Arsenal-Paris 0-1: decide Dembélé, ai francesi il primo round

Il Paris Saint-Germain passa di misura a Londra e conquista un'importante vittoria nella semifinale di andata di UEFA Champions League. I campioni di Francia battono 1-0 l'Arsenal - che in casa era imbattuto nelle ultime 17 partite europee - grazie al gol in apertura di Ousmane Dembélé.

Momenti chiave 4': Dembélé porta in vantaggio gli ospiti sull'assist di Kvaratskhelia

31': Doué va vicino al raddoppio con un destro rasoterra

45': Donnarumma salva la sua porta su Martinelli

56': Il portiere dell'Italia si ripete con un super intervento su Trossard

84': Barcola a un passo dal gol del 2-0

85': Gonçalo Ramos colpisce la traversa

La partita in breve: un gol a freddo condanna l'Arsenal

Dembélé ha regalato al Paris la partenza perfetta UEFA via Getty Images

I campioni di Francia partono a mille e dopo quattro minuti sono già avanti. Khvicha Kvaratskhelia entra in area dalla sinistra e scarica per Dembélé, il sinistro del nazionale francese è precisissimo e si infila alle spalle di David Raya dopo una carambola sul palo. Per l'ex Barcelona è l'ottavo centro in questa Champions League.

L'Arsenal accusa il colpo e la manovra della squadra di Luis Enrique è incisiva. Il portiere dei Gunners è attento sui tentativi di capitan Marquinhos e Kvaratskhelia, poi al 31' deve superarsi respingendo in tuffo il rasoterra sul primo palo del 19enne Désiré Doué.

La migliore occasione del primo tempo dell'Arsenal è capitata a Martinelli UEFA via Getty Images

Nella parte conclusivo di primo tempo la formazione di Arteta riesce ad alzare il baricentro e finisce in crescendo. João Neves è prezioso per il PSG con un anticipo su Mikel Merino, che stava per calciare a colpo sicuro, poi diventa protagonista Gianluigi Donnarumma: la verticalizzazione di Myles Lewis-Skelly per Gabriel Martinelli è perfetto, il portiere della nazionale italiano si supera in tuffo sul piatto destro del brasiliano.

Nella ripresa sono ancora i padroni di casa ad avere il pallino del gioco in mano. Leandro Trossard, trovato con un perfetto passaggio da Declan Rice, si presenta solo davanti a Donnarumma, che è ancora una volta super e salva la sua porta con una grande deviazione in tuffo. L'Arsenal ha il predominio nel possesso palla ma fatica a far breccia nella difesa avversaria, gli ospiti provano ad alleggerire la pressione con qualche ripartenza.

Al 78' è João Neves a provarci dal limite, ma il destro del 20enne portoghese termina alto. Le chance per il Paris fioccano, i due subentrati Bradley Barcola e Gonçalo Ramos hanno sul destro il pallone del raddoppio ma il primo calcia a lato, mentre il secondo colpisce la traversa con una "puntata" stile futsal.

La grande parata di Donnarumma sul tiro di Trossard Arsenal FC via Getty Images

Gli attacchi finali dell'Arsenal producono solo una conclusione di Martinelli che termina alta, il Paris Saint-Germain difende con ordine e porta a casa un prezioso successo: per stabilire chi andrà in finale, però, sarà decisiva la sfida del Parco dei Principi in programma tra otto giorni.

Arsenal-Paris 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

PlayStation® Player of the Match: Vitinha (Paris)



Vitinha del Paris Saint-Germain. premiato con il PlayStation Player Of The Match UEFA via Getty Images

Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA

Reazioni

A seguire

Alan Shearer, Prime Video "Credo che i tifosi dell'Arsenal riconosceranno che il Paris è stata la squadra migliore. Non è una missione impossibile per l'Arsenal, ma sono consapevoli di affrontare una buona squadra con ottime individualità che venderanno cara la pelle nella sfida di ritorno".

Statistiche chiave

Ousmane Dembélé è il primo giocatore francese a segnare in una semifinale di Champions League per il Paris. L'attaccante della nazionale transalpina è arrivato a quota 8 reti in nove presenze in Champions League dall'inizio del 2025.

Prima di questa sera il Paris non aveva mai vinto nelle cinque precedenti partite contro l'Arsenal nelle competizioni UEFA, in cui aveva collezionato 2 pareggi e 3 sconfitte.

La striscia di imbattibilità casalinga dell'Arsenal nelle competizioni UEFA si ferma a 17 partite. L'ultimo ko interno dei Gunners in Europa era datato marzo 2021.

Schierato titolare come esterno sinistro difensivo, Myles Lewis-Skelly (18 anni e 125 giorni) è diventato il più giovane giocatore inglese a giocare una semifinale di Champions League.

A seguire.

Formazioni

Arsenal: Raya; Timber (White 83'), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Ødegaard (Nwaneri 90'), Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli

Paris: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves (Zaïre-Emery 89'), Vitinha, Fabián Ruiz; Doué (Gonçalo Ramos 76'), Dembélé (Barcola 70'), Kvaratskhelia