Kovács pronto per arbitrare la finale a Monaco

È stato un anno da gustare per István Kovács.

Dodici mesi fa, il direttore di gara rumeno concludeva un'ottima stagione per club arbitrando la finale di UEFA Europa League vinta dall'Atalanta a Dublino, per poi dirigere due partite a EURO 2024.

Allo stesso tempo, è diventato padre per la prima volta. Nonostante gli impegni familiari, Kovács ha vissuto un'altra eccellente stagione nel 2024/25, culminata con la designazione per la finale di Champions League di sabato a Monaco di Baviera.

Kovács sarà il primo arbitro a dirigere la finale di tutte le competizioni UEFA per club. La prima era stata quella di Conference League del 2022.

Sarà un momento di grande orgoglio per il 40enne direttore di gara, ex giocatore della terza serie rumena, che parla della sua designazione, del suo approccio alle partite e di cosa significhi per lui la Champions League.

Congratulazioni per la designazione. Come ha reagito alla notizia?

È stato fantastico ricevere la chiamata di Roberto Rosetti [direttore generale arbitrale UEFA], che è stata allegra. Dopo anni di duro lavoro, è una sensazione travolgente essere selezionati per la finale della competizione per club più importante del mondo.

All'inizio di ogni stagione sogni di arbitrare la finale. La Champions League è la cosa più grande che puoi ottenere e sono molto contento: non solo per me, ma anche per i miei colleghi.

Vorrei ringraziare la UEFA, il Comitato Arbitrale, la Federcalcio rumena e tutti coloro che ci hanno aiutato lungo il percorso. In particolare il nostro presidente arbitrale Kyros Vassaras, che ha fatto un lavoro fantastico negli ultimi 11 anni, e il mio mentore István Szilágyi, che è con me da quando ho iniziato ad arbitrare.

È stato un anno molto speciale per lei...

Sì, l'arrivo di mio figlio, che ora ha 10 mesi, ci ha davvero cambiato la vita in positivo. Un arbitro viaggia molto, ma quando arrivo a casa cerco di passare tutto il tempo con la famiglia. Ho la fortuna di poterlo fare.

Ha qualche ricordo preferito della UEFA Champions League?

Sì, certo. Uno risale al 1997 e riguarda il Borussia Dortmund, quando Lars Ricken è entrato dalla panchina e al primo tocco di palla ha segnato da circa 35 metri. Il secondo è del 1999, quando il Manchester United ha ribaltato il risultato nel recupero.

Ogni lunedì guardavo una trasmissione che si chiamava Euro Goals e durava un'ora: volevo assolutamente partecipare a questa competizione.

Aver giocato ad alto livello è utile a un arbitro?

Ero un centrocampista e giocavo in terza serie, non male, e penso che possa aiutare a capire le emozioni dei giocatori. Posso capire un po' quello che passano in campo. A volte puoi anche intuire se un contatto fisico è intenzionale o meno.

Capisco abbastanza bene la tattica, un'altra componente importante della nostra preparazione. La UEFA mette a disposizione analisi tecniche per gli arbitri e mi piace guardarle per ore.

Naturalmente, anche la forma fisica è importante. Il calcio di oggi è molto fisico, dinamico ed esigente: ci sono molte transizioni veloci ed è importante essere in forma.

Come si prepara il giorno della partita?

Di solito non faccio colazione. Faccio una passeggiata di circa un'ora con il mio team, poi prendo un tè con i biscotti.

Verso l'una, a pranzo, di solito mangio pollo, pasta e insalata, poi dormo per una o due ore.

Tre ore prima della partita mi alzo, ascolto un po' di musica, mi faccio la doccia e la barba e sono pronto ad andare allo stadio, completamente concentrato.

Squadra arbitrale della finale di UEFA Champions League 2025 Arbitro: István Kovács (Romania)

Assistenti: Mihai Marica e Ferencz Tunyogi (Romania)

Quarto arbitro: Joao Pedro Silva Pinheiro (Portogallo)

Assistente di riserva: Bruno Miguel Alves Jesus (Portogallo)

VAR: Dennis Johan Higler (Paesi Bassi)

Assistente VAR: Catalin Sorin Popa (Romania)

Supporto VAR: Paulus van Boekel (Paesi Bassi)

