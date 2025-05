Il Paris vince la Champions League: Doué firma il primo trionfo

Per la prima volta nella sua storia, il Paris Saint Germain trionfa in UEFA Champions League. A Monaco di Baviera, i campioni di Francia superano con un secco 5-0 l'Inter - il margine più largo in una finale della competizione - e completano il Triplete dopo aver già vinto Ligue 1 e Coppa di Francia: una serata da incorniciare per Luis Enrique, che vince il trofeo con i parigini dopo averlo già fatto sulla panchina del Barcelona. Sono i gol di Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia e Senny Mayulu, oltre alla doppietta di uno scatenato Désiré Doué, a decidere la sfida.

Momenti chiave 12': Hakimi fa centro da distanza ravvicinata

20': Doué finalizza una perfetta transizione del Paris

63': Doué firma la doppietta personale

73': Il sinistro ravvicinato di Kvaratskhelia batte ancora Sommer

87': Anche Mayulu partecipa alla festa della squadra di Luis Enrique

La partita in breve: campioni di Francia incontenibili

L'Inter aveva inseguito per appena 17 minuti nelle quattordici partite che l'avevano portata in finale, ma a Monaco di Baviera la squadra di Simone Inzaghi va subito sotto nel punteggio. Vitinha innesca Doué, che con un'ottima giocata libera Hakimi che firma il più classico dei gol degli ex.

Al 20' è Ousmane Dembélé a vestire i panni dell'uomo assist, involandosi sulla sinistra prima di servire Doué: il 19enne controlla di petto e scaglia un destro che supera Sommer con la complicità della deviazione di Federico Dimarco.

I Nerazzurri provano ad aggiustare le cose con il passare del tempo, ma i colpi di testa fuori dallo specchio della porta di Francesco Acerbi e Marcus Thuram sono le sole occasioni da segnalare. La squadra di Inzaghi prova ad alzare i giri del motore dopo l'intervallo, ma è ancora la squadra di Luis Enrique a colpire.

Doué, eletto Player of the Match, è scatenato e firma la doppietta personale, poi Dembélé serve il suo terzo assist della serata a Khvicha Kvaratskhelia che da due passi non ha difficoltà a battere Sommer. Gianluigi Donnarumma si conferma un formidabile numero 1 negando a Marcus Thuram il gol della bandiera. Poi, a quattro minuti dalla fine, è a Mayulu a mettere la ciliegina sulla torta.

L'Inter si inchina alla strapotere del Paris, a Monaco iniziano i festeggiamenti della squadra di Luis Enrique.

PlayStation® Player of the Match: Désiré Doué (Paris)

Due gol e un assist in finale di Champions League, a soli 19 anni, è semplicemente incredibile. Gioca con una maturità impressionante, è stato altruista in occasione del gol di Hakimi e ha fornito un grande contributo in fase difensiva.Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Hernández 78); João Neves (Zaïre-Emery 84), Vitinha, Fabián Ruiz (Mayulu 84); Kvaratskhelia (Gonçalo Ramos 84), Dembélé, Doué (Barcola 66)

Inter: Sommer; Pavard (Bisseck 53', Darmian 62'), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoglu (Asllani 70'), Mkhitaryan (Augusto 62'), Dimarco (Zalewski 53'); Lautaro Martínez, Thuram