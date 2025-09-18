Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Prima giornata di Champions League: le formazioni ufficiali

giovedì 18 settembre 2025

UEFA.com presenta le formazioni titolari delle 36 squadre scese in campo nella prima giornata.

UEFA.com elenca tutte le formazioni ufficiali della prima giornata della fase campionato di UEFA Champions League di questa settimana.

Giovedì 18 settembre

Club Brugge - Monaco

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković; Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Monaco: Köhn; Vanderson, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Akliouche, Bamba, Camara, Minamino; Biereth, Balogun

Copenhagen - Leverkusen

Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Lerager, Achouri; Elyounoussi, Moukoko

Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, Andrich, Fernández, Grimaldo; Ben Seghir, Tillman; Schick

Frankfurt - Galatasaray

Frankfurt: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Larsson, Chaibi; Doan, Can Uzun, Knauff; Burkadt

Galatasaray: Çakır; Sallai, Singo, Sánchez, Eren Elmalı; Lemina, Torreira; Sané, Gündoğan, Barış Alper Yılmaz; Yunus Akgün

Manchester City - Napoli

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Napoli: Milinković-Savić; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund

Newcastle United - Barcelona

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Rashford; Lewandowski

Sporting CP - Kairat Almaty

Sporting CP: João Virgínia; Fresneda, Quaresma, Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili, Quenda, Gonçalves, Trincão; Suárez

Kairat Almaty: Kalmurza; Mata, Kassabulat, Arad, Mrynskiy; Sorokin, Martynovich, Gromyko, Tapalov, Jorginho; Satpayev

Tutte le partite della fase campionato

Mercoledì 17 settembre

Olympiacos - Pafos

Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Dani García, Hezze; Podence, Chiquinho, Strefezza; El Kaabi

Pafos: Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Correia, Pêpê, Šunjić, Dragomir, Bruno; Jajá, Dimata

Slavia Praha - Bodø/Glimt

Slavia Praha: Staněk; Holeš, Zima, Mbodji; Douděra, Sadílek, Provod, Zafeiris, Dorley; Kušej, Chorý

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Aleesami; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Høgh, Hauge

Ajax - Inter

Ajax: Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts

Inter: Sommer; De Vrij, Akanji, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu, Dimarco; Thuram, Esposito

Bayern München - Chelsea

Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane

Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Fernández, Palmer; João Pedro

Liverpool - Atlético de Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai; Salah, Isak, Gakpo

Atleti: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, Barrios, Gallagher, González; Griezmann, Raspadori

Paris Saint-Germain - Atalanta

Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Maldini

Guida alle 36 squadre

Martedì 16 settembre

Athletic Club - Arsenal

Athletic Club: Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Vesga; Berenguer, Sancet, Navarro; I. Williams

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Merino; Madueke, Gyökeres, Eze

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Obispo, Gasiorowski; Saibari, Schouten, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Ait El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Rodríguez, David, Niang

Juventus - Borussia Dortmund

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Kenan Yıldız; David; Openda

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy

Real Madrid - Marseille

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé, Rodrygo

Marseille: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Greenwood, Kondogbia, Højbjerg, Weah; O'Riley, Aubameyang

Benfica - Qarabağ

Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran

Tottenham - Villarreal

Tottenham: Vicario; Porro; Romero; Van de Ven; Spence; Sarr; Bentancur; Bergvall; Kudus; Richarlison; Simons

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño; Foyth, Veiga, Cardona; Pepe; Comesaña; Gueye; Buchanan; Pérez; Mikautadze

