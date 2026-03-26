I Killers suoneranno al Kick Off Show della finale di UEFA Champions League, presentato da Pepsi®.

I Killers saranno gli headliner del Kick Off Show della finale di UEFA Champions League 2026, presentato da Pepsi®, in quello che si preannuncia come un evento indimenticabile. La performance si terrà prima della finale di sabato 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest (Ungheria).

Con oltre 35 milioni di album venduti in tutto il mondo e un repertorio che comprende grandi successi come Mr. Brightside, When You Were Young e Human, la band continua ad affascinare il pubblico di ogni generazione.

Il quartetto sta per iniziare un nuovo entusiasmante capitolo, avendo confermato che sta lavorando al suo ottavo album in studio, e terrà una serie di concerti in tutto il mondo, tra cui quello davanti ai milioni di spettatori della finale di UEFA Champions League.

Per presentare lo show di quest'anno, i Killers compaiono al fianco di David Beckham in un cortometraggio intitolato "The Race Begins", dove il cantante Brandon Flowers e Beckham si sfidano in una gara ad alto rischio per raggiungere la partita più attesa della stagione: per guardare il video, clicca qui.

"Lo show di apertura della finale di UEFA Champions League presentato da Pepsi è diventato un vero e proprio punto di riferimento nell'intrattenimento globale. L'edizione di quest'anno si preannuncia come una delle più spettacolari di sempre", ha dichiarato Guy-Laurent Epstein, co-amministratore delegato di UC3.

"I Killers sono una band iconica. La loro energia creerà l'atmosfera perfetta a Budapest, regalando un inizio entusiasmante alla partita più importante del calcio europeo per club. Insieme a Pepsi, siamo orgogliosi di offrire un'esperienza ancora più bella ai tifosi che saranno allo stadio e ai milioni di telespettatori in tutto il mondo".

I Killers hanno aggiunto: "Quando ci è stato chiesto di esibirci al Kick Off Show della finale di UEFA Champions League presentato da Pepsi, abbiamo detto sì senza esitare; certi palchi parlano da soli. Siamo onorati di celebrare squadre e giocatori incredibili in quella che sarà senza dubbio una partita epica".

Trasmessa in tutto il mondo, la finale sarà visibile sulle emittenti locali, su UEFA.com e sul canale YouTube ufficiale della UEFA.

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