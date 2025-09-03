Champions League Ufficiale Risultati e Fantasy live
Le squadre della Champions League: confermate le rose della fase campionato

mercoledì 3 settembre 2025

Le 36 squadre della UEFA Champions League hanno confermato le rose della fase campionato.

Summer signing Illia Zabarnyi is part of the Paris squad that will hope to defend their crown in 2025/26
Summer signing Illia Zabarnyi is part of the Paris squad that will hope to defend their crown in 2025/26 UEFA via Getty Images

Le 36 squadre della UEFA Champions League hanno inviato le rose complete per la fase campionato che inizia martedì 16 settembre.

Ajax

Arsenal

Atalanta

Athletic Club

Atlético de Madrid

Barcelona

Bayern München

Benfica

Bodø/Glimt

Borussia Dortmund

Chelsea

Club Brugge

Copenhagen

Frankfurt

Galatasaray

Inter

Juventus

Kairat Almaty

﻿Leverkusen

Liverpool

Man City

Marseille

Monaco

Napoli

Newcastle

Olympiacos

Pafos

﻿﻿Paris

PSV

Qarabağ

Real Madrid

Slavia Praha

Sporting CP

Tottenham

Union SG

Villarreal

Per ulteriori dettagli sulla registrazione dei giocatori, consulta il regolamento ufficiale della UEFA Champions League.

