-1 a Lipsia nella fase a gironi di Champions League a settembre, con un gol realizzato da Hans Vanaken.

Il Club Brugge non vince da quattro trasferte nella fase a gironi/di Champions League (P1 S3).

Real Madrid e Juventus si sono incontrate 21 volte nelle competizioni UEFA, con un blancio di 10 vittorie per la squadra spagnola, nove per i bianconeri e due pareggi. Due di queste sfide sono state finali di Champions League: il Real ha vinto quella del 1998 per 1-0 e quella del 2017 per 4-1.

Le merenguese hanno vinto 18 delle ultime 20 partite europee contro squadre italiane (P2).

Il Real Madrid ha vinto 14 delle ultime 17 gare della fase a gironi/campionato di Champions League (P3) e 12 delle ultime 13 in casa (P1).

Kylian Mbappé (26 anni e 306 giorni) potrebbe diventare il giocatore più giovane a collezionare 90 presenze in Champions League. Il record attuale è detenuto da un'altra icona del Real Madrid, Raúl González (27 anni e 114 giorni).

La Juventus ha perso solo una delle ultime otto partite della fase a gironi/campionato di Champions League contro squadre spagnole (V4 P3).

I bianconeri hanno segnato un totale di 497 gol nella storia della Coppa dei Campioni/Champions League.

L'attaccante della Juventus, Jonathan David, ha segnato il gol dell'1-0 del Lille contro il Real Madrid alla seconda giornata di Champions League della scorsa stagione.

Highlights finale 2017: Real Madrid - Juventus 4-1

Le squadre si sono affrontate due volte nelle competizioni UEFA, sempre nella fase a gironi della Champions League 2022/23. Il Marsiglia è uscito vittorioso entrambe le volte, 4-1 in casa e 2-0 a Lisbona. L'attuale difensore dell'OM, Leonardo Balerdi, ha segnato nella prima gara.

Lo Sporting CP ha vinto sei delle ultime otto partite casalinghe europee contro squadre francesi (P2).

La squadra portoghese ha vinto solo una delle ultime otto gare di Champions League (P2 S5).

Il Marsiglia ha perso solo due delle ultime otto gare della fase a gironi/campionato delle competizioni UEFA (V4 P2).

L'OM ha segnato 99 gol nel tabellone principale di Champions League. Lo Sporting CP ha segnato il suo 100esimo alla seconda giornata.

Nessuna delle ultime 26 partite di Champions League del Marsiglia è terminata in parità (V5 S20).

