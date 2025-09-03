Le squadre della Champions League: confermate le rose della fase campionato
mercoledì 3 settembre 2025
Le 36 squadre della UEFA Champions League hanno confermato le rose della fase campionato.
Le 36 squadre della UEFA Champions League hanno inviato le rose complete per la fase campionato che inizia martedì 16 settembre.
Clicca per visualizzare la rosa completa di ogni singola squadra della fase campionato.
Per ulteriori dettagli sulla registrazione dei giocatori, consulta il regolamento ufficiale della UEFA Champions League.