La Squadra della Settimana di Champions League: seconda giornata

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, viene selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Un osservatore esperto guarda ogni partita ed è supportato dall'unità di analisi UEFA di Nyon (Svizzera).

Uğurcan Çakır, Galatasaray

Primo portiere a mantenere la porta inviolata contro il Liverpool in questa stagione, ha organizzato la linea difensiva del Galatasaray e si è classificato tra i primi cinque portieri della seconda giornata per xG impediti (0,79).

Denzel Dumfries, Inter

Il terzino dell'Inter ha segnato e ha anche dato una mano in difesa, contribuendo al secondo clean sheet consecutivo nella convincente vittoria contro lo Slavia Praga.

Federico Gatti, Juventus

Oltre ad aver segnato contro il Villarreal, ha totalizzato nove recuperi e lo stesso numero di blocchi e intercetti (tre) di qualunque altro difensore centrale questa settimana.

Eric Dier, Monaco

Ha effettuato nove disimpegni, ha vinto tutti i duelli e ha trasformato il rigore che ha fatto guadagnare alla sua squadra un punto contro il Manchester City.

Nuno Mendes, Paris Saint-Germain

Figura chiave nella vittoria contro il Barcellona, ha difeso bene e creato pericoli con la sua abilità nell'uno contro uno, con volate sulla fascia sinistra che hanno portato al gol del pareggio.

Nicolas Pépé, Villarreal

Gli osservatori tecnici UEFA hanno apprezzato la sua capacità di dettare i ritmi contro la Juventus, aggiungendo: "Spettacolare nel dribbling, ha anche lavorato moltissimo per la squadra".

Martin Ødegaard, Arsenal

Ha gestito i ritmi di gioco e ha lavorato bene con gli attaccanti; la sua propensione per l'ultimo passaggio si è vista in occasione dell'assist per Bukayo Saka.

Marcel Sabitzer, Borussia Dortmund

Ha ricevuto elogi dagli osservatori tecnici UEFA per come "ha organizzato il gioco del Dortmund in difesa e in attacco, con alcuni buoni intercetti e passaggi".

Jens Petter Hauge, Bodø/Glimt

Oltre ad aver segnato due bei gol, ha effettuato più passaggi chiave (cinque) di qualsiasi altro giocatore ed è stato molto presente nelle combinazioni offensive della sua squadra sulla fascia sinistra.

Kylian Mbappé, Real Madrid

Con la sua quarta tripletta in Champions League ha raggiunto quota 60 gol nella competizione, offrendo l'impulso decisivo al Real Madrid contro il Kairat Almaty.

Rasmus Højlund, Napoli

È stato forte nei duelli e, soprattutto, ha segnato due gol con i suoi unici due tiri, regalando al Napoli la prima vittoria della stagione.