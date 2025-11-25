Migliori marcatori in Champions League: Victor Osimhen davanti a Erling Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappé

Grazie alla tripletta contro l'Ajax alla quarta giornata, Victor Osimhen ha una lunghezza di vantaggio su Erling Haaland, Harry Kane e Kylian Mbappé nella classifica marcatori di UEFA Champions League 2025/26 con sei gol.

Osimhen non è riuscito ad aumentare il suo bottino alla quinta giornata, avendo saltato la gara persa dal Galatasaray contro l'Union SG per infortunio, mentre Haaland è entrato dalla panchina per il Manchester City nella sconfitta casalinga contro il Leverkusen ma è rimasto a secco. Kane e Mbappé cercheranno di scavalcarli mercoledì rispettivamente contro Arsenal e Olympiacos.

I migliori marcatori della Champions League 2025/26 6 Victor Osimhen (Galatasaray) 5 Erling Haaland (Manchester City)

5 Harry Kane (Bayern München)

5 Kylian Mbappé (Real Madrid) 4 Harvey Barnes (Newcastle)

4 Anthony Gordon (Newcastle)

4 Lautaro Martínez (Inter)

4 Marcus Rashford (Barcelona)﻿

Osimhen è in testa alla classifica pur avendo saltato le sconfitte della prima e della quinta giornata, a dimostrazione dell'impatto che ha avuto nelle tre vittorie successive del Galatasaray.

L'ex Napoli ha segnato il gol decisivo nella vittoria casalinga contro il Liverpool alla seconda giornata e una doppietta nel 3-1 contro il Bodø/Glimt, ma si è superato con una tripletta contro l'Ajax alla quarta giornata.

A una lunghezza da lui troviamo tre grandi nomi: Mbappé, Kane e Haaland.

Guarda i cinque gol di Kylian Mbappé

I primi tre gol di Mbappé sono stati realizzati su calcio di rigore; due di questi hanno regalato al Real Madrid la vittoria per 2-1 contro il Marseille alla prima giornata, poi è arrivata la rete di apertura nel successo contro il Kairat Almaty alla seconda.

L'attaccante francese ha poi segnato due reti nella ripresa, di cui una su assist di Thibaut Courtois, realizzando così la prima tripletta della Champions League 2025/26.

Kane ha segnato in tre delle quattro vittorie del Bayern finora, realizzando una doppietta sia contro il Chelsea che contro il Pafos e andando ancora a segno nel 4-0 sul Club Brugge.

Guarda i cinque gol di Harry Kane

I migliori marcatori di sempre in Champions League

Haaland ha iniziato la stagione diventando il giocatore più veloce a segnare 50 gol nella storia della Champions League e ha segnato nelle prime quattro gare della fase campionato.

La classifica marcatori completa

Classifica assist di Champions League 2025/26

Michael Olise del Bayern è attualmente in testa alla classifica assist con quattro passaggi vincenti. Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille), Dominik Szoboszlai (Liverpool) e Tijjani Reijnders (City) seguono a una lunghezza.

4 Michael Olise (Bayern München)

3 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

3 Tijjani Reijnders (Manchester City)

3 Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Classifica assist completa

Triplette nell'edizione 2025/26 della Champions League

Kylian Mbappé (Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, 30/09/2025)

Fermín López (Barcelona - Olympiacos 6-1, 21/10/2025)

Victor Osimhen (Ajax - Galatasaray 0-3, 05/11/2025)

Migliori marcatori in Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ed Erling Haaland figurano tra i grandi nomi che hanno concluso più di una stagione di Champions League come migliori marcatori della competizione.

Ronaldo ci è riuscito in ben sette stagioni, mentre Messi lo ha fatto in sei diverse occasioni. Ruud van Nistelrooy è stato capocannoniere per tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività in Champions League, Haaland è in testa con due stagioni da miglior marcatore.

2024/25: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24: Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23: Erling Haaland (Man City) 12

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

Le statistiche di tutti i tempi della Champions League