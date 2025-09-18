Prima giornata di Champions League: le formazioni ufficiali
giovedì 18 settembre 2025
UEFA.com presenta le formazioni titolari delle 36 squadre scese in campo nella prima giornata.
UEFA.com elenca tutte le formazioni ufficiali della prima giornata della fase campionato di UEFA Champions League di questa settimana.
Giovedì 18 settembre
Club Brugge - Monaco
Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković; Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi
Monaco: Köhn; Vanderson, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Akliouche, Bamba, Camara, Minamino; Biereth, Balogun
Copenhagen - Leverkusen
Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Lerager, Achouri; Elyounoussi, Moukoko
Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, Andrich, Fernández, Grimaldo; Ben Seghir, Tillman; Schick
Frankfurt - Galatasaray
Frankfurt: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Larsson, Chaibi; Doan, Can Uzun, Knauff; Burkadt
Galatasaray: Çakır; Sallai, Singo, Sánchez, Eren Elmalı; Lemina, Torreira; Sané, Gündoğan, Barış Alper Yılmaz; Yunus Akgün
Manchester City - Napoli
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Napoli: Milinković-Savić; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund
Newcastle United - Barcelona
Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes
Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Rashford; Lewandowski
Sporting CP - Kairat Almaty
Sporting CP: João Virgínia; Fresneda, Quaresma, Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili, Quenda, Gonçalves, Trincão; Suárez
Kairat Almaty: Kalmurza; Mata, Kassabulat, Arad, Mrynskiy; Sorokin, Martynovich, Gromyko, Tapalov, Jorginho; Satpayev
Mercoledì 17 settembre
Olympiacos - Pafos
Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Dani García, Hezze; Podence, Chiquinho, Strefezza; El Kaabi
Pafos: Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Correia, Pêpê, Šunjić, Dragomir, Bruno; Jajá, Dimata
Slavia Praha - Bodø/Glimt
Slavia Praha: Staněk; Holeš, Zima, Mbodji; Douděra, Sadílek, Provod, Zafeiris, Dorley; Kušej, Chorý
Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Aleesami; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Høgh, Hauge
Ajax - Inter
Ajax: Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts
Inter: Sommer; De Vrij, Akanji, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu, Dimarco; Thuram, Esposito
Bayern München - Chelsea
Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane
Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Fernández, Palmer; João Pedro
Liverpool - Atlético de Madrid
Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai; Salah, Isak, Gakpo
Atleti: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, Barrios, Gallagher, González; Griezmann, Raspadori
Paris Saint-Germain - Atalanta
Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Maldini
Martedì 16 settembre
Athletic Club - Arsenal
Athletic Club: Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Vesga; Berenguer, Sancet, Navarro; I. Williams
Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Merino; Madueke, Gyökeres, Eze
PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise
PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Obispo, Gasiorowski; Saibari, Schouten, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Ait El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Rodríguez, David, Niang
Juventus - Borussia Dortmund
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Kenan Yıldız; David; Openda
Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy
Real Madrid - Marseille
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé, Rodrygo
Marseille: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Greenwood, Kondogbia, Højbjerg, Weah; O'Riley, Aubameyang
Benfica - Qarabağ
Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran
Tottenham - Villarreal
Tottenham: Vicario; Porro; Romero; Van de Ven; Spence; Sarr; Bentancur; Bergvall; Kudus; Richarlison; Simons
Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño; Foyth, Veiga, Cardona; Pepe; Comesaña; Gueye; Buchanan; Pérez; Mikautadze