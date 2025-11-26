Migliori marcatori in Champions League: Kylian Mbappé solitario in vetta dopo quattro gol

Kylian Mbappé ha segnato quattro gol alla quinta giornata, compresa la seconda tripletta più veloce nella storia della competizione, ed è capocannoniere della fase campionato con nove reti.

Capocannonieri della Champions League 2025/26 9 Kylian Mbappé (Real Madrid) 6 Victor Osimhen (Galatasaray) 5 Erling Haaland (Manchester City)

5 Harry Kane (Bayern München)﻿ 4 Harvey Barnes (Newcastle)

4 Anthony Gordon (Newcastle)

4 Gabriel Martinelli (Arsenal)

4 Lautaro Martínez (Inter)

4 Marcus Rashford (Barcelona)

4 Vitinha (Paris)

I primi tre gol di Mbappé sono stati realizzati su calcio di rigore; due di questi hanno regalato al Real Madrid la vittoria per 2-1 contro il Marseille alla prima giornata, poi è arrivata la rete di apertura nel successo contro il Kairat Almaty alla seconda. L'attaccante francese ha poi segnato due reti nella ripresa, di cui una su assist di Thibaut Courtois, realizzando così la prima tripletta della Champions League 2025/26.

Ha segnato la sua seconda tripletta (è la prima volta che un giocatore ne realizza più di una in una sola edizione della Champions League) – nel 4-3 contro l'Olympiacos alla quinta giornata. I primi tre gol sono arrivati in soli sei minuti e 42 secondi.

A una lunghezza da Mbappé c'è Victor Osimhen, assente alla quinta e alla prima giornata. L'attaccante nigeriano ha segnato il gol decisivo nell'1-0 casalingo contro il Liverpool alla seconda giornata e altri due nella vittoria per 3-1 contro il Bodø/Glimt, prima di proseguire la sua traiettoria ascendente con una tripletta contro l'Ajax alla quarta giornata.

A un'ulteriore lunghezza troviamo Erling Haaland e Harry Kane.

Classifica assist di Champions League 2025/26

Michael Olise del Bayern è attualmente in testa alla classifica assist con quattro passaggi vincenti. Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille), Dominik Szoboszlai (Liverpool) e Tijjani Reijnders (City) seguono a una lunghezza.

4 Michael Olise (Bayern München)

3 Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille)

3 Tijjani Reijnders (Manchester City)

3 Dominik Szoboszlai (Liverpool)

Triplette nell'edizione 2025/26 della Champions League

Kylian Mbappé (Kairat Almaty - Real Madrid 0-5, 30/09/2025)

Fermín López (Barcelona - Olympiacos 6-1, 21/10/2025)

Victor Osimhen (Ajax - Galatasaray 0-3, 05/11/2025)

Kylian Mbappé (Olympiacos - Real Madrid 3-4, 26/11/2025)

Vitinha (Paris - Tottenham 5-3, 26/11/2025)

Migliori marcatori in Champions League per stagione (dalla fase a gironi alla finale)

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ed Erling Haaland figurano tra i grandi nomi che hanno concluso più di una stagione di Champions League come migliori marcatori della competizione.

Ronaldo ci è riuscito in ben sette stagioni, mentre Messi lo ha fatto in sei diverse occasioni. Ruud van Nistelrooy è stato capocannoniere per tre volte, mentre tra i giocatori attualmente in attività in Champions League, Haaland è in testa con due stagioni da miglior marcatore.

2024/25: Serhou Guirassy (Borussia Dortmund), Raphinha (Barcelona) 13

2023/24: Harry Kane (Bayern München), Kylian Mbappé (Paris) 8

2022/23: Erling Haaland (Man City) 12

2021/22: Karim Benzema (Real Madrid) 15

2020/21: Erling Haaland (Borussia Dortmund) 10

2019/20: Robert Lewandowski (Bayern) 15

2018/19: Lionel Messi (Barcelona) 12

2017/18: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 15

2016/17: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2015/16: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 16

2014/15: Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 10

2013/14: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 17

2012/13: Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 12

2011/12: Lionel Messi (Barcelona) 14

2010/11: Lionel Messi (Barcelona) 12

2009/10: Lionel Messi (Barcelona) 8

2008/09: Lionel Messi (Barcelona) 9

2007/08: Cristiano Ronaldo (Manchester United) 8

2006/07: Kaká (AC Milan) 10

2005/06: Andriy Shevchenko (AC Milan) 9

2004/05: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 8

2003/04: Fernando Morientes (Monaco) 9

2002/03: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 12

2001/02: Ruud van Nistelrooy (Manchester United) 10

2000/01: Raúl González (Real Madrid) 7

1999/00: Mário Jardel (Porto), Rivaldo (Barcelona), Raúl González (Real Madrid) 10

1998/99: Andriy Shevchenko (Dynamo Kyiv), Dwight Yorke (Manchester United) 8

1997/98: Alessandro Del Piero (Juventus) 10

1996/97: Milinko Pantić (Atlético de Madrid) 5

1995/96: Jari Litmanen (Ajax) 9

1994/95: George Weah (Paris) 7

1993/94: Hristo Stoichkov (Barcelona) 5

1992/93: Franck Sauzée (Marseille) 5

