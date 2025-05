Luis Enrique: appuntamento con la storia per il Paris

Luis Enrique ha già vinto la UEFA Champions League con il Barcellona nel 2015 ed è a un passo dal ripetere l'impresa con il Paris.

Il tecnico, 55 anni, ha avuto più di una difficoltà con la sua squadra nella fase campionato (rischiando l'eliminazione e concludendo al 15esimo posto) ma, vittoria dopo vittoria, è arrivato alla finale del 31 maggio. Ecco come Enrique racconta i suoi due anni nella capitale francese e l'attuale stagione.

Conto alla rovescia: le ultime sulla finale

Le difficoltà nella fase campionato

Se dovessimo raccontare tutto quello che è successo in Champions League, sarebbe un film horror o un thriller perché si è visto un po' di tutto. In tutte le partite della fase campionato, soprattutto in casa, meritavamo risultati migliori, ma non sono arrivati. Nella finalizzazione siamo stati quasi ridicoli: è molto raro vedere una squadra di questo livello con un'efficacia così bassa. La classifica diceva una cosa, ma quello che provavamo era completamente diverso perché sapevamo che la squadra stava facendo bene.

Quando tutto ha iniziato a stabilizzarsi e abbiamo ritrovato la lucidità sotto porta, abbiamo raggiunto numeri importanti. Dobbiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, ma dobbiamo finire il lavoro perché quello che vogliamo davvero è entrare nella storia. Siamo stati molto coerenti per stile di gioco, preparazione e impegno a vincere la partita. Se guardi le statistiche, vedrai una squadra che, la maggior parte delle volte, è stata migliore degli avversari, ha creato più occasioni e ha subito meno gol, ma non è stata efficiente.

Luis Enrique sulla strada per Monaco di Baviera "Abbiamo dovuto giocare in casa del Bayern, in casa dell'Arsenal e poi di nuovo contro l'Arsenal in semifinale. Abbiamo giocato in casa contro l'Atlético de Madrid e il Manchester City. Ai quarti abbiamo trovato il Liverpool – la migliore squadra d'Europa in quel momento e una delle migliori d'Europa in questa stagione. In pratica stavamo già giocando partite a eliminazione diretta nella fase campionato".

Cosa è cambiato nei suoi due anni in panchina

Il cambiamento e l'evoluzione della squadra sono evidenti. Il nostro obiettivo era creare gradualmente qualcosa di diverso, che potesse attirare i giocatori a Parigi. Dovevamo fare gli acquisti giusti. Abbiamo creduto nel profilo dei giocatori che cercavamo, come Willian Pacho, João Neves e Désiré Doué, insieme ai Titis [i giocatori del settore giovanile]. Tutti ci aiutano.

Tutti mi hanno dato piena fiducia quando sono arrivato e non mi sono mai sentito sotto pressione. L'anno scorso eravamo vicini alla finale, ma siamo usciti in semifinale. Abbiamo vinto il campionato, la Coppa di Francia e la Supercoppa di Francia, il che è ottimo, ma la Champions League è la priorità del club da molto tempo. Non sono uno che progetta di vincere titoli in tre o quattro anni. È come aspettare che smetta di piovere nella mia città, Gijón. Continuerà a piovere, quindi devi prepararti a vincere prima possibile.

La vittoria della Champions League con il Barcellona nel 2015

Ricordo un'indimenticabile finale a Berlino contro la Juventus. Nel mio primo anno al Barcellona ho vinto il triplete e soprattutto la Champions League, che era molto importante per il club, i giocatori e lo staff. Dieci anni dopo abbiamo la stessa opportunità. Credo di essere più maturo. Sto benissimo con me stesso, mi sento completo come allenatore e come persona.

Credo che questa squadra e questi giocatori meritino questa finale. I tifosi del Paris e tutto il club meritano di vincere la Champions League e ci riusciranno. Non so se accadrà il 31 maggio, ma sono convinto che in questo decennio il Paris vincerà più di una Champions League. Lo dico anche se non sarò più l'allenatore, per dimostrare che non è per interesse personale. Speriamo di essere i primi a fare la storia, perché questa è stata la motivazione fin dal primo giorno che ho messo piede a Parigi.

Cosa significherebbe vincere la finale per il Paris Ciò che mi motiva di più è fare la storia con il Paris, che è quello per cui sono venuto qui: vincere la prima Champions League. La prima è sempre la più difficile, è come la prima Coppa del Mondo per la Spagna. Qualcuno deve aprire la strada e dire: "Ce la possiamo fare! Se lo abbiamo fatto noi, anche le prossime generazioni possono farlo".

Come potrebbe svolgersi la finale contro l'Inter

Appena c'è un gol, la squadra che lo ha subito inizia a rischiare di più, il che cambia la strategia che hai preparato inizialmente. Sono finali aperte, in cui entrambe le squadre possono segnare e il risultato può cambiare di continuo, come è successo in semifinale [tra Inter e Barcellona].

L'Inter è una squadra più esperta di noi, ha giocato la finale due anni fa. Ha un allenatore che sa già cosa vuol dire giocare questo tipo di partite, con una squadra molto brava in fase di possesso e anche in difesa. Senza dubbio merita di essere in finale di Champions League.