Squadra della Settimana di Champions League: andata semifinali

La Squadra della Settimana, presentata da Crypto.com, è selezionata dagli osservatori tecnici UEFA. Per ogni partita viene designato osservatore, supportato dall'unità di analisi UEFA a Nyon (Svizzera).



Gianluigi Donnarumma (Paris)

Il portiere italiano del Paris ha giocato ancora una volta un ruolo decisivo: tra le sue cinque parate spiccano due splendidi interventi sulla sinistra, con cui ha negato il gol a Gabriel Martinelli e Leandro Trossard, entrambi liberatisi della difesa del Paris.

Denzel Dumfries (Inter)

Il terzino dell’Inter è stato protagonista mercoledì sera: ha servito l’assist per il gol del vantaggio firmato da Marcus Thuram e ha poi segnato due reti, una delle quali con una spettacolare sforbiciata. Come ha sottolineato l’Osservatore Tecnico UEFA: "Solido in difesa e determinante in attacco. La sua resistenza e velocità hanno messo costantemente in difficoltà il Barcelona".

Marquinhos (Paris)

L’esperto capitano del Paris ha messo in mostra la sua consueta leadership, guidando la squadra verso un prezioso clean sheet nel nord di Londra. La sua solida prestazione difensiva è stata arricchita da quattro respinte e quattro recuperi in situazioni di pressione.

Francesco Acerbi (Inter)

Ha guidato con autorità la difesa dell’Inter contro il brillante attacco del Barcellona, distinguendosi con quattro respinte, due duelli aerei vinti, un blocco e un’intercettazione. Ha inoltre propiziato il tiro al volo di Dumfries con un colpo di testa ben indirizzato.

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Il terzino sinistro diciottenne ha neutralizzato entrambi i dribbling affrontati e ha messo in mostra le sue qualità in fase di spinta, superando Achraf Hakimi e servendo Martinelli per la migliore occasione dell’Arsenal nel primo tempo.

Nicolò Barella (Inter)

Il passaggio in verticale del centrocampista, che ha superato la linea difensiva, ha liberato Dumfries nell’azione del gol del vantaggio dell’Inter. Come di consueto, si è distinto per il suo instancabile lavoro senza palla, collezionando 14 recuperi e 17 pressioni sul portatore.

Vitinha (Paris)

Ha dato equilibrio al centrocampo del Paris e ha colpito positivamente l’Osservatore Tecnico UEFA per la sua qualità: "È in grado di eseguire passaggi lunghi, corti e filtranti. Sa supportare i compagni tra le linee o inserirsi alle spalle della difesa. Inoltre, ha sempre riconosciuto quando i difensori erano sotto pressione e si è proposto con intelligenza per offrire una soluzione di gioco".

Pedri (Barcelona)

Un fattore decisivo nella prestazione del Barcelona contro l'Inter, è stato il suo incessante pressing sul portatore di palla e la sua volontà di prendere l'iniziativa, come evidenziato dai 13 tentativi di dribbling nella metà campo avversaria, lo stesso numero di Lamine Yamal.

Lamine Yamal (Barcelona)

"Ci ha mostrato la strada", ha commentato l’allenatore del Barcelona Hansi Flick, riferendosi al talentuoso diciassettenne, che ha celebrato la sua 100esima presenza con il club segnando un gol straordinario nel primo tempo. Ha gestito il gioco contro l’Inter, spezzando le linee con la sua abilità nella conduzione di palla e servendo passaggi decisivi in area più di qualsiasi altro compagno.

Ousmane Dembélé (Paris)

Grazie ai suoi movimenti intelligenti in posizioni più arretrate, è stato cruciale per il piano offensivo del Paris. Inoltre, il suo 33° gol stagionale con il club ha deciso la sfida.

Raphinha (Barcelona)

Ha messo in mostra la sua straordinaria abilità nel tiro da fuori area con un conclusione che, colpendo la traversa e poi rimbalzando sulla schiena del portiere Yann Sommer, ha regalato il pareggio al Barcelona. Inoltre, è stato lui a servire Ferran Torres per il gol.